Депутаты выступили против инициативы Сергея Миронова о полной отмене брони для парламентариев

Член фракции ЛДПР Василий Власов напомнил, что у депутатов и сейчас есть возможность участвовать в СВО в качестве добровольца. «Очень хорошо, когда у тебя фракция чуть менее двадцати человек, – насколько я знаю, столько человек в «Справедливой России», – заявил он. – Конечно, если у них есть желание, они могут прямо сегодня написать заявление и отправиться на фронт».