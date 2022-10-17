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Депутаты выступили против инициативы Сергея Миронова о полной отмене брони для парламентариев

Не всех устроило предложение лишить их отсрочки от мобилизации
Дарья Мосолкина
Евгений Разумный / Ведомости

 

О внесении в Госдуму поправок к закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» сообщил 17 октября руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он стал одним из авторов документа. Согласно законопроекту, бронь от призыва в рамках частичной мобилизации предлагают снять с сенаторов и депутатов.

Как заявил «Ведомостям» первый замглавы фракции «Справедливой России» Дмитрий Гусев, основной смысл предлагаемых поправок состоит в уравнивании положения депутатов и их избирателей. «У нас служит однопартиец Александр Дворкин, боевой офицер», – привел пример депутат. На вопрос «Ведомостей» о том, сколько всего членов фракции потенциально могут попасть под критерии мобилизации, Гусев ответить не смог: «Мы не считали».

Опрошенные «Ведомостями» депутаты из других фракций не стали скрывать своего раздражения инициативой «Справедливой России».

Член фракции КПРФ Александр Ющенко сообщил, что статистики по добровольцам среди депутатов нет. «Они берут и идут [в зону СВО]», – добавил депутат. Он отметил, что депутаты «не намерены прятаться за спинами» своих избирателей, но при этом каждый должен «приносить пользу на фронте», исходя из своей специальности. «Если, допустим, высокий специалист IT-сферы туда идет, он же не должен быть сапером», – сказал Ющенко.

«Если у депутата есть возможность быть полезным (привезти-отвезти какие-то необходимые вещи), то он [эту задачу] будет выполнять», – отметил Ющенко. По его словам, «сфотографироваться у гаубицы» не означает пойти воевать добровольцем. «Все-таки надо разделить реальное дело и действие, о котором будут говорить», – добавил депутат.

Член фракции ЛДПР Василий Власов напомнил, что у депутатов и сейчас есть возможность участвовать в СВО в качестве добровольца. «Очень хорошо, когда у тебя фракция чуть менее двадцати человек, – насколько я знаю, столько человек в «Справедливой России», – заявил он. – Конечно, если у них есть желание, они могут прямо сегодня написать заявление и отправиться на фронт». 

Власов подчеркнул, что необходимо ориентироваться на наличие боевого опыта у депутатов, а также востребованной военно-учетной специальности. «Я сам военно-учетной специальности не имею, но есть люди, которые имеют опыт работы в горячих точках, возможно, их знания могут пригодиться на фронте», – заявил он. В качестве другого примера он привел представителя ЛДПР в ЦИК Александра Курдюмова, который имеет боевой опыт.

Фракция «Справедливая Россия» может личным примером показать свою готовность отправиться на фронт, полагает Власов: «Их хватит на три минуты боя – и нет фракции «Справедливая Россия».

«Мне на минуту показалось, что Дума может потерять одну из партийных фракций. Депутаты «Справедливой России» решили уйти служить, сложить мандаты и сразу в военкомат, закон этого не запрещает», – написал в своем Telegram-канале председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас («Единая Россия»).

«Ведомости» направили запрос во фракцию «Новые люди».

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. В этот же день председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о том, что Дума готова поддержать депутатов и сотрудников думского аппарата, если они имеют необходимый опыт и навыки и готовы по своему желанию отправиться в зону боевых действий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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