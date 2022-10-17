Депутаты выступили против инициативы Сергея Миронова о полной отмене брони для парламентариев

Депутаты выступили против инициативы Сергея Миронова о полной отмене брони для парламентариевНе всех устроило предложение лишить их отсрочки от мобилизации
О внесении в Госдуму поправок к закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» сообщил 17 октября руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он стал одним из авторов документа. Согласно законопроекту, бронь от призыва в рамках частичной мобилизации предлагают снять с сенаторов и депутатов.
Как заявил «Ведомостям» первый замглавы фракции «Справедливой России» Дмитрий Гусев, основной смысл предлагаемых поправок состоит в уравнивании положения депутатов и их избирателей. «У нас служит однопартиец Александр Дворкин, боевой офицер», – привел пример депутат. На вопрос «Ведомостей» о том, сколько всего членов фракции потенциально могут попасть под критерии мобилизации, Гусев ответить не смог: «Мы не считали».
Опрошенные «Ведомостями» депутаты из других фракций не стали скрывать своего раздражения инициативой «Справедливой России».
Член фракции КПРФ Александр Ющенко сообщил, что статистики по добровольцам среди депутатов нет. «Они берут и идут [в зону СВО]», – добавил депутат. Он отметил, что депутаты «не намерены прятаться за спинами» своих избирателей, но при этом каждый должен «приносить пользу на фронте», исходя из своей специальности. «Если, допустим, высокий специалист IT-сферы туда идет, он же не должен быть сапером», – сказал Ющенко.
«Если у депутата есть возможность быть полезным (привезти-отвезти какие-то необходимые вещи), то он [эту задачу] будет выполнять», – отметил Ющенко. По его словам, «сфотографироваться у гаубицы» не означает пойти воевать добровольцем. «Все-таки надо разделить реальное дело и действие, о котором будут говорить», – добавил депутат.
Член фракции ЛДПР Василий Власов напомнил, что у депутатов и сейчас есть возможность участвовать в СВО в качестве добровольца. «Очень хорошо, когда у тебя фракция чуть менее двадцати человек, – насколько я знаю, столько человек в «Справедливой России», – заявил он. – Конечно, если у них есть желание, они могут прямо сегодня написать заявление и отправиться на фронт».
Власов подчеркнул, что необходимо ориентироваться на наличие боевого опыта у депутатов, а также востребованной военно-учетной специальности. «Я сам военно-учетной специальности не имею, но есть люди, которые имеют опыт работы в горячих точках, возможно, их знания могут пригодиться на фронте», – заявил он. В качестве другого примера он привел представителя ЛДПР в ЦИК Александра Курдюмова, который имеет боевой опыт.
Фракция «Справедливая Россия» может личным примером показать свою готовность отправиться на фронт, полагает Власов: «Их хватит на три минуты боя – и нет фракции «Справедливая Россия».
«Мне на минуту показалось, что Дума может потерять одну из партийных фракций. Депутаты «Справедливой России» решили уйти служить, сложить мандаты и сразу в военкомат, закон этого не запрещает», – написал в своем Telegram-канале председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас («Единая Россия»).
«Ведомости» направили запрос во фракцию «Новые люди».