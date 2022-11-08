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Законопроект о двухгодичной военной службе не будет внесен в парламент

Инициатива не нашла поддержки во власти
Евгения Кузнецова
Двухгодичную службу отменили с 2008 г. для повышения ее привлекательности и борьбы с дедовщиной / Петр Ковалев / ТАСС

Идея депутатов и сенаторов увеличить срок службы в армии по призыву с года до двух не получила поддержки ни в администрации президента, ни в Минобороны, заявили «Ведомостям» два источника в Совете Федерации (СФ) и собеседник, близкий к военному ведомству. По словам последнего, власти решили сделать упор «не на количественной, а на качественной» подготовке военнослужащих и увеличение срока службы этому способствовать не может.

«Ведомости» обратились за комментарием в Минобороны и к пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову. По словам источника в СФ, при принятии решения по этому поводу в Кремле учитывалась позиция выступивших против парламентариев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных