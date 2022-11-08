Законопроект о двухгодичной военной службе не будет внесен в парламент

Законопроект о двухгодичной военной службе не будет внесен в парламентИнициатива не нашла поддержки во власти
Идея депутатов и сенаторов увеличить срок службы в армии по призыву с года до двух не получила поддержки ни в администрации президента, ни в Минобороны, заявили «Ведомостям» два источника в Совете Федерации (СФ) и собеседник, близкий к военному ведомству. По словам последнего, власти решили сделать упор «не на количественной, а на качественной» подготовке военнослужащих и увеличение срока службы этому способствовать не может.
«Ведомости» обратились за комментарием в Минобороны и к пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову. По словам источника в СФ, при принятии решения по этому поводу в Кремле учитывалась позиция выступивших против парламентариев.
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