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Путин проведет встречу с председателем Конституционного суда Зорькиным

Традиционное мероприятие, вероятно, пройдет ко дню принятия Основного закона
Анна Нараева Евгения Кузнецова Елена Мухаметшина
Владимир Путин может встретиться не со всем КС, а лично с Зорькиным / Пресс-служба президента России

В декабре президент России Владимир Путин может принять председателя Конституционного суда Валерия Зорькина, рассказали «Ведомостям» два собеседника, близких к администрации президента. Встреча, по словам одного из них, будет приурочена ко Дню Конституции 12 декабря. «Мы так задолго не анонсируем [президентские мероприятия], – заявил Дмитрий Песков. – График напряженный и подвижный». Представитель КС воздержался от комментариев по поводу возможной встречи Зорькина с Путиным. По словам еще одного собеседника «Ведомостей», это традиционное мероприятие и повестка наполняется по мере подготовки к нему уже в декабре.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил «Ведомостям», что встреча проходит ежегодно и приурочена ко Дню Конституции. Эти встречи традиционны, но проходят в разном формате. К примеру, в 2014 г., после присоединения к России Крыма, Путин общался не персонально с Зорькиным, а со всем составом суда.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных