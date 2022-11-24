Путин проведет встречу с председателем Конституционного суда Зорькиным

В декабре президент России Владимир Путин может принять председателя Конституционного суда Валерия Зорькина, рассказали «Ведомостям» два собеседника, близких к администрации президента. Встреча, по словам одного из них, будет приурочена ко Дню Конституции 12 декабря. «Мы так задолго не анонсируем [президентские мероприятия], – заявил Дмитрий Песков. – График напряженный и подвижный». Представитель КС воздержался от комментариев по поводу возможной встречи Зорькина с Путиным. По словам еще одного собеседника «Ведомостей», это традиционное мероприятие и повестка наполняется по мере подготовки к нему уже в декабре.