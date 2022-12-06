Клишас: власть будет реагировать на ситуацию на Украине в зависимости от ситуации

Государство не может гарантировать отсутствие мобилизации в будущем, но для ее начала понадобится новый указ, заявил он. «Власть будет реагировать на ситуацию на Украине в зависимости от того, как все там будет складываться. Не нужно забывать, что сейчас агрессия осуществляется именно в отношении нашей страны – со стороны НАТО, при помощи их оружия и их экономических ресурсов», – заявил Клишас.