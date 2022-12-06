Клишас: власть будет реагировать на ситуацию на Украине в зависимости от ситуации«Никто не лишил» госорганы права принять любое решение по мобилизации, но она завершена
Частичная мобилизация в России завершена, так как об этом заявил президент, и дополнительных указов для этого не требуется, а для начала новой волны мобилизации потребуется новый указ, рассказал в интервью «Ведомостям» глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Государство не может гарантировать отсутствие мобилизации в будущем, но для ее начала понадобится новый указ, заявил он. «Власть будет реагировать на ситуацию на Украине в зависимости от того, как все там будет складываться. Не нужно забывать, что сейчас агрессия осуществляется именно в отношении нашей страны – со стороны НАТО, при помощи их оружия и их экономических ресурсов», – заявил Клишас.
Сенатор напомнил, что «никто не лишил» российские госорганы возможности принять любое решение, связанное с мобилизацией, в зависимости от развития ситуации на Украине. У президента есть конституционная обязанность сохранять территориальную целостность России, поддержать ее суверенитет, уверен Клишас.
Указ о завершении недавней частичной мобилизации не нужен, так как «государство не может для каждой такой общественно значимой ситуации выпускать по документу», убежден сенатор.
По закону такой указ не нужен: «Ведь, с политической точки зрения, с точки зрения легитимности, большей силы, чем слова президента, у нас в стране нет». Он предложил «в качестве шутки» представить, что президент выпустил бы соответствующий указ, но отказался ли комментировать этот вопрос.
Ход проведения частичной мобилизации, которая продолжалась с 21 сентября по 28 октября, не раз критиковали политики и общественники. Президент Владимир Путин говорил о необходимости исправить выявленные ими ошибки. «В ходе мобилизационных мероприятий – от граждан поступает много информации на эту тему об организации самого призыва, качества снабжения, бытовых условий и других вопросов – возникает много вопросов. Нужно исправить все ошибки и не допускать их впредь», – говорил он.