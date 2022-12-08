«Слова президента сильнее указа»Андрей Клишас о нюансах мобилизации и нынешней правовой реальности
О невозможности возвращения смертной казни, о том, что слово президента важнее, чем юридическое оформление окончания мобилизации (кстати, о том, что ее снова не будет, Владимир Путин говорил на встрече с правозащитниками 7 декабря) и стимулах вернуться для уехавших из-за нее россиян, рассказал в интервью «Ведомостям» председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишас.
– Тут нужно понять, что государство не может для каждой такой общественно значимой ситуации выпускать по документу. Я считаю, что необходимости в этом нет. Ведь, с политической точки зрения, с точки зрения легитимности, большей силы, чем слова президента, у нас в стране нет. Президент является верховным главнокомандующим, и он объявил об окончании мобилизации.
Вы думаете, указ сильнее, чем слова? Мне кажется, нет, во всяком случае, в восприятии людей. В качестве шутки представим, что указ выпущен, но президент ни разу ничего об этом не сказал и уклоняется от ответа на вопрос, завершилась ли мобилизация. Я думаю, все бы сказали: «Слушайте, указ-то указом, но почему он ничего не подтверждает под камерами».
– Никак не может знать. Но если появится такая необходимость, для объявления новой волны мобилизации понадобится соответствующее решение президента, новый указ – ведь нынешняя мобилизация завершена. Власть будет реагировать на ситуацию на Украине в зависимости от того, как все там будет складываться. Не нужно забывать, что сейчас агрессия осуществляется именно в отношении нашей страны – со стороны НАТО, при помощи их оружия и их экономических ресурсов.