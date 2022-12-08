Газета
Политика / Интервью Эксклюзивно по подписке

«Слова президента сильнее указа»

Андрей Клишас о нюансах мобилизации и нынешней правовой реальности
Евгения Кузнецова
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас рассказал, сколько предстоит жить под санкциями / Максим Стулов / Ведомости

О невозможности возвращения смертной казни, о том, что слово президента важнее, чем юридическое оформление окончания мобилизации (кстати, о том, что ее снова не будет, Владимир Путин говорил на встрече с правозащитниками 7 декабря) и стимулах вернуться для уехавших из-за нее россиян, рассказал в интервью «Ведомостям» председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишас.

– Вы не раз говорили, что необходимости в указе об окончании частичной мобилизации нет, но и выпустить такой указ закон не запрещает. Почему бы это не сделать?

– Тут нужно понять, что государство не может для каждой такой общественно значимой ситуации выпускать по документу. Я считаю, что необходимости в этом нет. Ведь, с политической точки зрения, с точки зрения легитимности, большей силы, чем слова президента, у нас в стране нет. Президент является верховным главнокомандующим, и он объявил об окончании мобилизации.

Вы думаете, указ сильнее, чем слова? Мне кажется, нет, во всяком случае, в восприятии людей. В качестве шутки представим, что указ выпущен, но президент ни разу ничего об этом не сказал и уклоняется от ответа на вопрос, завершилась ли мобилизация. Я думаю, все бы сказали: «Слушайте, указ-то указом, но почему он ничего не подтверждает под камерами».

– Как же тогда власть может точно знать, что необходимость новой волны мобилизации не появится?

– Никак не может знать. Но если появится такая необходимость, для объявления новой волны мобилизации понадобится соответствующее решение президента, новый указ – ведь нынешняя мобилизация завершена. Власть будет реагировать на ситуацию на Украине в зависимости от того, как все там будет складываться. Не нужно забывать, что сейчас агрессия осуществляется именно в отношении нашей страны – со стороны НАТО, при помощи их оружия и их экономических ресурсов.

Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных