Госдума может расширить закон о фейках

Госдума может расширить закон о фейкахДо 15 лет будет грозить за недостоверную информацию о ведомствах, представляющих интересы России за рубежом
«Единая Россия» внесла в Госдуму поправки в Уголовный кодекс (УК) и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые расширяют принятый в начале марта закон о наказании за фейки о деятельности Вооруженных сил на все государственные органы России, действующие за рубежом. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
Хинштейн уточнил, что среди авторов поправок также первый вице-спикер Совета Федерации (СФ) секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, председатель комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас, глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев и первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Ирина Панькина.
Авторы поправок хотят привлекать к ответственности за публичное распространение заведомо ложной информации о любых госорганах, действующих за рубежом в целях защиты интересов России и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности. «То же касается и публичной дискредитации госорганов, а точнее – исполнения ими указанных полномочий за пределами страны», – сообщил Хинштейн.
Депутат подчеркнул, что эти нормы коснутся не только тех, кто участвует в военной спецоперации на Украине, то есть Вооруженных сил, Росгвардии, МЧС, но и всех, «кто защищают интересы России за ее пределами, – неважно, носят они погоны или нет». В пример он приводит посольства, торгпредства, дипучреждения, подразделения Россотрудничества.
Как следует из таблицы поправок (есть у «Ведомостей»), их авторы дополнят недавно появившуюся ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ).
Наказание за публичное распространение «заведомо ложной информации» предполагает штраф в размере до 1,5 млн руб. или лишение свободы на срок до трех лет. Если при этом используется служебное положение или есть «корыстные побуждения», то штраф составит до 5 млн руб., а срок лишения свободы – от 5 до 10 лет. Максимальное наказание – лишение свободы от 10 до 15 лет – предусмотрено в том случае, если распространение фейков повлекло за собой тяжкие последствия.
Поправки были внесены ко второму чтению законопроекта по другой теме: в УК предлагались нормы, уточняющие ответственность за уничтожение или повреждение лесных насаждений. Вносить в Госдуму новый законопроект с поправками в УК по регламенту можно только с отзывами Верховного суда и правительства, внесение же поправок ко второму чтению позволяет избежать этого процесса.
Поправки о фейках в этот законопроект рекомендовал внести ко второму чтению комитет Госдумы по госстроительству, который возглавляет Павел Крашенинников. Комитет 18 марта был протокольный, и за поправки голосовали опросным листом.
Заседание Госдумы, на котором будет обсуждаться законопроект, пройдет 22 марта.