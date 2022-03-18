Госдума может расширить закон о фейках

Наказание за публичное распространение «заведомо ложной информации» предполагает штраф в размере до 1,5 млн руб. или лишение свободы на срок до трех лет. Если при этом используется служебное положение или есть «корыстные побуждения», то штраф составит до 5 млн руб., а срок лишения свободы – от 5 до 10 лет. Максимальное наказание – лишение свободы от 10 до 15 лет – предусмотрено в том случае, если распространение фейков повлекло за собой тяжкие последствия.