В Госдуме оценили риски для пользователей за публикации в Instagram

Ранее ведомство потребовало ограничить доступ к Instagram после заявления пресс-секретаря владельца соцсети Meta Platforms Энди Стоуна о том, что компания временно сняла запрет на призывы к насилию в отношении российских военных в Facebook и Instagram. Запрет планировалось снять для пользователей в нескольких странах, в том числе в России и на Украине. Ведомство нашло в этом признаки пропаганды терроризма, а также возбуждения ненависти и вражды с угрозой применения насилия. Компанию Meta, владеющую соцсетями Facebook и Instagram, Генпрокуратра попросила суд признать экстремистской организацией.