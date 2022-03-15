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Общество

В Госдуме оценили риски для пользователей за публикации в Instagram

Ведомости

Пользователи не будут нести ответственность за размещение публикаций в Instagram в случае возможного признания социальной сети экстремистской, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, слова которого передает «Интерфакс». Ответственность для пользователей будет наступать только за посты, которые нарушают закон, добавил депутат.

«Если обыватель выложил в соцсети котиков, то нет, ответственности он нести не будет, по крайней мере, исходя из сегодняшнего законодательства. Если он разместил какие-то вещи, нарушающие требования законодательства, фейки, например антиконституционные призывы, то он будет нести ответственность», — сказал Хинштейн в эфире «ДумаТВ». При этом он подчеркнул, что в случае необходимости будет разбираться каждая отдельная ситуация.

14 марта Роскомнадзор внес социальную сеть Instagram в реестр запрещенных сайтов. Согласно сервису ведомства по проверке блокировок страниц и сайтов, доступ к Instagram.com был ограничен по требованию Генпрокуратуры от 11 марта.

Ранее ведомство потребовало ограничить доступ к Instagram после заявления пресс-секретаря владельца соцсети Meta Platforms Энди Стоуна о том, что компания временно сняла запрет на призывы к насилию в отношении российских военных в Facebook и Instagram. Запрет планировалось снять для пользователей в нескольких странах, в том числе в России и на Украине. Ведомство нашло в этом признаки пропаганды терроризма, а также возбуждения ненависти и вражды с угрозой применения насилия. Компанию Meta, владеющую соцсетями Facebook и Instagram, Генпрокуратра попросила суд признать экстремистской организацией.

Ранее по теме: Что грозит пользователям Facebook и Instagram, если Meta признают экстремистской организацией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных