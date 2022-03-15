В Госдуме оценили риски для пользователей за публикации в Instagram
Пользователи не будут нести ответственность за размещение публикаций в Instagram в случае возможного признания социальной сети экстремистской, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, слова которого передает «Интерфакс». Ответственность для пользователей будет наступать только за посты, которые нарушают закон, добавил депутат.
«Если обыватель выложил в соцсети котиков, то нет, ответственности он нести не будет, по крайней мере, исходя из сегодняшнего законодательства. Если он разместил какие-то вещи, нарушающие требования законодательства, фейки, например антиконституционные призывы, то он будет нести ответственность», — сказал Хинштейн в эфире «ДумаТВ». При этом он подчеркнул, что в случае необходимости будет разбираться каждая отдельная ситуация.
14 марта Роскомнадзор внес социальную сеть Instagram в реестр запрещенных сайтов. Согласно сервису ведомства по проверке блокировок страниц и сайтов, доступ к Instagram.com был ограничен по требованию Генпрокуратуры от 11 марта.
Ранее ведомство потребовало ограничить доступ к Instagram после заявления пресс-секретаря владельца соцсети Meta Platforms Энди Стоуна о том, что компания временно сняла запрет на призывы к насилию в отношении российских военных в Facebook и Instagram. Запрет планировалось снять для пользователей в нескольких странах, в том числе в России и на Украине. Ведомство нашло в этом признаки пропаганды терроризма, а также возбуждения ненависти и вражды с угрозой применения насилия. Компанию Meta, владеющую соцсетями Facebook и Instagram, Генпрокуратра попросила суд признать экстремистской организацией.