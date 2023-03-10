Британский премьер впервые за пять лет встретился с президентом Франции

Британский премьер впервые за пять лет встретился с президентом ФранцииПредшественники Сунака не могли это сделать из-за негативного фона Brexit и AUKUS
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Франции Эмманюэль Макрон 10 марта 2023 г. встретились в Париже. Это первая за пять лет, исключая эпизодические контакты на полях G20 и климатического саммита 2021 г., отдельная двусторонняя франко-британская встреча на высшем уровне. Отношения Великобритании и Франции в последние годы были омрачены конфликтами после Brexit, проблемами транзита мигрантов в Британию из континентальной Европы, а также созданием блока AUKUS, выкинувшего Париж из проекта создания субмарин для Австралии.
По итогам встречи с Макроном Сунак заявил, что ему удалось достигнуть с французским президентом договоренностей в областях нелегальной миграции, энергетики и безопасности. В частности, британский премьер объявил о создании нового центра содержания мигрантов под стражей на севере Франции и командного центра групп правоприменения. Также будет выделено дополнительно 500 военнослужащих для патрулирования французских пляжей, контингент снабдят беспилотниками и другими технологиями наблюдения за несанкционированными пересечениями Ла-Манша. Сунак также анонсировал изменения в британском законодательстве, которые усложнят действия преступных группировок, наживающихся на нелегальной миграции.
Сунак также сообщил о подписании нового соглашения с Францией о сотрудничестве в области ядерной энергетики. В частности, это касается строительства нового энергоблока АЭС Sizewell с французским реактором, поставок произведенной на французских АЭС электроэнергии, а также о работе над соединением электросетей двух стран. Кроме того, британский премьер заявил о намерении стран укрепить энергетическое сотрудничество в контексте последствий боевых действий на Украине для Европы.
«Через наши порты и интерконнекторы мы можем стать воротами в Европу для нероссийского газа. Великобритания и Франция работают вместе, чтобы такие люди, как [президент России Владимир] Путин, никогда больше не могли использовать нашу энергетическую безопасность в качестве оружия», – сказал Сунак (цитата по сообщению пресс-службы канцелярии британского премьера).
Говоря о сотрудничестве с Францией в области обороны, премьер отметил, что на фоне украинского кризиса европейскому континенту «угрожает опасность» и поэтому Лондон и Париж «будут на переднем крае его защиты». Для этого, по словам британского премьера, он договорился с Макроном о совместном обучении украинских морских пехотинцев, «помогая дать Украине решающее преимущество на поле боя и помочь ей выиграть».
Кроме того, Сунак заявил, что Франция и Великобритания договорились повысить оперативную совместимость вооруженных сил, «используя весь потенциал объединенного экспедиционного корпуса». В том числе это касается «обеспечения безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе с координацией развертывания авианосцев». В этом регионе потенциальным противником Лондона, согласно его программным документам, является Китай. Французская сторона Пекин противником не называла.
«Мы будем совместно исследовать разработку сложных вооружений, таких как ПВО, боевая авиация и оружие большой дальности», – отметил Сунак. Ранее Париж и Лондон начали подготовку к реанимации контактов по более тесной интеграции между такими системами вооружения, как проекты британского истребителя шестого поколения Tempest и франко-германской перспективной боевой авиационной системы.
Позитивным фоном для контактов на высшем уровне стало подписание 27 февраля Сунаком и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен соглашения по урегулированию проблемы Северной Ирландии (пограничная с ней Ирландия по-прежнему является членом ЕС). Соглашение должно облегчить контроль товаров, поступающих из Великобритании в Северную Ирландию и дать ирландским властям право голоса в отношении правил ЕС, которые она должна соблюдать.
До подписания соглашения Северная Ирландия продолжала соблюдать некоторые законы ЕС, входя с ним в один таможенный союз, чтобы товары могли свободно пересекать границу с Ирландией без проверок. При этом товары, прибывающие из Англии, Шотландии и Уэльса, проверялись по прибытии в порты Северной Ирландии. Великобритания окончательно покинула ЕС 1 января 2021 г.
Brexit был причиной ряда проблем во взаимоотношениях Франции и Великобритании. Иллюстрацией двусторонней напряженности стал рыболовный конфликт в мае 2021 г. Несмотря на то что, согласно компромиссу Брюсселя и Лондона, вплоть до 2026 г. регламент рыболовства оставили прежним, а именно обеим сторонам разрешено было вести промысел в территориальных водах друг друга, власти британского острова Джерси у берегов Нормандии стали затягивать выдачу лицензий. Франция пригрозила ограничить поставки электроэнергии на остров.
Еще одной конфликтной точкой стало оборонное соглашение AUKUS между Австралией, Великобританией и США, заключенное в сентябре 2021 . Первой крупной инициативой AUKUS должно стать строительство АПЛ для Австралии для сдерживания Китая в Тихом океане. Тогда Канберра разорвала контракт на строительство и поставку французских дизельных подводных лодок. Это привело к дипломатическому скандалу и охлаждению отношений Парижа и Лондона.
Говоря о встрече Сунака и Макрона, стоит отметить благоприятный контекст с урегулированием ситуации с Brexit, отмечает завсектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН Павел Тимофеев. Полномасштабный украинский конфликт и понимание его долговременных политических и экономических последствий стали дополнительной предпосылкой сближения Лондона и Парижа.
Сближению Сунака и Макрона способствуют общий бэкграунд и сопоставимый возраст, оба работали в финансовой сфере и были министрами экономики. Так что французу проще находить общий язык с новым британским премьером, нежели с Лиз Трасс или Борисом Джонсоном, подчеркивает эксперт. «Во Франции эта встреча рассматривается оптимистично. Кроме того, в конце марта новый британский король Карл III посетил Францию, в связи с чем во французской прессе проводят параллели вплоть до визита Эдуарда VII в Париж в 1904 г., который способствовал формированию Антанты», – говорит Тимофеев.
По словам эксперта, разногласия в области отношений Лондона с ЕС, влияющие на отношения с Парижем, никуда не делись. Это касается того, насколько целесообразно сближаться с США в военном плане, а также роли опекаемых Британией стран Восточной Европы в ЕС, к которым Париж относится прохладно. Но при этом, отметил Тимофеев, Лондон живо интересуют вопросы развития ядерной и зеленой энергетики на фоне проблем с традиционными энергоресурсами. «Париж – признанный лидер в мирном атоме в ЕС. А британская сторона, стремясь реанимировать развитие технологий, активно разрабатывает мини-реакторы, в частности, этим занимается компания Rolls-Royce, и ей нужно сотрудничество с французами». – говорит он.
Активность на французском и в целом европейском направлении – следствие необходимости для Сунака и Макрона продемонстрировать серьезные достижения на фоне в целом негативной социально-экономической обстановки, пусть и стабилизировавшейся, говорит научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Сергей Шеин. Контакты с Францией должны закрепить успех сделки с ЕС в глазах избирателей британской консервативной партии, считает Шеин. Это тем значимей, что самыми конфликтными после выхода из Евросоюза для Лондона стали отношения не с общеевропейскими институтами, а с французскими, отметил эксперт.