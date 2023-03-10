Британский премьер впервые за пять лет встретился с президентом Франции

По словам эксперта, разногласия в области отношений Лондона с ЕС, влияющие на отношения с Парижем, никуда не делись. Это касается того, насколько целесообразно сближаться с США в военном плане, а также роли опекаемых Британией стран Восточной Европы в ЕС, к которым Париж относится прохладно. Но при этом, отметил Тимофеев, Лондон живо интересуют вопросы развития ядерной и зеленой энергетики на фоне проблем с традиционными энергоресурсами. «Париж – признанный лидер в мирном атоме в ЕС. А британская сторона, стремясь реанимировать развитие технологий, активно разрабатывает мини-реакторы, в частности, этим занимается компания Rolls-Royce, и ей нужно сотрудничество с французами». – говорит он.