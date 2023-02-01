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Франция снова бастует против пенсионной реформы

В стране снижена выработка электроэнергии и встали скоростные поезда
Илья Лакстыгал
Действия бастующих не являются бесполезными: они показывают, что противники пенсионной реформы, в первую очередь левые, имеют массовую поддержку / Sathiri Kelpa / Anadolu Agency via Getty Images

Во Франции 31 января прошла вторая в этом году (первая была 19 января) общенациональная забастовка, организованная крупнейшими профсоюзами страны в знак протеста против увеличения возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет к 2030 г. Стачка затронула электростанции, нефтепереработку, общественный транспорт, включая региональные и дальние скоростные поезда, метро, автобусы, а также систему образования.

На НПЗ и топливных базах компании TotalEnergies 31 января бастовало от 75% (в Нормандии) до 100% (во Фландрии) персонала. На атомных электростанциях монополиста Électricité de France мощность снижена на 3000 МВт, что эквивалентно примерно трем энергоблокам. Согласно информации железнодорожной госмонополии SNCF, 31 января было «серьезно нарушено» курсирование региональных поездов TER и Transilien, а также скоростных межрегиональных TGV. Ночные поезда были полностью отменены на 31 января и на 1 февраля. Всего на 15.00 мск 31 января во Франции бастовало и вышло на акции протеста, по данным МВД, около 1,12 млн человек. Французские профсоюзы ранее рассчитывали собрать по итогам акций 31 января 2 млн забастовщиков и демонстрантов. Такая численность была достигнута во время акций 19 января.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных