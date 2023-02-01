Франция снова бастует против пенсионной реформы

На НПЗ и топливных базах компании TotalEnergies 31 января бастовало от 75% (в Нормандии) до 100% (во Фландрии) персонала. На атомных электростанциях монополиста Électricité de France мощность снижена на 3000 МВт, что эквивалентно примерно трем энергоблокам. Согласно информации железнодорожной госмонополии SNCF, 31 января было «серьезно нарушено» курсирование региональных поездов TER и Transilien, а также скоростных межрегиональных TGV. Ночные поезда были полностью отменены на 31 января и на 1 февраля. Всего на 15.00 мск 31 января во Франции бастовало и вышло на акции протеста, по данным МВД, около 1,12 млн человек. Французские профсоюзы ранее рассчитывали собрать по итогам акций 31 января 2 млн забастовщиков и демонстрантов. Такая численность была достигнута во время акций 19 января.