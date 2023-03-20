КПРФ ответила на призывы Миронова объединиться

КПРФ объединение невыгодно, так как в этом случае лидеры, управляющие партией 30 лет, потеряют контроль над ней, а это ключевой аргумент для коммунистов со времен Владимира Ленина, считает Макаркин. У КПРФ есть свой избиратель, хотя в последнее время партия и чувствует себя «не очень хорошо», говорит он. От нее отошли две части ее электората. С одной стороны, те, кто был за восстановление СССР и голосовали за КПРФ в противовес власти, которая, по их мнению, ничего не делает в этом направлении. Сейчас такие люди перешли на сторону власти, считает эксперт. Вторая часть «ушедших» — люди, которые голосовали за КПРФ в рамках «полезного» голосования, — те, кто настроены наиболее оппозиционно и голосуют за коммунистов как за самую оппозиционную партию в парламенте.