КПРФ ответила на призывы Миронова объединиться

КПРФ ответила на призывы Миронова объединитьсяКоммунисты считают это предложение политтехнологической уловкой
КПРФ не ведет переговоров об объединении со «Справедливой Россией», для этого нет никаких предпосылок, заявил «Ведомостям» пресс-секретарь КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко. «Пока никаких предпосылок, помимо политтехнологических действий накануне выборного периода, я не вижу», – сказал он.
По словам Ющенко, «посылы» к объединению идут в течение многих лет. «Пока это только заявление, достаточно навязчивое. Такие заявления были достаточно навязчивыми со стороны [писателя, сопредседателя «Справедливой России»] Захара Прилепина, такие же заявления звучат со стороны и других представителей [«Справедливой России»], – отметил он.
Объединение КПРФ и «Справедливой России» обязательно произойдет, так как у партий схожие идеологические платформы, заявил 20 марта лидер «СР» Сергей Миронов. «Переговоры – очно или заочно, публично и не публично – ведутся постоянно. О конкретных результатах вы со временем обязательно услышите. Я действительно считаю, что объединение нашей партии с КПРФ в исторической перспективе состоится, хотя и не при нынешнем руководстве коммунистов», – сказал он в интервью «РИА Новости».
Миронов также подчеркнул, что у партий «немало близких по духу законодательных инициатив», поэтому предпосылки для объединения есть.
Октябрьскую революцию в 1917 г. «делали» социалисты, а коммунистической партией РСДРП (б) стала называться только с 1918 г., заявил «Ведомостям» первый заместитель руководителя фракции «Справедливой России» в Госдуме Дмитрий Гусев. «Это две партии, которые имеют одни корни. Соответственно, и программы наших партий о том же – они о том, как сделать жизнь простого человека лучше», – сообщил он.
По словам Гусева, для объединения требуется «совместная содержательная работа». Сейчас обе партии борются за интересы одних и тех же людей – на Урале сильнее позиции «Справедливой России», в Сибири – у КПРФ, отметил он. Если объединить две партии, то эффект будет кумулятивным, считает Гусев. «Если, например, у коммунистов – 10% и у нас – 10%, то общее голосование за [объединенную] партию будет не 20%, а 25% или 30%. Результаты голосования будут выше, чем сумма рейтингов двух партий. Это, во-первых, выгодно людям, во-вторых, это выгодно двум партиям», – заявил он.
Объединение нужно людям «именно сейчас», когда все партии находятся в «донецком консенсусе» и люди должны не разделяться, а объединяться, подчеркнул Гусев. Если в стране будет две сильных партии – объединенная левая и «Единая Россия» на правом фланге, то в России сложится устойчивая политическая система, которая будет проста и понятна людям, уверен он.
Предложения объединиться с КПРФ со стороны «Справедливой России» звучат каждые «три-четыре месяца», это может быть попыткой «вбить клин» в ряды КПРФ, считает Ющенко. «Любая политическая структура живет тогда, когда она участвует в выборах, проводит политические акции, ведет политическую жизнь. В данном случае, насколько я знаю, «Справедливая Россия» не хочет участвовать в выборах президента, в других выборах. Лучше им сосредоточиться на улучшении качества политической составляющей в их структурах», – сказал он.
«Справедливая Россия» создавалась как ограничитель КПРФ и одна из ее функций – ослабление коммунистов, сказал «Ведомостям» политолог Алексей Макаркин. Справедливоросы показывают неопределившимся оппозиционным избирателям, что они такие же, как коммунисты, только более современные и патриотичные и на этом фоне предлагают объединение – раз у нас особых разногласий нет, давайте сделаем так, чтобы была более сильная партия, отметил он. КПРФ — партия идеологическая, а «Справедливая Россия» – прагматическая. «Соединение идеологической и прагматической партии ослабляет партию идеологическую», – сказал эксперт.
КПРФ объединение невыгодно, так как в этом случае лидеры, управляющие партией 30 лет, потеряют контроль над ней, а это ключевой аргумент для коммунистов со времен Владимира Ленина, считает Макаркин. У КПРФ есть свой избиратель, хотя в последнее время партия и чувствует себя «не очень хорошо», говорит он. От нее отошли две части ее электората. С одной стороны, те, кто был за восстановление СССР и голосовали за КПРФ в противовес власти, которая, по их мнению, ничего не делает в этом направлении. Сейчас такие люди перешли на сторону власти, считает эксперт. Вторая часть «ушедших» — люди, которые голосовали за КПРФ в рамках «полезного» голосования, — те, кто настроены наиболее оппозиционно и голосуют за коммунистов как за самую оппозиционную партию в парламенте.
«У КПРФ есть потенциал к расширению электората. Если посмотрим [на время] до специальной военной операции, то они намного расширились за счет самых разных избирателей – и провластных, и радикально протестных. И задача «Справедливой России» в данном случае – сдерживать расширение электората, даже потенциального. Таким образом, «Справедливая Россия» участвует в этом процессе, частично стремясь привлечь электорат на свою сторону. Это уже устоявшаяся привычная функция партии», – заявил Макаркин.
О готовности объединиться с коммунистами Миронов заявлял еще в 2007 г., затем он выдвигал это предложение еще несколько раз. В 2021 г. объединить силы с коммунистами предлагал Прилепин. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов тогда говорил, что для «создания коалиции» писателю нужно сначала выйти из «Справедливой России», поскольку коммунисты уже создали левопатриотическое движение. В 2022 г. Зюганов отмечал, что готов объединиться «СР» только при условии принятия программы коммунистов.
10 сентября 2023 г. пройдут выборы губернаторов в 20 субъектах Федерации. В Самарской, Нижегородской, Орловской, Новосибирской, Омской, Ивановской, Псковской, Воронежской, Кемеровской, Тюменской, Амурской, Магаданской, Московской областях, Алтайском, Красноярском, Приморском крае, Якутии, Хакасии, на Чукотке и в Москве они будут избираться гражданами напрямую. На март 2024 г. намечены выборы президента России.