КПРФ и ЛДПР примут участие в выборах 2024 года

КПРФ и ЛДПР примут участие в выборах 2024 годаСтавка этими партиями будет сделана на граждан, которые не вполне довольны нынешним курсом власти
Парламентские партии начали работать над стратегией президентских выборов, которые состоятся через год – 17 марта 2024 г. Первым определился руководитель «Справедливой России» Сергей Миронов: 22 февраля он объявил в эфире «России 24», что партия второй раз подряд пропустит кампанию и поддержит Владимира Путина (он о намерении выдвигаться пока не объявлял).
По словам Миронова, решение будет оформлено на съезде 20 мая: «Я своим товарищам буду предлагать не выдвигать кандидата от нашей партии, а поддержать действующего президента». Решение он обосновал так: «Считаю, что это будет самое правильное патриотическое решение. Нечего дурака валять. У нас есть лидер, настоящий патриот страны, который сегодня борется не только за будущее нашей Родины, но и за будущее всего человечества».
Ни один кандидат по действующему закону, правда, не может участвовать в выборах один, а во время кампании 2018 г. у Путина было сразу пять оппонентов. Голосование, напоминает юрист Олег Захаров, должно быть перенесено, если в бюллетене остается один кандидат (а на кандидатов-отказников, вышедших из гонки без уважительных причин, могут возложить расходы бюджета на проведение выборов). При этом даже выбытие кандидатов из гонки только откладывает дату проведения выборов, отмечает Захаров.
Но уже очевидно, что в кампании 2024 г. примут участие кандидаты минимум двух из пяти парламентских партий – КПРФ и ЛДПР. Коммунисты за 30 лет ни разу не пропускали президентские выборы, но дважды – в 2004 и 2018 гг. – выдвигали в качестве кандидата не лидера партии Геннадия Зюганова, а сначала депутата-агрария Николая Харитонова, затем беспартийного предпринимателя, гендиректора Совхоза им. Ленина Павла Грудинина.
По словам близкого к КПРФ собеседника «Ведомостей», обсуждается, что на выборы может пойти сам Зюганов, его первый заместитель Юрий Афонин (отвечает за кадры), не исключен и крайний вариант – отказ от участия в кампании для «демонстрации единства». Впрочем, в КПРФ в последний сценарий не верят. Как уточнил пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко, партия будет участвовать в кампании и объявит кандидата в конце года. О выдвижении Грудинина, к примеру, стало известно лишь на заседании президиума ЦК накануне прошлого предвыборного съезда в декабре 2017 г.
ЛДПР уже начала подготовку к выдвижению в президенты конкретного кандидата – нового партийного лидера Леонида Слуцкого. Об этом рассказали «Ведомостям» три собеседника в ЛДПР и подтвердил источник, близкий к администрации президента.
В феврале, по словам источников в ЛДПР, работать со Слуцким начала команда внешних политтехнологов, среди которых Алексей Чадаев и Сергей Малахов (работали с губернаторами, на выборах всех уровней, а последним известным проектом была партия «Новые люди» Алексея Нечаева). При этом их первоочередная задача, по утверждению собеседников в партии, не связана с внутрипартийными делами самой ЛДПР – она связана с формированием стратегии партии по участию в президентской кампании.
Доцент Финансового университета Александр Немцев отмечает, что и список кандидатов, и повестка кампании будут определяться специальной военной операцией на Украине: «Это главная повестка предстоящей кампании, которая будет усиливаться на протяжении всего года, в том числе за счет необходимости принятия решений в области вопросов экономики». Не исключено, что кампания кандидатов КПРФ и ЛДПР будет направлена на работу с «патриотическим электоратом», который скептически относится к действиям властей на фоне специальной военной операции и склонен к самоорганизации, отмечает один из источников «Ведомостей», близких к Старой площади.
Другой источник «Ведомостей» полагает: пока рано говорить о финальной конфигурации избирательного бюллетеня, поскольку сейчас невозможно просчитать все риски – например, одна из сложностей выборов 2018 г. была связана с тем, что Грудинин стал претендовать на электорат основного кандидата уже во время хода кампании. Поэтому на предстоящих выборах главный вопрос состоит в том, кто является избирателем выдвинутых кандидатов, говорит член комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью Павел Склянчук: «Есть ощущение, что КПРФ и ЛДПР будут бороться за радикальных патриотов».
Поэтому в бюллетене вряд ли будут представители «военной элиты» – к примеру, герои специальной военной операции, все они станут доверенными лицами основного кандидата, отмечает Немцев. Но в списке кандидатов, если этого вдруг будет требовать драматургия кампании, возможно появление и мягко настроенных по отношению к специальной военной операции людей с иной повесткой, считает он: «Новых лиц из числа предпринимательского сообщества. Такие предприниматели-патриоты, но со своим мнением по поводу экономической модели страны. Думаю, такой кандидат может пойти от партии «Новые люди».
Сам Нечаев сказал «Ведомостям», что сейчас в партии фокусируются на подготовке к осенним выборам, где будет много интересных и конкурентных кампаний. И уже по их результатам определятся с форматом участия в президентской кампании 2024 г.
Как отмечает социолог Денис Волков, электорат трех партий – ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России» составляет порядка четверти населения, но на президентских выборах действуют другие правила, поскольку это будет голосование по принципу доверия-недоверия Путину и реальной борьбы не будет. «Патриотический электорат сейчас аккумулирует Путин. КПРФ и ЛДПР могут претендовать на аккумулирование протестного электората прежде всего в социально неблагополучных слоях населения», – говорит Волков.
Руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин считает, что на данный момент картина предстоящей кампании-2024 предсказуема: «Если делать проекцию текущих рейтингов, то картина получается следующей: 75–80% составит «путинское большинство», надпартийная коалиция сторонников президента. С ее выбором [в 2024 г.] все более или менее понятно». Среди тех, кто хочет голосовать за других кандидатов, 13–15% составляют сторонники левой идеологии, которых, вероятнее всего, заберут коммунисты, и 5–8% – условные системные либералы или либералы-патриоты.
В целом же выборы пройдут «по референдумному сценарию», а нюансы будут зависеть от «риторики и количества потенциальных участников слева и справа», отметил Костин. «Конфигурация бюллетеня 2024 г., конечно, будет корректироваться по итогам единого дня голосования 2023 г., но с учетом очевидного «сплочения вокруг флага» по итогам выборов 2022 г., где партия власти демонстрировала уверенную победу даже в проблемных регионах (Владивосток), а где-то и полное доминирование (Тверь)», – говорит Захаров.
Но с учетом повышенных требований к легитимности вряд ли будет решено «зачистить бюллетень» до уровня «патриотического дистиллята», считает Захаров: «Скорее для оппозиционных партий участие в президентской кампании несет риск продемонстрировать малые цифры в итоговом протоколе. Это может быть первопричиной их отказа от участия в них – чтобы не упасть в грязь лицом в электоральном плане в преддверии куда как более практически значимых для них следующих выборов в Госдуму».
В подготовке статьи участвовала Анна Нараева