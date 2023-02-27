КПРФ и ЛДПР примут участие в выборах 2024 года

Ни один кандидат по действующему закону, правда, не может участвовать в выборах один, а во время кампании 2018 г. у Путина было сразу пять оппонентов. Голосование, напоминает юрист Олег Захаров, должно быть перенесено, если в бюллетене остается один кандидат (а на кандидатов-отказников, вышедших из гонки без уважительных причин, могут возложить расходы бюджета на проведение выборов). При этом даже выбытие кандидатов из гонки только откладывает дату проведения выборов, отмечает Захаров.