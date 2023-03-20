«Мы за безопасность, конечно». Парламентарии рассказали, какими телефонами пользуются по работе

«Меня устраивает любой телефон. Если из соображений безопасности будет рекомендовано сменить аппарат, я готова это сделать и поменять на модель, которая будет предложена как альтернатива. Может быть, это будет китайская, может быть, нашего производства. Мы за безопасность, конечно. И чиновники, и депутаты о чем-то говорят по работе, мы же не можем не общаться вообще? Здесь не надо самому что-то придумывать, думаю, если надо будет, появятся определенные рекомендации».