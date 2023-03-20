«Мы за безопасность, конечно». Парламентарии рассказали, какими телефонами пользуются по работе

«Мы за безопасность, конечно». Парламентарии рассказали, какими телефонами пользуются по работеОни готовы отказаться от Apple в случае необходимости
Сотрудникам внутриполитического блока администрации президента (АП) рекомендовали избавиться от смартфонов iPhone. Это указание было дано на семинаре в Подмосковье, сообщил 20 марта «Коммерсантъ». Такое решение принято из соображений безопасности – якобы гаджеты Apple в большей степени подвержены взлому и шпионажу со стороны западных стран по сравнению с другими смартфонами, утверждает издание.
Один из источников газеты уточнил, что запрет на использование гаджетов Apple может коснуться и чиновников, занимающихся внутренней политикой в региональных администрациях. В служебных целях сотрудникам АП и так запрещено использовать любые смартфоны вне зависимости от установленной операционной системой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Ведомости» спросили у политиков и бизнесменов, какими гаджетами они пользуются и по каким параметрам их выбирают.
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова («Единая Россия»), пользуется iPhone:
«Меня устраивает любой телефон. Если из соображений безопасности будет рекомендовано сменить аппарат, я готова это сделать и поменять на модель, которая будет предложена как альтернатива. Может быть, это будет китайская, может быть, нашего производства. Мы за безопасность, конечно. И чиновники, и депутаты о чем-то говорят по работе, мы же не можем не общаться вообще? Здесь не надо самому что-то придумывать, думаю, если надо будет, появятся определенные рекомендации».
Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Попов («Единая Россия»), пользуется Android и iPhone:
«Я говорю за себя – мне никто ничего не рекомендовал.
В комитете Госдумы, в который я трудоустроен, обсуждается целесообразность перехода на российский софт и российские технологии. Есть планы, они прописаны вполне четко, когда мы должны госсектор перевести на российские технологически защищённые площадки. Это нормально в данный момент переходить на те площадки и те устройства, которые не переставляют никакой угрозы, которые безопасны для общения в госсекторе.
У меня два телефона: Android и iPhone. В принципе, к сожалению, все больше приложений, все больше софта и моего пользовательского внимания переходит на Android, потому что одно [у Apple] не работает, второе отключают. Конечно, это органический переход, который продолжается несметное количество месяцев и завершится либо переходом на Android, либо на российские площадки».
«С точки зрения безопасности, что iPhone, что Android – одно и то же. Android точно так же пропускает информацию разными способами, точно так же не защищен от утечки. Не понимаю выбор одного производителя в пользу других. Не могу это объяснить, технически разницу не вижу. Возможно, с точки зрения отношения стран китайские [смартфоны] чуть более безопасны, но технически – не гарантия ни один из вариантов».
Замруководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Елена Драпеко, пользуется iPhone:
«У меня как раз iPhone. Мне еще Samsung очень нравится, всегда им пользовалась. Но потом мне подарили iPhone, и вот какой-то год им пользуюсь, работает пока. Но сейчас стало хуже, потому что там оплата проблемнее, сервисы не все работают. Я на эту тему не размышляла. Думаю, что следующий [смартфон] куплю какой-нибудь другой. Может быть, китайский».
Сенатор Виктор Кресс («Единая Россия») говорил с журналистом «Ведомостей» по «кнопочному телефону»:
«Сенсорный у меня тоже есть, но не iPhone. Пока менять ничего не собираюсь, меня это устраивает. Каких-то рекомендаций нам не поступало».