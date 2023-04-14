Зачем арабские государства обсуждают возвращение Сирии в ЛАГ

Но самым крупным событием большой ближневосточной «разрядки» стала встреча секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани с советником по национальной безопасности Саудовской Аравии Муссадом бин Мухаммедом при посредничестве Китая в Пекине в середине марта. Иран и Саудовская Аравия – главные противники в регионе, ведущие прокси-войны друг с другом , в частности, в Йемене. В марте иранцы и саудиты благодаря китайцам, покупателям саудовской нефти, договорились восстановить прерванные в 2016 г. дипломатические отношения. Уже в начале апреля Эр-Рияд объявил о возможном прорыве в урегулировании йеменского кризиса – саудовские войска участвуют в нем на стороне правительства во главе коалиции арабских государств против поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов с 2015 г. В итоге Эр-Рияд договорился с хуситами в Швейцарии как минимум об обмене всех военнопленными.