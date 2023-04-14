Зачем арабские государства обсуждают возвращение Сирии в ЛАГ

Зачем арабские государства обсуждают возвращение Сирии в ЛАГОбсуждение вопроса началось на фоне примирения Тегерана с Эр-Риядом
Представители арабских государств встретились 14 апреля в саудовской Джидде, чтобы обсудить возможность восстановления отношений с поддерживаемой Россией Сирией (российские войска присутствуют в стране с 2015 г. для помощи правительству в борьбе с джихадистами) и возвращения страны в Лигу арабских государств (ЛАГ). Во встрече приняли участие высокопоставленные чиновники и министры иностранных дел Саудовской Аравии, Кувейта, Бахрейна, Катара, ОАЭ, Омана, Ирака, Иордании и Египта, сообщает катарский телеканал Al Jazeera.
Членство Дамаска в организации было приостановлено с началом гражданской войны в стране в 2011 г., в результате которой погибли более 500 000 человек, а около половины довоенного населения страны покинуло свои дома (5,6 млн выехали из страны, 6,6 млн – стали перемещенными лицами внутри страны согласно данным ООН). Окончательное решение по поводу возобновления членства Сирии в ЛАГ будет принято на саммите организации 19 мая.
Двумя днями ранее, 12 апреля, министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан встретился со своим сирийским коллегой Фейсалом Мекдадом. По итогам переговоров стороны согласились вскоре возобновить прерванные 12 лет назад дипотношения, а также перезапустить авиарейсы между двумя государствами. Министры приняли совместное заявление, по которому саудиты, ранее поддерживавшие вооруженную оппозицию, выступили в противоположном ключе – за восстановление контроля Дамаска над всей территорией страны, треть которой сейчас контролируют курдские (поддерживаются США) и оппозиционные (поддерживаются Турцией) группировки.
Большая ближневосточная «разрядка»
В авангарде процесса восстановления дипотношений с Сирией были Объединенные арабские эмираты (ОАЭ) – еще в 2018 г. они возобновили работу посольства в Дамаске. В 2022 г. президент Сирии Башар Асад впервые с начала гражданской войны совершил официальный визит в арабское государство, посетив Абу-Даби и Дубай (эмираты в составе ОАЭ). Вновь открыли свои посольства в Дамаске также Бахрейн и Оман в 2019 и 2020 гг. соответственно. Последней из арабских стан на данный момент заявил о договоренности восстановить дипотношения Тунис – это произошло накануне встречи арабских представителей в Джидде, 13 апреля.
Против восстановления членства Сирии в ЛАГ пока продолжает выступать Катар, с начала гражданской войны поддерживавший, как и Саудовская Аравия, часть вооруженных оппозиционных группировок. «Для бойкота Сирии и отстранения этого государства из организации были определенные причины. Эти причины до сих пор не устранены. Хотя боевые действия прекратились, в стране до сих пор много перемещенных лиц, многие невиновные до сих пор томятся в тюрьме», – заявил 13 апреля в эфире катарского телевидения премьер-министр эмирата Мухаммед бин Абдулрахман.
Постепенное возвращение Сирии к отношениям с большинством арабских государств происходит на фоне общей региональной разрядки. 13 апреля Катар объявил о восстановлении дипломатических отношений с соседним Бахрейном – с 2017 г. Доха сама находилась в региональной изоляции. Соседние аравийские монархии обвиняли катарцев во вмешательстве в их внутренние дела, в поддержке радикальных исламистских групп, а также в контактах Ираном, но к 2021 г. большая часть из конфликтовавших с катарцами государств уладила спорные вопросы.
Но самым крупным событием большой ближневосточной «разрядки» стала встреча секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани с советником по национальной безопасности Саудовской Аравии Муссадом бин Мухаммедом при посредничестве Китая в Пекине в середине марта. Иран и Саудовская Аравия – главные противники в регионе, ведущие прокси-войны друг с другом , в частности, в Йемене. В марте иранцы и саудиты благодаря китайцам, покупателям саудовской нефти, договорились восстановить прерванные в 2016 г. дипломатические отношения. Уже в начале апреля Эр-Рияд объявил о возможном прорыве в урегулировании йеменского кризиса – саудовские войска участвуют в нем на стороне правительства во главе коалиции арабских государств против поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов с 2015 г. В итоге Эр-Рияд договорился с хуситами в Швейцарии как минимум об обмене всех военнопленными.
Зачем арабы нормализуют отношения с Сирией
На Ближнем Востоке сложился общий тренд на снижение напряженности, считает старший научный сотрудник Центра Ближневосточных исследований Николай Сурков. «Региональным элитам стало очевидно, что фактор Асада – сложившаяся политическая реальность: он остался во власти, поэтому так или иначе с ним придется иметь дело. Но Сирия остается серьезным очагом нестабильности в регионе, а послевоенное восстановление арабской республики крайне сложно проводить без прорыва общеарабской блокады», – сказал эксперт.
Кроме того, по словам Суркова, восстановив членство Сирии в ЛАГ, арабские государства пытаются ослабить позиции Ирана в этой республике. «Арабы явно не намерены превращать Дамаск в полноценного сателлита Тегерана», – добавил он.
Саудитам на данный момент также нужны от Асада учёт и поддержка мнения Эр Рияда в соседнем с Сирией Ливане и отход от однозначной ориентации на Тегеран, добавляет эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов.
Эр-Рияд как бы дает выбор Асаду: или он в ЛАГ, или с Ираном, хотя никто от сирийского лидера требовать разорвать союз с Ираном не будет, тем более что и сами саудиты начали нормализацию отношений с Тегераном.
Аравийские монархии нацелены на консолидацию региональных сил, а прекращение конфликтов – первый шаг на этом направлении, отметил старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин. По его словам, этот фактор особенно актуален на фоне ослабления позиций США на Ближнем Востоке. «Сегодня все внимание Вашингтона направлено в первую очередь на Восточную Европу. А после стремительного бегства американской армии из Афганистана у арабских элит возникли подозрения в их способности защитить своих союзников. Вопросы собственной безопасности местным властям приходится брать в свои руки», – заключил Чупрыгин.