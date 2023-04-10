Война в Йемене подходит к концу

В случае успеха этой инициативы договоренность может быть достигнута до мусульманского праздника Курбан-байрам, который в 2023 г. выпадает на 28 июня. Помимо прекращения огня стороны обсудят полное возобновление работы портов и аэропортов Йемена, выплату зарплаты госслужащим, а также процесс восстановления и политический переходный период, отмечают источники. В свою очередь, хуситы в обмен на снятие ограничений, поддерживаемых саудитами на протяжении восьми лет, обязались не наносить удары по нефтяным объектам, деблокировать все автомобильные шоссе и снять осаду с города Таиз, контролируемого правительственными войсками, которые поддерживаются саудовцами.