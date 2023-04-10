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Война в Йемене подходит к концу

Главной предпосылкой к ее завершению стало примирение Саудовской Аравии и Ирана
Глеб Мишутин
MOHAMMED HAMOUD / Anadolu Agency via AFP

Саудовская Аравия планирует достичь соглашения о постоянном прекращении огня с йеменскими повстанцами-хуситами. Об этом 8 апреля со ссылкой на источники, участвовавшие в переговорах, сообщило агентство Reuters. По его данным, в течение ближайшей недели представители Саудовской Аравии и Омана посетят столицу Йемена Сану и проведут переговоры с хуситами.

В случае успеха этой инициативы договоренность может быть достигнута до мусульманского праздника Курбан-байрам, который в 2023 г. выпадает на 28 июня. Помимо прекращения огня стороны обсудят полное возобновление работы портов и аэропортов Йемена, выплату зарплаты госслужащим, а также процесс восстановления и политический переходный период, отмечают источники. В свою очередь, хуситы в обмен на снятие ограничений, поддерживаемых саудитами на протяжении восьми лет, обязались не наносить удары по нефтяным объектам, деблокировать все автомобильные шоссе и снять осаду с города Таиз, контролируемого правительственными войсками, которые поддерживаются саудовцами. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных