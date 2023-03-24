Американская база на северо-востоке Сирии попала под обстрел
Американская база на севере-востоке Сирии была обстреляна ракетами после того, как накануне авиация США нанесла удары по группам, поддерживаемым Ираном. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на представителя Центрального командования США майора Джона Мура.
По данным Пентагона, удар беспилотника был нанесен группами, связанными с Корпусом стражей исламской революции Ирана, по базе коалиции близ Хасаки на северо-востоке Сирии около 13:38 по местному времени.
«Мы готовы к масштабируемым вариантам действий перед лицом любых дополнительных иранских атак. Мысли и молитвы Центрального командования США с семьей убитого нашего контрактника, а также с нашими ранеными военнослужащими», – заявил генерал Майкл Курилла.
По его словам, американские войска остаются в Сирии, чтобы обеспечить окончательное поражение ИГИЛ («Исламское государство», запрещено в РФ), «что пойдет на пользу безопасности и стабильности не только Сирии, но и всего региона».
В ноябре 2022 г. атаке подверглась американская военная база Green Village на северо-востоке Сирии. Ответственные за атаку неизвестны. По данным командования, никто не погиб и не пострадал, базе не был причинен ущерб.
США и ряд других государств вмешались в гражданскую войну в Сирии в сентябре 2014 г. под предлогом борьбы с террористическими группировками. Еще в сентябре 2018 г. официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Соединенные Штаты искусственно затягивают конфликт и дестабилизируют положение в республике. Представитель МИДа отмечала, что власти США пытаются «получить оправдание сохранения незаконного вооруженного присутствия на сирийской земле». В настоящее время американцы в том числе добывают на сирийской территории нефть и продают ее, не имея соответствующего разрешения местных властей.