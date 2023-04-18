Эксперты объяснили встречу Путина с военными в Херсонской области и ЛНР

Интересным был ход с подаренной военнослужащим копией иконы, которая, по словам президента, когда-то принадлежала одному из самых успешных министров обороны Российской империи, отмечает эксперт. Таким образом Путин выразил уважение военачальникам, говорит Немцев. Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что речь идет о копии иконы «Спас Нерукотворный», ею владел Петр Ванновский, который возглавлял военное министерство при императоре Александре III. При нем происходило «очень активное становление и развитие наших вооруженных сил», отметил Песков. «И эта икона была как раз подарена Ванновскому Александром III», – сообщил он.