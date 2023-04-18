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Эксперты объяснили встречу Путина с военными в Херсонской области и ЛНР

Он продемонстрировал доверие к Вооруженным силам
Евгения Дубровина Илья Лакстыгал
kremlin.ru

Первая поездка президента Владимира Путина в Херсонскую область и ЛНР с момента их присоединения к России имеет в первую очередь символическое значение, на фоне информации об ожидаемом контрнаступлении украинской армии глава государства хотел показать, что Россия никого не боится, что он доверяет своей армии и берет на себя ответственность, заявил «Ведомостям» политолог Александр Немцев.

Интересным был ход с подаренной военнослужащим копией иконы, которая, по словам президента, когда-то принадлежала одному из самых успешных министров обороны Российской империи, отмечает эксперт. Таким образом Путин выразил уважение военачальникам, говорит Немцев. Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что речь идет о копии иконы «Спас Нерукотворный», ею владел Петр Ванновский, который возглавлял военное министерство при императоре Александре III. При нем происходило «очень активное становление и развитие наших вооруженных сил», отметил Песков. «И эта икона была как раз подарена Ванновскому Александром III», – сообщил он.

Кроме того, считает Немцев, президент хотел убедиться, что российская армия готова отразить возможное контрнаступление.

Визит в штабы в новых регионах состоялся именно сейчас, так как ожидается попытка активизации украинской армии, говорит военный эксперт Юрий Лямин. «Визит президента нужен, чтобы ознакомиться с ситуацией на местах, поговорить с командующими – теми, кто непосредственно руководит на месте группировками, посмотреть ситуацию в целом», – сказал он «Ведомостям». Южное направление критически важно для сухопутной связи Крыма с «материковой» Россией, отмечает военный эксперт Дмитрий Корнев.

Утром 18 апреля пресс-служба Кремля сообщила, что Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике.

В ходе поездки в штаб «Днепр» он заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского и командующего группировкой войск «Днепр» генерал-полковника Олега Макаревича. В ЛНР президент принял доклады генерал-полковника Александра Лапина, других высших офицеров об обстановке на этом направлении.

Также президент поздравил военнослужащих с праздником Пасхи и передал им в дар копии икон с образом Спаса Нерукотворного.

Путин впервые посетил ЛНР и Херсонскую область с момента их присоединения к России. В конце марта российский президент также впервые побывал в Донбассе, прилетев в Мариуполь на вертолете. Он проехал по городу за рулем автомобиля и пообщался с местными жителями.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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