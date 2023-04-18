Путин посетил штаб на херсонском направлении и приехал в ЛНР

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. 30 сентября президент РФ и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении четырех регионов в состав России. До этого на территории субъектов прошли пятидневные референдумы с 23 по 27 сентября по вопросу присоединения к РФ. С 19 октября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях введено военное положение.