Путин посетил штаб на херсонском направлении и приехал в ЛНР

Путин посетил штаб на херсонском направлении и приехал в ЛНРВ Кремле подчеркивают, что обе рабочие поездки заранее не готовились
Президент РФ Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе поездки Путин заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой войск «Днепр» генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников. На совещании президент обратился к военным с просьбой поделиться мнением об обстановке на херсонском и запорожском направлениях.
«Мне важно услышать ваше мнение о том, как складывается обстановка, послушать вас, обменяться информацией», — сказал глава государства (цитата по «РИА Новости»).
Позже в Кремле добавили, что Путин также посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в ЛНР. Там он принял доклады генерал-полковника Александра Лапина и других высших офицеров об обстановке на этом направлении.
Кроме того, президент поздравил военнослужащих обоих штабов с Пасхой и подарил им копии икон. В Кремле подчеркнули, что заранее рабочие поездки главы государства не готовились, передает ТАСС.
Путин впервые посетил ЛНР и Херсонскую область с момента их присоединения к России. В Telegram-канале пресс-службы Кремля опубликован видеоотчет о поездке президента.
В конце марта российский президент также впервые посетил Донбасс, прилетев в Мариуполь на вертолете. Во время рабочей поездки Путин осмотрел несколько объектов Мариуполя и пообщался с местными жителями. Глава государства побывал в нескольких районах, передвигаясь по городу за рулем автомобиля.
В конце декабря 2022 г. Путин побывал в зоне спецоперации. 16 декабря он посетил объединенный штаб родов войск, задействованных в СВО. Путин ознакомился с работой штаба, заслушал доклад о ходе боевых действий и провел совещание и отдельные встречи с командующими. Во встрече в том числе участвовал министр обороны Сергей Шойгу.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. 30 сентября президент РФ и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении четырех регионов в состав России. До этого на территории субъектов прошли пятидневные референдумы с 23 по 27 сентября по вопросу присоединения к РФ. С 19 октября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях введено военное положение.