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Путин побывал в зоне специальной военной операции, сообщил депутат Андрей Гурулев

Самый высокопоставленный российский политик посетил Объединенный штаб родов войск, уточнил Кремль
Максим Иванов
Владимир Путин провел совещание с участием военных, которые участвовали в военной операции / Пресс-служба президента России

Российский президент Владимир Путин побывал в зоне специальной военной операции и провел там совещание с военными. Об этом накануне расширенного заседания коллегии Минобороны, которое пройдет 21 декабря, сообщила «Российская газета» (официальный печатный орган правительства) со ссылкой на члена комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенанта запаса Андрея Гурулева («Единая Россия») и пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

«Наш Верховный главнокомандующий был в зоне специальной военной операции, вчера [19 декабря] вернулся из Белоруссии. Это говорит о том, что идет уточнение ранее принятых решений и какие-то положительные и позитивные события нас в любом варианте должны ожидать, – написал Гурулев 20 декабря в своем Telegram-канале. – Всему свое время, если касаться именно посещения зоны специальной военной операции, то здесь, конечно, крайне важно, что верховный не просто заслушивал обстановку и о чем-то говорил, а он со всеми командующими лично переговорил и каждого лично заслушал. Личное общение дает полное представление о том, что сегодня происходит, как все будет в будущем».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных