Путин побывал в зоне специальной военной операции, сообщил депутат Андрей Гурулев

«Наш Верховный главнокомандующий был в зоне специальной военной операции, вчера [19 декабря] вернулся из Белоруссии. Это говорит о том, что идет уточнение ранее принятых решений и какие-то положительные и позитивные события нас в любом варианте должны ожидать, – написал Гурулев 20 декабря в своем Telegram-канале. – Всему свое время, если касаться именно посещения зоны специальной военной операции, то здесь, конечно, крайне важно, что верховный не просто заслушивал обстановку и о чем-то говорил, а он со всеми командующими лично переговорил и каждого лично заслушал. Личное общение дает полное представление о том, что сегодня происходит, как все будет в будущем».