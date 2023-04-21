КПРФ нашла кандидата в губернаторы Подмосковья

Коммунисты рассчитывают на «достойное второе место», говорит Калачев. Для КПРФ Московская область – важный регион, кандидат должен «выступить красиво» и не спуститься ниже рейтинга самой партии, сказал Калачев «Ведомостям». При этом губернатор сам хорошо умеет выстраивать отношения с другими партиями. С КПРФ они «рабочие», никакого антагонизма нет, говорит эксперт.