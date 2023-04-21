КПРФ нашла кандидата в губернаторы Подмосковья

КПРФ нашла кандидата в губернаторы ПодмосковьяПартия идет за почетным вторым местом, считает эксперт
Кадровая комиссия при президиуме ЦК КПРФ рекомендовала к выдвижению на выборах губернатора Московской области зампредседателя Мособлдумы, главу партийной фракции Александра Наумова, сообщил «Ведомостям» собеседник в партии. Сам Наумов рекомендацию кадровой комиссии «Ведомостям» подтвердил, но отметил, что решение о выдвижении еще не окончательное – его кандидатура будет рассмотрена областным отделением КПРФ и президиумом ЦК.
Своим главным соперником коммунист считает действующего губернатора Московской области Андрея Воробьева («Единая Россия»). Среди вероятных тем кампании Наумов назвал создание новых рабочих мест и развитие промышленных площадок в регионе, проблемы здравоохранения и социальной поддержки населения, массовой застройки, экологии и развития сельского хозяйства.
Воробьев о своем участии в выборах пока не заявлял. Он возглавляет регион с 2012 г. и, по словам источника, близкого к региональной администрации, ведет подготовку к кампании. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу губернатора.
Действующему главе Подмосковья на осенних выборах «ничего серьезного» не угрожает, считает политолог Константин Калачев: «КПРФ выдвигает в противовес ему кандидата уважаемого, статусного, но малоизвестного».
Коммунисты рассчитывают на «достойное второе место», говорит Калачев. Для КПРФ Московская область – важный регион, кандидат должен «выступить красиво» и не спуститься ниже рейтинга самой партии, сказал Калачев «Ведомостям». При этом губернатор сам хорошо умеет выстраивать отношения с другими партиями. С КПРФ они «рабочие», никакого антагонизма нет, говорит эксперт.
По словам Калачева, в отдельных районах может быть попытка выразить недовольство местных жителей через голосование против Воробьева, но ожидать опрокидывающего массового голосования не приходится.
В марте стало известно, что с кандидатом в губернаторы Подмосковья определились в ЛДПР. Им, предположительно, станет еще один зампред Мособлдумы, координатор реготделения партии Кирилл Жигарев. Соответствующее решение было принято на заседании высшего совета ЛДПР и озвучено на собрании фракции ЛДПР в Госдуме 21 марта, сообщало ТАСС со ссылкой на источники.
На предыдущих губернаторских выборах, проходивших в 2018 г., Воробьев получил 62,52% голосов. Наилучший результат он получил в Балашихе (78,9%), худший – в Рузском (27,8%) и Волоколамском районах (20,68%), где проходили протесты против свалок. Второе место на выборах 2018 г. занял кандидат от КПРФ Константин Черемисов (12,99%, или более 278 000 голосов), третье – представитель «Альянса зеленых» Лилия Белова (7,51%, или более 160 700 голосов).
В подготовке статьи участвовала Мария Макутина