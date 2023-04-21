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Политика

КПРФ нашла кандидата в губернаторы Подмосковья

Партия идет за почетным вторым местом, считает эксперт
Евгения Дубровина
Зампредседателя Мособлдумы, руководитель фракции КПРФ Александр Наумов / kprf.ru

Кадровая комиссия при президиуме ЦК КПРФ рекомендовала к выдвижению на выборах губернатора Московской области зампредседателя Мособлдумы, главу партийной фракции Александра Наумова, сообщил «Ведомостям» собеседник в партии. Сам Наумов рекомендацию кадровой комиссии «Ведомостям» подтвердил, но отметил, что решение о выдвижении еще не окончательное – его кандидатура будет рассмотрена областным отделением КПРФ и президиумом ЦК.

Своим главным соперником коммунист считает действующего губернатора Московской области Андрея Воробьева («Единая Россия»). Среди вероятных тем кампании Наумов назвал создание новых рабочих мест и развитие промышленных площадок в регионе, проблемы здравоохранения и социальной поддержки населения, массовой застройки, экологии и развития сельского хозяйства.

Воробьев о своем участии в выборах пока не заявлял. Он возглавляет регион с 2012 г. и, по словам источника, близкого к региональной администрации, ведет подготовку к кампании. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу губернатора.

Действующему главе Подмосковья на осенних выборах «ничего серьезного» не угрожает, считает политолог Константин Калачев: «КПРФ выдвигает в противовес ему кандидата уважаемого, статусного, но малоизвестного».

Коммунисты рассчитывают на «достойное второе место», говорит Калачев. Для КПРФ Московская область – важный регион, кандидат должен «выступить красиво» и не спуститься ниже рейтинга самой партии, сказал Калачев «Ведомостям». При этом губернатор сам хорошо умеет выстраивать отношения с другими партиями. С КПРФ они «рабочие», никакого антагонизма нет, говорит эксперт.

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По словам Калачева, в отдельных районах может быть попытка выразить недовольство местных жителей через голосование против Воробьева, но ожидать опрокидывающего массового голосования не приходится.

В марте стало известно, что с кандидатом в губернаторы Подмосковья определились в ЛДПР. Им, предположительно, станет еще один зампред Мособлдумы, координатор реготделения партии Кирилл Жигарев. Соответствующее решение было принято на заседании высшего совета ЛДПР и озвучено на собрании фракции ЛДПР в Госдуме 21 марта, сообщало ТАСС со ссылкой на источники.

На предыдущих губернаторских выборах, проходивших в 2018 г., Воробьев получил 62,52% голосов. Наилучший результат он получил в Балашихе (78,9%), худший – в Рузском (27,8%) и Волоколамском районах (20,68%), где проходили протесты против свалок. Второе место на выборах 2018 г. занял кандидат от КПРФ Константин Черемисов (12,99%, или более 278 000 голосов), третье – представитель «Альянса зеленых» Лилия Белова (7,51%, или более 160 700 голосов).

В подготовке статьи участвовала Мария Макутина

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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