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Воробьев победил на выборах губернатора Подмосковья с результатом 62,52%

Действующий губернатор Московской области единоросс Андрей Воробьев набрал на выборах главы региона 62,52% голосов избирателей, следует из данных Центризбиркома по итогам подсчета 100% протоколов.

В общей сложности за Воробьева проголосовали более 1,338 млн человек. Наилучший результат он получил в Балашихе (78,9%), худший – в Рузском (27,8%) и Волоколамском районах (20,68%), где проходили протесты против свалок.

Второе место занял кандидат от КПРФ Константин Черемисов (12,99%, или более 278 000 голосов), третье – представитель «Альянса зеленых» Лилия Белова (7,51%, или более 160 700 голосов).

Прошлые губернаторские выборы в сентябре 2013 г. Воробьев выиграл с результатом 78,94%. В ноябре 2012 г. указом президента Владимира Путина Воробьев был назначен врио губернатора, сменив во главе Подмосковья Сергея Шойгу.

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