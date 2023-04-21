Турне Сергея Лаврова по Латинской Америке завершается на Кубе

Одновременно с переизбранием президента и других руководителей почти все министры остались на своих должностях, это также говорит о том, что преемственность в политике Кубы сохраняется, говорит руководитель Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Збигнев Ивановский. В органах власти до сих пор представлены Рауль Кастро и другие ветераны революции, которые остаются духовными лидерами Кубы. Несмотря на расширение доли частного сектора, состояние экономики Кубы до сих пор остается тяжелым, продолжает эксперт. Во-первых, сохраняется эмбарго США. Кубинцы надеялись, что, когда Джо Байден станет президентом, он отменит снова введенные при Дональде Трампе ограничения в сфере торговли, но этого не произошло. Во-вторых, по Кубе ударило снижение туристического потока в период пандемии коронавируса. После пандемии туризм частично восстановился, но докризисного уровня не достиг. Более того, на экономику негативно повлиял кризис в Венесуэле. Ранее Венесуэла оказывала Кубе огромную помощь, в основном поставками энергоносителей по льготным ценам. Взамен Куба отправляла в Венесуэлу врачей и других работников социально-гуманитарной сферы вплоть до спортивных тренеров, это было взаимовыгодное сотрудничество. Из-за кризиса в Венесуэле в очередях за бензином на Кубе порой стоят даже дипломаты, отмечает эксперт. Надо отметить и высокую инфляцию, продолжает эксперт. Но Куба является нашим стратегическим партнером и поддерживает основные российские внешнеполитические инициативы. Отношения между Россией и Кубой скорее политические, чем экономические, и именно на политической основе они будут развиваться в ближайшее время, резюмирует Ивановский.