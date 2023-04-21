Турне Сергея Лаврова по Латинской Америке завершается на Кубе

Турне Сергея Лаврова по Латинской Америке завершается на КубеОснову отношений с островом составляют близкие внешнеполитические взгляды
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл 20 апреля на Кубу, где завершается его латиноамериканское турне. На острове он проведет ряд встреч, в том числе с министром иностранных дел Бруно Родригесом Паррильей, и обсудит вопросы двустороннего сотрудничества, а также вопросы региональной и международной политики. Куба станет последней остановкой в турне Лаврова, который до этого посетил Бразилию, Венесуэлу и Никарагуа. Отношения с Кубой министр описывает как «стратегическое партнерство». «Они [отношения] глубже, коренятся в человеческих отношениях, в симпатиях между нашими народами. Безусловно, они будут развиваться», – подчеркнул министр в интервью кубинскому агентству Prensa Latina.
Визит Лаврова совпал по дате со значительным политическим событием на Кубе – переизбранием главы государства. 19 апреля президент Кубы Мигель Диас-Канель был переизбран парламентом на второй срок до 2028 г., сообщает TeleSUR. За него проголосовали 459 из 462 присутствующих депутатов. На пост вице-президента Кубы парламент переизбрал действующего вице-президента Сальвадора Вальдеса Меса. Премьер-министром страны остался действующий руководитель правительства Мануэль Марреро, работающий на этой должности с 2019 г. Ожидается, что премьер Кубы посетит Россию в июне.
Отношения России и Кубы сейчас очень важны для обеих стран, говорит зампредседателя Национального комитета содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки Татьяна Машкова. Хотя ВВП России и Кубы несопоставимы по объемам, отношения двух стран абсолютно равноправны. Куба на протяжении 60 лет является нашим постоянным союзником в Западном полушарии, что чрезвычайно ценно для Москвы, даже учитывая улучшение отношений с более крупными латиноамериканскими странами вроде Бразилии. Экономически Куба сейчас переживает непростые времена, но Россия не намерена бросать ее в период кризиса. По словам Машковой, в интересах России укрепление кубинской энергетики, а также помощь в тиражировании производства лекарств, ведь в области фармацевтики у Кубы есть множество инновационных разработок, говорит Машкова.
Одновременно с переизбранием президента и других руководителей почти все министры остались на своих должностях, это также говорит о том, что преемственность в политике Кубы сохраняется, говорит руководитель Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Збигнев Ивановский. В органах власти до сих пор представлены Рауль Кастро и другие ветераны революции, которые остаются духовными лидерами Кубы. Несмотря на расширение доли частного сектора, состояние экономики Кубы до сих пор остается тяжелым, продолжает эксперт. Во-первых, сохраняется эмбарго США. Кубинцы надеялись, что, когда Джо Байден станет президентом, он отменит снова введенные при Дональде Трампе ограничения в сфере торговли, но этого не произошло. Во-вторых, по Кубе ударило снижение туристического потока в период пандемии коронавируса. После пандемии туризм частично восстановился, но докризисного уровня не достиг. Более того, на экономику негативно повлиял кризис в Венесуэле. Ранее Венесуэла оказывала Кубе огромную помощь, в основном поставками энергоносителей по льготным ценам. Взамен Куба отправляла в Венесуэлу врачей и других работников социально-гуманитарной сферы вплоть до спортивных тренеров, это было взаимовыгодное сотрудничество. Из-за кризиса в Венесуэле в очередях за бензином на Кубе порой стоят даже дипломаты, отмечает эксперт. Надо отметить и высокую инфляцию, продолжает эксперт. Но Куба является нашим стратегическим партнером и поддерживает основные российские внешнеполитические инициативы. Отношения между Россией и Кубой скорее политические, чем экономические, и именно на политической основе они будут развиваться в ближайшее время, резюмирует Ивановский.