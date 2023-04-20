Лавров посоветовал Венесуэле сотрудничать с Россией и не верить Западу

Лавров посоветовал Венесуэле сотрудничать с Россией и не верить ЗападуРанее США отменили часть запретов на работу западных нефтяных компаний в Венесуэле
Посетивший в ходе латиноамериканского турне Венесуэлу министр иностранных дел Сергей Лавров подтвердил приверженность России борьбе с незаконными односторонними санкциями, от которых пострадала и эта латиноамериканская страна. По словам министра, Россия готова сотрудничать с Венесуэлой для снижения ее экономической зависимости от «прихотей и геополитических игр» западных стран. «По количеству санкций мы чемпионы мира и опыт накапливаем быстро, так что будем делиться с венесуэльскими коллегами», – добавил Лавров. Российский министр встретился с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, передал ему послание от российского лидера Владимира Путина и пригласил латиноамериканского руководителя посетить Россию «в любой удобный момент».
18 апреля вице-президент Венесуэлы Делси Родригес сообщила в своем Twitter, что США могут отказаться от запрета европейским и американским нефтяным компаниям работать на территории Венесуэлы. Подобные санкции, сопровождаемые разрывом дипотношений с правительством президента Мадуро, были введены еще в 2019 г. В частности, ограничения коснулись венесуэльской нефтегазовой государственной компании PDVSA, ее активы в США на сумму $7 млрд были заблокированы. Поводом для такого шага стали обвинения в том, что Мадуро якобы был причастен к фальсификации президентских выборов в своей стране. Лидером страны и ее временным президентом США признали председателя венесуэльского парламента Хуана Гуайдо, которого правительство Мадуро обвинило в попытке госпереворота. Мадуро, несмотря на протесты, удалось сохранить власть, а Запад отошел от поддержки Гуайдо, выбрав налаживание отношений с действующим правительством.
По словам Лаврова, к перспективам сотрудничества с США ради отмены санкций российская сторона относится крайне скептически. «Соединенные Штаты могут обмануть в любой момент, и гораздо чаще они обманывают, чем выполняют свои собственные обещания, свои собственные предложения», – заявил министр на совместной пресс-конференции. С ним согласился и министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль, подчеркнув: «Мы не увидели заявленного США смягчения санкций, а восстановление экономики страны было достигнуто за счет собственных усилий и при поддержке таких государств, как Российская Федерация, а также государств Азии, Африки и Латинской Америки».
Хиль отметил, что карты российской платежной системы «Мир» в скором времени могут заработать в Венесуэле. «Технические команды центральных банков России и Венесуэлы и платежной системы «Мир» работают в двух направлениях – в части обмена финансовой информацией, чтобы двигаться в сторону отказа от применения доллара в сфере торговли, а также в части использования карт «Мир» для платежей в Венесуэле», – сказал Хиль.
Перед венесуэльскими властями не стоит выбора, с кем быть – с Россией или с США, уверен профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец. Мадуро хотел бы улучшить отношения с США, но серьезно сблизиться не получится – как минимум потому, что подобный разворот не будет понят его же окружением. Кроме того, продолжает эксперт, Мадуро требуется не только отмена санкций, но и гарантии личной безопасности для себя и военной верхушки, которые США не могут и не хотят предоставлять. Вашингтон также ограничен в пространстве для маневра, ведь администрация Байдена может снять только санкции Белого дома и госдепа. Для отмены других ограничений потребуется согласие конгресса, комитет по иностранным делам которого находится в руках ястребов, не желающих улучшать отношения с Мадуро. Власть последнего, отмечает Хейфец, во многом держится на балансировании между США, Россией и Китаем. Если Мадуро допустит тотальное доминирование одной из этих сил в Венесуэле, его значение в глазах мировых игроков резко упадет. Сотрудничество России и Венесуэлы определенно можно назвать взаимовыгодным. Благодаря Москве у Каракаса появились технологии для обработки тяжелой нефти, а России нужны хорошие отношения с Венесуэлой как со значительной энергетической державой, на внутреннем рынке которой Россия является крупным игроком, заключает эксперт.
Мадуро проводит достаточно разумную политику, говорит советник директора Института Латинской Америки РАН Николай Калашников. Венесуэла заинтересована экономически в восстановлении отношений с США, продолжает эксперт, потому что Штаты были основным покупателем венесуэльской нефти. Санкции, которые США ввели против Венесуэлы, сильно бьют по экономике страны и не позволяют нормально развиваться. Но, несмотря на эти ограничения, режим Мадуро достаточно прочно стоит на ногах, в том числе благодаря помощи со стороны России, уверен Калашников. Поэтому, по мнению эксперта, Мадуро будет реагировать положительно на действия со стороны США по налаживанию отношений, но при этом не будет разрывать их с Россией.