Лавров посоветовал Венесуэле сотрудничать с Россией и не верить Западу

Перед венесуэльскими властями не стоит выбора, с кем быть – с Россией или с США, уверен профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец. Мадуро хотел бы улучшить отношения с США, но серьезно сблизиться не получится – как минимум потому, что подобный разворот не будет понят его же окружением. Кроме того, продолжает эксперт, Мадуро требуется не только отмена санкций, но и гарантии личной безопасности для себя и военной верхушки, которые США не могут и не хотят предоставлять. Вашингтон также ограничен в пространстве для маневра, ведь администрация Байдена может снять только санкции Белого дома и госдепа. Для отмены других ограничений потребуется согласие конгресса, комитет по иностранным делам которого находится в руках ястребов, не желающих улучшать отношения с Мадуро. Власть последнего, отмечает Хейфец, во многом держится на балансировании между США, Россией и Китаем. Если Мадуро допустит тотальное доминирование одной из этих сил в Венесуэле, его значение в глазах мировых игроков резко упадет. Сотрудничество России и Венесуэлы определенно можно назвать взаимовыгодным. Благодаря Москве у Каракаса появились технологии для обработки тяжелой нефти, а России нужны хорошие отношения с Венесуэлой как со значительной энергетической державой, на внутреннем рынке которой Россия является крупным игроком, заключает эксперт.