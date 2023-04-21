Эрдоган пообещал туркам год с бесплатным газом

Эрдоган пообещал туркам год с бесплатным газомПредвыборное обещание может стоить бюджету страны до $1,6 млрд
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 апреля 2023 г. пообещал обеспечить домохозяйства страны бесплатным газом в течение года после того, как начнется добыча на недавно запущенном месторождении Сакарья в Черном море. Об этом он объявил на церемонии старта поставок газа с Сакарьи в газораспределительную сеть Турции. Добыча будет осуществляться в несколько этапов: на первом этапе планируется довести суточную добычу до 10 млн куб. газа, а к 2026 г. – до 40 млн куб. м, сообщает агентство «Анадолу».
«Мы сократили срок ввода обнаруженного газа в эксплуатацию до менее чем трех лет, хотя в мире он составляет 6–7 лет. День и ночь трудом около 10 000 личного состава и 50 кораблей мы добились этого за рекордно малые сроки», – отметил Эрдоган.
Кроме того, турецкий президент подчеркнул, что черноморский природный газ покроет до 30% потребностей Турции в топливе, а новые месторождения Фильос и Зонгулдак превратятся в важную энергетическую и технологическую базу страны.
Сейчас общие разведанные запасы месторождения в Черном море достигают 710 млрд куб. м. Рыночная стоимость турецкого газа составляет порядка $1 трлн. Этих резервов, по словам министра энергетики Турции Фатиха Донмеза, будет достаточно для удовлетворения внутренних потребностей Турции в течение 35 лет. Власти рассчитывают, что первые поставки газа начнут поступать домохозяйствам в первой половине мая.
Сомнительно, что Турция сможет покрыть 30% своего потребления при добыче в 10 млн куб. м газа на Сакарье, полагает главный аналитик «Открытие инвестиций» по нефтегазовому сектору Алексей Кокин. Он напомнил, что в 2022 г. страна использовала около 60 млрд куб. м, треть — это 20 млрд куб. м, или 55 млн куб. м в сутки. «Даже на максимуме в 2027-2028 гг. на Сакарье можно будет извлечь только 14,6 млрд куб. м в год», – считает эксперт.
21 апреля майский фьючерс на газ на нидерландском хабе TTF торговался в районе $463 за 1000 куб. м. Исходя из этой цены в результате «подарка» Эрдогана за один год бюджет страны может недополучить свыше $1,6 млрд. В самой Турции 1000 куб. м для потребителей в апреле стоили более 4000 лир ($206). В этом случае траты государства на бесплатное годовое газоснабжение могут составить $751 млн. Расходная часть бюджета Турции на этот год – 4,47 трлн лир ($232 млрд).
Заявление Эрдогана сделано за полтора месяца до всеобщих президентских выборов, назначенных в Турции на 14 мая. Рейтинги двух ключевых кандидатов близки. Согласно последним доступным опросам Türkiye Raporu, проведенным в начале апреля, за действующего президента готовы были проголосовать 45,5% избирателей, а за кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу — 54,5%.
Дефицит бюджета центрального правительства Турции в марте 2023 г. составил 47,22 млрд лир ($2,46 млрд), сообщало министерство финансов страны в начале апреля. Cовокупный дефицит на 2023 г. увеличился до 250 млрд лир, в основном из-за последствий разрушительного землетрясения в начале февраля. Но в конце марта турецкий президент в рамках предвыборной программы уже обещал снижение цен на газ на 20% для всех домохозяйств, а также снижение всех тарифов на электроэнергию на 15%.
Популистские шаги Эрдогана в своей время уже показали эффективность на парламентских выборах 2015 г., напоминает доцент Института стран Азии и Африки МГУ Павел Шлыков. Тогда в июне правящая Партия справедливости и развития (ПСР) продемонстрировала неудовлетворительные результаты. А уже на досрочных выборах в ноябре того же года ПСР вместе с союзниками взяли абсолютное большинство – 62%, подчеркнул Шлыков.
Такой результат, по словам эксперта, партии тогда удалось получить благодаря адресной работе с избирателями. «Политики стучались в каждую дверь и искали аргументы, которые впоследствии склонили чашу весов в их пользу. Поэтому действующий президент работает по всем азимутам, учитывая высокую цену как победы, так и поражения», – добавил Шлыков.
Относительный паритет в рейтингах кандидатов можно объяснить провалами политики Эрдогана в кредитно-денежной политике, продолжает Шлыков. Согласно последним данным Turkstat, инфляция в марте 2023 г. превысила 50,5% в годовом выражении, а в октябре 2022 г. этот показатель составлял 85,5%.
«Такая политика отразилась в повседневной жизни буквально каждого жителя. Если в 2013 году номинальный ВВП на душу населения составил порядка $13 000-15 000, то в этом — менее $10 000. При этом Эрдоган обещал не менее $20 000. Экономика Турции опустилась с 17 на 19 место в мире», – заключил Шлыков.