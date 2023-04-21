Эрдоган пообещал туркам год с бесплатным газом

Сомнительно, что Турция сможет покрыть 30% своего потребления при добыче в 10 млн куб. м газа на Сакарье, полагает главный аналитик «Открытие инвестиций» по нефтегазовому сектору Алексей Кокин. Он напомнил, что в 2022 г. страна использовала около 60 млрд куб. м, треть — это 20 млрд куб. м, или 55 млн куб. м в сутки. «Даже на максимуме в 2027-2028 гг. на Сакарье можно будет извлечь только 14,6 млрд куб. м в год», – считает эксперт.