Польше трудно оплачивать масштабное перевооружение

Польше трудно оплачивать масштабное перевооружениеВаршава первой среди стран НАТО планирует довести свои военные расходы до 4% ВВП
Польша, которая запланировала потратить в 2023 г. на военные расходы рекордные для стран НАТО 4% ВВП, может столкнуться с трудностями при выполнении этих амбициозных планов. Об этом 23 апреля пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на опрошенных экспертов, включая бывших чиновников высокого ранга этой страны.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 30 января подтвердил, что оборонный бюджет, в том числе на перевооружение армии, в 2023 г. достигнет 4% ВВП (в 2022 г. его доля составляла 2,42% ВВП). В качестве побуждающего мотива он назвал конфликт на Украине. «Это, быть может, будет наибольший процент, предназначенный на армию, среди всех стран НАТО», – сказал он тогда. Как сообщал ТАСС, правительство Польши выделило на оборону в 2023 г. около 98 млрд злотых ($20,8 млрд), еще от 30 млрд до 40 млрд злотых ($6,3–8,5 млрд) планируется аккумулировать с помощью заимствований во внебюджетном Фонде поддержки вооруженных сил, из которого финансируются закупки новых вооружений.
В 2022 г. Польша занимала 3-е место в рейтинге военных расходов по доле в ВВП в НАТО после Греции и США. А вот Германия и Франция так и не могут выполнить своих обязательств увеличить затраты на оборону до 2% ВВП. При этом в абсолютных цифрах польские траты не могут сравниться с американскими или британскими.
Отмечается, что находящиеся у власти правые силы объясняют населению страны, что только крупные военные закупки могут обеспечить безопасность страны, ссылаясь на действия России. Представители оппозиции, несмотря на приближающиеся осенью парламентские выборы, не критикуют этот аргумент, но обращают внимание на огромную стоимость перевооружения.
Остается открытым вопрос о том, какие области государственных расходов Польши могут попасть под сокращение ради армии. FT подчеркивает, что дальнейшая судьба заявленных планов будет во многом зависеть от итогов осенних выборов в парламент.
При этом детали многих оборонных контрактов, которые заключает польское правительство, не раскрываются. Среди последних договоренностей Варшавы – одобренная госдепом США сделка на сумму $10 млрд по продаже 500 зарядных модулей реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и сопутствующего оборудования. США и Польша также договорились о продаже истребителей F-35, вертолетов Apache, танков Abrams и ЗРС Patriot. Кроме того, в 2022 г. Варшава стала одним из крупнейших военных заказчиков Южной Кореи, заключив контракт на поставку танков и гаубиц на сумму $5,8 млрд. Польша также хочет разместить у себя европейский центр обслуживания американских танков Abrams: подобные предприятия, по мнению властей, могут подстегнуть стимулирование экономики.
В достижении цели Польши довести свои военные расходы до 4% ВВП у Варшавы не возникнет трудностей, считает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. В настоящий момент Польша позиционирует себя как сильную европейскую военную и экономическую державу.
Более того, экономика (бюджет республики на 2023 г. был принят с прогнозом роста ВВП на уровне 1,7%, а в 2022 г. он вырос на 4,9%. – «Ведомости») и оборонные возможности страны развиваются высокими темпами. У Польши стоит задача стать европейской державой первого ранга, поэтому можно считать, что решение о перевооружении армии на деле не связано ни с Россией, ни с внутренней политикой, говорит аналитик. По его мнению, Польша обладает возможностями для этого и ее нельзя воспринимать как «маленькую восточноевропейскую страну». Хотя Польша является крупнейшим реципиентом финансовой помощи Европейского союза (ЕС), польское правительство может добиться своих целей в оборонной сфере без дополнительной внешней помощи, полагает Офицеров-Бельский.
Амбициозные планы перевооружения Польша вряд ли сможет выполнить самостоятельно, возражает доцент факультета международных отношений и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев. Эта страна больше всех получает из фондов ЕС в абсолютных цифрах, поэтому польский расчет состоит в том, чтобы стать главной оборонной силой Европы фактически за счет этого. Но, по мнению политолога, союзники по НАТО и ЕС будут готовы покрывать польские счета за оружие только в том объеме, который сочтут нужным. Вместе с тем отношения с Германией и Францией у польского правительства в настоящий момент довольно натянутые. Эксперт согласен, что многое будет зависеть от итогов выборов в Польше через полгода. Правящая «Право и справедливость» очень много внимания уделяет возрождению Польши как великой державы и во многом решение о массовом перевооружении армии связано с противодействием «российской угрозе» в роли «европейской крепости», считает Трухачев. С другой стороны, действия правительства продиктованы попыткой восстановить роль Польши в ЕС и других возможностей здесь, кроме как стать значимой военной силой, у нее нет, резюмирует Трухачев.