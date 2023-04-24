Польше трудно оплачивать масштабное перевооружение

Амбициозные планы перевооружения Польша вряд ли сможет выполнить самостоятельно, возражает доцент факультета международных отношений и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев. Эта страна больше всех получает из фондов ЕС в абсолютных цифрах, поэтому польский расчет состоит в том, чтобы стать главной оборонной силой Европы фактически за счет этого. Но, по мнению политолога, союзники по НАТО и ЕС будут готовы покрывать польские счета за оружие только в том объеме, который сочтут нужным. Вместе с тем отношения с Германией и Францией у польского правительства в настоящий момент довольно натянутые. Эксперт согласен, что многое будет зависеть от итогов выборов в Польше через полгода. Правящая «Право и справедливость» очень много внимания уделяет возрождению Польши как великой державы и во многом решение о массовом перевооружении армии связано с противодействием «российской угрозе» в роли «европейской крепости», считает Трухачев. С другой стороны, действия правительства продиктованы попыткой восстановить роль Польши в ЕС и других возможностей здесь, кроме как стать значимой военной силой, у нее нет, резюмирует Трухачев.