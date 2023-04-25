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Политика

Сенаторы Клишас и Мизулина упрекнули депутатов в нерешительности

Законопроекты месяцами не рассматриваются в Госдуме, пожаловались они
Александр Тихонов
Евгений Разумный / Ведомости

Председатель комитета Совета Федерации (СФ) по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас и член этого комитета Елена Мизулина возмущены медлительностью депутатов Госдумы при рассмотрении ряда законопроектов, инициированных сенаторами. В частности, Клишас на заседании комитета упрекнул нижнюю палату парламента в том, до сих пор не рассмотрена в первом чтении инициатива группы сенаторов во главе с первым зампредом СФ Андреем Турчаком о введении уголовной ответственности за исполнение западных санкций в России.

Законопроект был внесен в Госдуму 7 апреля 2022 г. Глава комитета СФ по конституционному законодательству обратил на это внимание при рассмотрении в комитете принятого Госдумой правительственного закона о криминализации содействия в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует Россия, а также пожизненного лишения свободы за госизмену и ужесточение ответственности за терроризм.

«Дума до сих пор их (внесенные сенаторами поправки в уголовное законодательство. – “Ведомости”) даже не рассмотрела в первом чтении. То есть, я так понимаю, что призывы к исполнению санкций на территории РФ и содействие разного рода межгосударственным объединениям в этой части мы считаем чрезвычайно опасным», – отметил Клишас. В то время как «наказывать за то, что исполняются санкции, тех, кто эти санкции исполняет на территории РФ» Дума почему-то «боится», добавил он.

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Статс-секретарь – заместитель министра юстиции Андрей Логинов заметил, что кабинет министров не давал отрицательного отзыва на эту инициативу, но «в Государственной думе работа по законопроекту приостановлена». Сенатор Клишас сказал, что спросит у коллег в Госдуме, почему это произошло.

Недовольство Елены Мизулиной вызвало затягивание рассмотрения в первом чтении ее законопроекта, касающегося «традиционной, натуральной семьи». Он был внесен в июле 2022 г. «Уж сегодня вроде очевидно, что такого рода закон надо поддерживать, но он точно так же длительно даже не выносится на первое чтение, хотя те международные акты, которые предусматривали и рассматривали семью как угрозу для ребенка и многое другое, сегодня фактически на территории РФ [не действуют], либо мы вышли из этих договоров, хотя, может быть, законодательство еще не приведено в соответствие», – сказала сенатор.

Комитет по конституционному законодательству и государственному строительству в итоге поддержал правительственный закон о криминализации содействия в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует Россия, и ужесточении наказания по ряду статей Уголовного кодекса против основ конституционного строя. Член комитета Людмила Нарусова в голосовании участия не приняла.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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