Сенаторы Клишас и Мизулина упрекнули депутатов в нерешительности

Недовольство Елены Мизулиной вызвало затягивание рассмотрения в первом чтении ее законопроекта, касающегося «традиционной, натуральной семьи». Он был внесен в июле 2022 г. «Уж сегодня вроде очевидно, что такого рода закон надо поддерживать, но он точно так же длительно даже не выносится на первое чтение, хотя те международные акты, которые предусматривали и рассматривали семью как угрозу для ребенка и многое другое, сегодня фактически на территории РФ [не действуют], либо мы вышли из этих договоров, хотя, может быть, законодательство еще не приведено в соответствие», – сказала сенатор.