Президенту дадут полномочия по защите граждан от незаконных действий иностранных органов

Президенту дадут полномочия по защите граждан от незаконных действий иностранных органовВ Уголовном кодексе появится ответственность за помощь в исполнении их решений
В Госдуму внесли поправки, которыми президента наделят «полномочиями по защите граждан России в случае принятия иностранными или международными органами решений, противоречащих российскому законодательству». Об этом сообщила пресс-служба Госдумы. Также, по ее данным, разработаны изменения в Уголовный кодекс (УК), «призванные обеспечить ответственность за содействие исполнению решений таких организаций».
Корректировки, как сообщили два собеседника «Ведомостей» в Госдуме, будут внесены в два законопроекта, которые готовят ко второму чтению. Первый – о совершенствовании порядка комплектования миротворческого контингента (внесен правительством 22 февраля и принят в первом чтении 4 апреля). А второй – поправки в УК об уточнении ответственности за теракт и диверсию (внесены Белым домом 10 ноября 2022 г., одобрены 6 декабря).
7 апреля в своем Telegram-канале председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев уже анонсировал ряд изменений, которые внесут в этот, уже «принятый в первом чтении законопроект». В частности, тогда шла речь о пожизненном наказании за госизмену, о чем подробно писали «Ведомости».
10 апреля глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников говорил, что законопроект с поправками в УК будет вынесен на второе чтение уже 13 апреля. В итоге было решено дождаться новых поправок, о которых сообщила пресс-служба Госдумы, говорит источник «Ведомостей» на Охотном Ряду.
Эти поправки подготовили депутаты Госдумы во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и лидерами пяти думских фракций. Володин заявил, что «это решение позволит нам защитить страну от незаконных, недружественных и агрессивных действий различных международных организаций».
Один из авторов поправок – Пискарев написал у себя в Telegram-канале, что «преследование россиян в сочетании с санкциями, счет которым уже потерян, к сожалению, стало за рубежом обыденностью». «Сегодня к этой кампании, развернутой США и их сателлитами, пытаются подтянуть некие имитирующие правосудие международные организации. Но к правосудию они не имеют никакого отношения», – написал депутат.
Володин проводил совещание с вице-спикером Ириной Яровой, председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым и Пискаревым по подготовке изменений в законодательство, запрещающих деятельность Международного уголовного суда (МУС) на территории России, сообщала пресс-служба Госдумы 3 апреля.
Володин отмечал, что речь идет о введении запрета публичных призывов к исполнению решений иностранных органов и сотрудничества с ними. Спикер говорил, что за это должна быть уголовная ответственность в виде штрафов и лишения свободы. Президента же Володин предлагал наделить полномочиями по защите граждан России в случае принятия международными органами решений, противоречащих российскому законодательству.
Активность на этом направлении спикер начал проявлять после того, как МУС в Гааге 17 марта выдал ордер на арест президента Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой- Беловой. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сразу после решения МУСа говорил, что Россия, как и целый ряд государств, не признает юрисдикцию этого суда. «И соответственно, любые решения подобного рода являются для Российской Федерации с точки зрения права ничтожными. Вот единственное, что я хотел бы и мог бы сказать по этому решению», – говорил он журналистам.
МУС – «квазисудебная» структура и реагировать законодательно «на пиар-акции МУСа <...> затея пустая и бессмысленная», сообщил после этого председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Поэтому важнее наказывать за санкции, а «с призывами бороться, конечно, безопаснее». Он написал у себя в Telegram-канале, что еще 7 апреля 2022 г. в Госдуму им и другими сенаторами была внесена поправка в УК об ответственности за исполнение ограничительных мер против России. Но она до сих пор не рассмотрена, подчеркнул Клишас.
Поправка в ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) предполагает санкции за использование лицом должностных полномочий вопреки интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ, «в целях исполнения решения иностранного государства, союза иностранных государств или международной организации о введении мер ограничительного характера против России». Законопроект не прошел даже первое чтение.
Собеседник в Госдуме поясняет, что депутатские поправки касаются тех, кто оказывает содействие в реализации решений МУСа и подобных организаций. Близкий к Госдуме источник отметил, что инициатива депутатов не связана с инициативой Клишаса и других сенаторов.
Россия в вопросе решений МУСа, очевидно, решила двигаться по «американскому пути», пояснил «Ведомостям» эксперт в области международного экономического права Алексей Исполинов. Он напомнил, что угроза привлечения к ответственности военнослужащих США за их действия в Афганистане заставила американского президента Дональда Трампа реагировать максимально жестко и применить персональные санкции к сотрудникам офиса прокурора МУСа. «Судя по всему, первый шаг в этом направлении уже сделан», – полагает Исполинов.
Исполинов пояснил, что США были активным сторонником создания МУСа, но резко изменили позицию после провала попыток ввести запрет на привлечение к ответственности судом американских военнослужащих. Вашингтон предлагал поставить юрисдикцию МУСа в зависимость от согласия Совета Безопасности ООН или от согласия государства, гражданином которого является обвиняемый.
Потерпев неудачу, США под угрозой лишения американской помощи заключили около 100 двусторонних договоров с другими государствами об отказе передавать американских военнослужащих под юрисдикцию МУСа. В 2002 г. в США был принят American Service-Members Protection Act, разрешающий исполнительной власти принимать «любые доступные меры» для освобождения военнослужащих США, задержанных по решению МУСа.
Основная цель наделения президента данными полномочиями – ускорение процедуры отказа в исполнении решений иностранных или межгосударственных органов, говорит Анастасия Кучерена, управляющий партнер Key Consulting Group. По сути, в более сокращенном виде подобное полномочие уже имеется у Конституционного суда, который с момента внесения изменений в Конституцию РФ в 2020 г. приобрел право разрешать вопрос о возможности исполнения любых решений межгосударственных органов, а также иностранных или международных судов (в том числе третейских), налагающих обязанности на Россию. Но полномочия органа в значительной мере ограничены тем, что проверка осуществляется именно на предмет соответствия Конституции, говорит эксперт. «Поправки в нынешнем состоянии предоставляют президенту практически идентичные возможности», – отметила она.