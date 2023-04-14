Президенту дадут полномочия по защите граждан от незаконных действий иностранных органов

Активность на этом направлении спикер начал проявлять после того, как МУС в Гааге 17 марта выдал ордер на арест президента Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой- Беловой. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сразу после решения МУСа говорил, что Россия, как и целый ряд государств, не признает юрисдикцию этого суда. «И соответственно, любые решения подобного рода являются для Российской Федерации с точки зрения права ничтожными. Вот единственное, что я хотел бы и мог бы сказать по этому решению», – говорил он журналистам.