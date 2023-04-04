Вячеслав Володин анонсировал запрет деятельности МУСа в России

Вячеслав Володин анонсировал запрет деятельности МУСа в РоссииДеятельность суда может быть объявлена угрозой безопасности граждан страны, говорит эксперт
В Госдуме готовят поправки в законодательство, которые запретят на территории России деятельность Международного уголовного суда (МУС) и международных органов, направленную против РФ и ее граждан, заявил председатель нижней палаты Вячеслав Володин по итогам совещания 3 апреля.
По словам спикера, профильные комитеты Госдумы готовят соответствующие поправки в федеральный закон «О безопасности». Кроме того, речь идет о введении запрета публичных призывов к исполнению решений МУСа. Также предлагается наделить президента полномочиями по защите граждан РФ в случае принятия международными органами решений, противоречащих российскому законодательству, отмечается в сообщении пресс-службы Госдумы.
За подобные преступления необходимо предусмотреть уголовную ответственность, подчеркнул Володин. «С этой целью готовятся предложения о введении в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы норм по наказанию в виде штрафов и лишения свободы», – отметил он.
В совещании с Володиным приняли участие вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и председатели профильных комитетов – по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и по обороне Андрей Картаполов.
МУС – это «квазисудебная коррумпированная структура без правовых основ», заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Реагировать законодательно на пиар-акции МУСа – «затея пустая и бессмысленная», считает он. «А вот когда российские организации, банки, например, на основании западных санкций отказывались работать с подсанкционными организациями и лицами, когда этих лиц просили закрыть счета, когда из-за санкций многие отказывались работать в Крыму, – вот за это должна быть уголовная ответственность, за действия по исполнению западных санкций на территории нашей страны», – написал Клишас в своем Telegram-канале.
В случае принятия поправок деятельность МУСа будет объявлена угрозой безопасности граждан Российской Федерации, сообщил «Ведомостям» партнер адвокатского бюро NSP и эксперт по международному праву Сергей Гландин. Соответственно, акты и решения этого международного судебного института не будут признаваться в России и исполняться, говорит эксперт. Но сложнее сказать, про какие другие «международные органы» идет речь, рассуждает он.
Исходя из приверженности России обязательствам по международному праву, речь точно не пойдет про учреждения и органы системы ООН. Вероятно, под международными органами нужно понимать G7 или коалицию, применяющую предельную цену на российскую нефть, считает Гландин. По словам эксперта, в мире прецеденты направленных против МУСа законов были, но в них не упоминались и «другие» организации. Судан принял меры о непризнании МУСа после ордеров на арест их лидера. МУСу противостояла также администрация президента США Дональда Трампа – достаточно вспомнить целую программу санкций июня 2021 г., под которые в сентябре того же года подпала прокурор Фату Бенсуда, напоминает Гландин.
МУС 17 марта выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил тогда, что решения этого суда не имеют юридической силы и являются ничтожными. А зампред Совбеза Дмитрий Медведев подчеркнул, что «практической ценности [в этом ордере нет] никакой». Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокурора МУСа Карима Ахмад Хана, судей МУСа Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса.