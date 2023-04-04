Вячеслав Володин анонсировал запрет деятельности МУСа в России

Исходя из приверженности России обязательствам по международному праву, речь точно не пойдет про учреждения и органы системы ООН. Вероятно, под международными органами нужно понимать G7 или коалицию, применяющую предельную цену на российскую нефть, считает Гландин. По словам эксперта, в мире прецеденты направленных против МУСа законов были, но в них не упоминались и «другие» организации. Судан принял меры о непризнании МУСа после ордеров на арест их лидера. МУСу противостояла также администрация президента США Дональда Трампа – достаточно вспомнить целую программу санкций июня 2021 г., под которые в сентябре того же года подпала прокурор Фату Бенсуда, напоминает Гландин.