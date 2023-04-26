Сергей Лавров с трибуны ООН обращался к незападным странам

Сергей Лавров с трибуны ООН обращался к незападным странамПо его словам, Запад уже не скрывает, что проводит политику исключительно в интересах «золотого миллиарда»
На пресс-конференции, проведенной 25 апреля вечером по московскому времени, министр иностранных дел России Сергей Лавров констатировал тупик, в который зашла зерновая инициатива. По его словам, вина за это лежит на «западных коллегах» России. Для полноценной реализации сделки, продолжил Лавров, необходимо вновь подключить находящийся под санкциями Россельхозбанк к системе SWIFT, однако западные страны не хотят этого делать, предлагая взамен лишь разовые инициативы. «Когда нам говорят, что давайте на этом принципе построим всю дальнейшую работу, это несерьезно. Если вы хотите системно решать проблему нехватки продовольствия на мировых рынках, тогда нужно просто вернуть наш банк в систему SWIFT», – подытожил Лавров.
Днем ранее Лавров провел в Нью-Йорке встречу с генсеком ООН Антониу Гуттеришем. Как говорится в сообщении МИД России, российский министр «в подробном ключе вновь изложил первопричины текущего кризиса, ход и цели специальной военной операции [на Украине], направленной на устранение угроз национальной безопасности России». Кроме того, министр раскритиковал подход Запада к решению украинской проблемы, который заключается в использовании площадки ООН для продвижения антироссийских инициатив. Это, отметил Лавров, приводит лишь к затягиванию конфликта. Лавров прибыл в Нью-Йорк в связи с председательством России в Совбезе ООН с 1 по 30 апреля.
Лавров и Гуттериш обсуждали и ситуацию с зерновой сделкой. В процессе беседы министр обратил внимание генсека на то, что условия договоренности по отношению к российской стороне до сих пор не выполняются. «Несмотря на взаимоувязанный пакетный характер указанных соглашений на фоне устойчивых поставок украинских зерновых, конкретных сдвигов в выполнении меморандума Россия – Секретариат ООН до сих пор нет», – гласит сообщение МИДа.
25 апреля Минобороны России заявило о том, что атаки на Севастополь 23 марта и 24 апреля с использованием полупогружаемых беспилотных катеров проводились из акватории Одессы, которая по условием зерновой сделки является зоной, запрещенной для использования в военных действиях против России. Поэтому продление этой сделки после 18 мая поставлено под угрозу.
Лавров также обвинил США в невыполнении соглашения о Центральных учреждениях ООН, включая невыдачу виз российским представителям, незаконное отчуждение российской дипсобственности и введение ограничений на передвижение российских дипломатов. 24 апреля Лавров выступил с речью на заседании Совбеза ООН. В ней он осудил политику США и других западных стран, которые пытаются отойти от «ооноцентричной системы» в пользу удобных им правил. По словам Лаврова, таким образом Запад пытается сдержать естественные процессы развития многосторонности, применяя перекрытие доступа к современным технологиям и финансовым услугам, вытеснение из цепочек поставок, уничтожение критической инфраструктуры конкурентов и другие недружественные действия. Как отметил министр, западные страны уже не скрывают, что проводят свою политику исключительно в интересах «золотого миллиарда». «Давайте будем называть вещи своими именами: никто не разрешал западному меньшинству говорить от имени всего человечества», – подытожил Лавров.
Выступление Лаврова в Совбезе, несомненно, посылает важный сигнал незападным странам, которые сами стараются определять свою судьбу, поясняет эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов. По его словам, многие государства, не желающие следовать в фарватере США, а также члены условного «движения неприсоединения» активно размышляют на тему будущего мироустройства. Элиты этих стран явно не хотят становится доминионом Запада, что демонстрирует наглядную тенденцию по развитию многополярного мира. Следовательно, продолжает Денисов, есть большие надежды, что ключевые страны незападного мира будут активно выступать за многополярность и независимость от Запада. Что же касается зерновой сделки, то ситуация с ней усложняется – чем больше времени проходит, тем больше измерений появляется в этой сделке. Ранее, напоминает эксперт, МИД уже заявил о невозможности пролонгации сделки, если условия России по ней не будут выполняться. В ситуации, когда пункты соглашения относительно России так и не были претворены в жизнь, а Украина пользуется условиями сделки для своих военных нужд, отказ Москвы продлевать черноморскую инициативу не станет сюрпризом, резюмирует Денисов.