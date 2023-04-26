Сергей Лавров с трибуны ООН обращался к незападным странам

Выступление Лаврова в Совбезе, несомненно, посылает важный сигнал незападным странам, которые сами стараются определять свою судьбу, поясняет эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов. По его словам, многие государства, не желающие следовать в фарватере США, а также члены условного «движения неприсоединения» активно размышляют на тему будущего мироустройства. Элиты этих стран явно не хотят становится доминионом Запада, что демонстрирует наглядную тенденцию по развитию многополярного мира. Следовательно, продолжает Денисов, есть большие надежды, что ключевые страны незападного мира будут активно выступать за многополярность и независимость от Запада. Что же касается зерновой сделки, то ситуация с ней усложняется – чем больше времени проходит, тем больше измерений появляется в этой сделке. Ранее, напоминает эксперт, МИД уже заявил о невозможности пролонгации сделки, если условия России по ней не будут выполняться. В ситуации, когда пункты соглашения относительно России так и не были претворены в жизнь, а Украина пользуется условиями сделки для своих военных нужд, отказ Москвы продлевать черноморскую инициативу не станет сюрпризом, резюмирует Денисов.