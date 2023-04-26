Эксперты оценили анонсированную Мишустиным новую модель госуправления

Эксперты оценили анонсированную Мишустиным новую модель госуправленияПринятие решений в ней будет опираться на массив данных, а не на экспертные мнения
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил президенту РФ Владимиру Путину изменить модель госуправления – перейти от «экспертного принятия решений» к принятию их «на основе достоверных данных» от первоисточников. Об этом глава правительства рассказал, выступая перед участниками марафона «Знание» в московском «Манеже» 26 апреля.
«Мы обсуждали с президентом, как перестроить модель управления, чтобы она эффективно работала на повышение качества жизни каждого человека в стране, и для этого в том числе перешли от экспертного принятия решений к принятию решений на основе достоверных данных», – сказал Мишустин.
По его словам, смысл в том, чтобы получать информацию напрямую от первоисточника, минуя любых посредников, и учитывать обратную связь от граждан и бизнеса. При этом необходимо принимать во внимание изменения ситуации, отклонения от планов, от прогнозов. «Не ломать то, что работает. По сути – создать платформенную модель государственного управления», – отметил глава правительства.
В качестве примера Мишустин привел программу снижения аварий на дорогах, которая позволяет проанализировать причины аварийности и их источник. Платформенные технологии позволяют знать наверняка, например, машины какого цвета чаще попадают в аварии. Полученный результат – черные, по словам премьера, это не выборочное наблюдение, а генеральная совокупность данных.
«Раньше каждый эксперт говорил, что его расчеты самые правильные. А теперь есть достоверная информация для использования. И в этом суть платформенной модели. Она повышает качество экспертизы в разы, а значит, и точность принимаемых решений», – уверен Мишустин.
Премьер процитировал журналиста Томаса Фридмана: «Каждое утро в Африке просыпается газель. Она должна бежать быстрее льва, иначе погибнет. Каждое утро в Африке просыпается лев. Он должен бежать быстрее газели, иначе умрет от голода. Не важно, кто ты, газель или лев. Когда встает солнце – нужно бежать». По его словам, «в государственном управлении все именно так».
Первый замглавы комитета Госдумы по контролю Михаил Романов («Единая Россия») поддерживает предложенную реформу госуправления. По его словам, инициатива направлена на дебюрократизацию и решение проблемы, когда невозможно или добиться выделения бюджетных средств на нужный социальный объект в регионе, или его реализации. В правительстве уже действует координационный центр, который в круглосуточном режиме работает с информацией на местах и мониторит исполнение поручений президента, сказал депутат «Ведомостям». Такой цифровой подход ускорит принятие решений, добавил он.
В представленной модели госуправления идет речь об увеличении роли данных в принятии решений, полагает директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. «Когда премьер говорит о том, что нужно убрать промежуточное передаточное звено, то речь как раз идет о том, чтобы мы больше использовали первичные данные, а не обработанные», – говорит он.
Например, Федеральная налоговая служба собирает налоговую статистку, передает в правительство, которое принимает решение на ее основе, а не через посредничество Росстата, отмечает эксперт. Именно таким образом была налажена система учета НДС (позволяет в оперативном режиме видеть все транзакции, которые осуществляются по стране), когда Федеральной налоговой службой руководил Мишустин, напомнил Широв «Ведомостям».
В условиях санкционного давления и кризиса потребность в оперативных данных и быстром реагировании резко возрастет, считает он. «Действительно нужно сделать так, чтобы у нас были возможности видеть, что происходит в экономике, из первых рук, а не через два года, как например, показатель ВРП мы получаем», – говорит cобеседник «Ведомостей». Сложность задачи при этом состоит в том, чтобы качество данных и их обработки не ухудшали качество экономической политики, подчеркивает эксперт.
Один из рисков, по словам Широва, состоит в том, что на основе первичной информации можно не всегда правильно интерпретировать процессы, которые идут в экономике. Большую роль в этом играет человеческий фактор – люди не всегда понимают, что за данные они получают и как с ними работать, отметил он.
Реформа госуправления назрела, говорит политолог Алексей Макаркин. По его словам, проблема экспертов в том, что сложно прогнозировать развитие ситуации в кризисные моменты. Так было в прошлом году после начала специальной военной операции, когда делались прогнозы о падении российской экономики от 7%, в том числе рейтинговым агентством Moody's, но этого не произошло, напомнил он.
Отсюда желание перейти к оценкам, основанным на совокупности информации, и правительство Мишустина делает ставку на искусственный интеллект, компьютеризацию прогнозирования, отмечает Макаркин. При этом человеческий фактор никуда не уйдет, поскольку задача человека – четко сформулировать задачу и интерпретировать данные, сказал он «Ведомостям».