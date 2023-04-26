Эксперты оценили анонсированную Мишустиным новую модель госуправления

В условиях санкционного давления и кризиса потребность в оперативных данных и быстром реагировании резко возрастет, считает он. «Действительно нужно сделать так, чтобы у нас были возможности видеть, что происходит в экономике, из первых рук, а не через два года, как например, показатель ВРП мы получаем», – говорит cобеседник «Ведомостей». Сложность задачи при этом состоит в том, чтобы качество данных и их обработки не ухудшали качество экономической политики, подчеркивает эксперт.