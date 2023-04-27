Китай усиливает борьбу со шпионами и тайваньскими сепаратистами

25 апреля прокуратура городского округа Вэньчжоу (провинция Чжэцзян) санкционировала арест тайваньского активиста Ян Чжи-юаня, подозреваемого в сепаратизме, сообщает Международное радио Тайваня. При этом он был задержан еще 3 августа 2022 г., что почти совпало по времени с визитом бывшего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Известно, что Ян занимал пост заместителя председателя Тайваньской национальной партии, которая выступает за независимость острова и его членство в ООН. Это первый случай, когда жителя Тайваня обвиняет в сепаратизме суд материкового Китая. Тайваньский государственный комитет по делам континентального Китая заявил, что Пекин проигнорировал все запросы на освобождение гражданина острова. Там считают, что КНР теперь стремится распространить свою юрисдикцию на Тайвань, в том числе с целью «запугивания и подавления».