Китай усиливает борьбу со шпионами и тайваньскими сепаратистами

Китай усиливает борьбу со шпионами и тайваньскими сепаратистамиЭто может быть частью тактики по давлению на остров перед выборами президента
Власти КНР усиливают борьбу с лицами, которые, по мнению Пекина, представляют угрозу безопасности и единству страны. 26 апреля Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) принял поправки в «Закон о борьбе со шпионажем». Полный текст документа не опубликован, но, по сообщению ТАСС, новые правила направлены против «полагающихся на шпионские организации и их представителей» и организаторов кибератак с целью получить доступ к секретной информации госучреждений. По информации Nikkei, парламент КНР также ограничит распространение любой информации, связанной с нацбезопасностью, и даст больше полномочий правоохранителям при досмотре подозреваемых.
По сообщению гонконгской South China Morning Post, еще 24 апреля министр госбезопасности (МГБ) КНР Чэнь Исинь приехал с проверкой в пекинское управление ведомства, призвав соратников жестко вести борьбу со шпионажем, подрывной деятельностью и сепаратизмом. При этом нехарактерный публичный отчет о его поездке политико-юридическая комиссия ЦК КПК опубликовала только 26 апреля. По словам министра, Пекин стал «главным полем боя» с подрывной деятельностью и шпионажем. Чэнь также призвал столичное управление МГБ хранить в безопасности «основные секреты» страны.
В марте в Пекине был задержан 50-летний топ-менеджер японской компании Astellas Pharma, которого, по сообщениям ряда СМИ, подозревают в преступлении, связанном с нацбезопасностью. Как писала 17 апреля газета Financial Times, эту новость, как и обыски в американской юридической компании Mintz Group, тревожно восприняли иностранные инвесторы и консалтинговые компании Bain, McKinsey и Boston Consulting Group, работающие в КНР. Их представители отмечали, что «уровень паранойи в Китае очень высок» и это требует от них большей осмотрительности.
Сразу в двух резонансных делах последних дней фигурируют и жители Тайваня. 26 апреля официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжу Фэнлянь заявил, что главный редактор тайваньского издания «Культура восьми знамен» Ли Яньхэ находится под следствием из-за подозрений в участии в деятельности, которая угрожает национальной безопасности Китая. Известно, что он выпускал на острове книги с критикой коммунистической партии на материке, а задержание случилось во время посещения им родственников в Шанхае.
25 апреля прокуратура городского округа Вэньчжоу (провинция Чжэцзян) санкционировала арест тайваньского активиста Ян Чжи-юаня, подозреваемого в сепаратизме, сообщает Международное радио Тайваня. При этом он был задержан еще 3 августа 2022 г., что почти совпало по времени с визитом бывшего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Известно, что Ян занимал пост заместителя председателя Тайваньской национальной партии, которая выступает за независимость острова и его членство в ООН. Это первый случай, когда жителя Тайваня обвиняет в сепаратизме суд материкового Китая. Тайваньский государственный комитет по делам континентального Китая заявил, что Пекин проигнорировал все запросы на освобождение гражданина острова. Там считают, что КНР теперь стремится распространить свою юрисдикцию на Тайвань, в том числе с целью «запугивания и подавления».
Усиление борьбы со шпионажем происходит в КНР плавно на протяжении последних нескольких лет и в этом нет ничего удивительного, говорит директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин. Очевидно, что Пекин будет наказывать не только шпионов, но и активистов, проявивших себя в пропаганде независимости Тайваня, считает он. Более того, теперь КНР усиливает давление на внутреннюю политику Тайваня и потому новой реальностью стало то, что под угрозой ареста оказались и тайваньские политики, которые рискуют приезжать на материк. Это, безусловно, обострит отношения двух сторон, резюмирует Кашин.
У китайского руководства есть четкое понимание необходимости решения тайваньского вопроса, говорит профессор СПбГУ Яна Лексютина. Пекин привержен стратегии «великого возрождения китайской нации», одним из важных пунктов которой является возвращения Тайваня «в лоно родины» к 2049 г. В условиях приближающегося дедлайна никаких намерений с тайваньской стороны относительно объединения с материком не наблюдается. Поэтому сейчас китайское руководство старается расширить набор инструментов воздействия на Тайвань с целью «заставить его задуматься» о необходимости этого шага, считает Лексютина. Пекин не рассматривает сценарий присоединения Тайваня военным путем, поэтому активизирует разработку подобного «мирного» инструментария, использование которого в дальнейшем будет лишь расширяться и ужесточаться, говорит она.
В условиях начинающейся на Тайване предвыборной президентской гонки, которая завершится в январе 2024 г., китайское руководство будет пытаться усилить давление на электорат острова, в том числе прибегая к задерживанию активистов, полагает Лексютина. Таким образом Пекин попытается показать, что хотел бы видеть там у власти оппозиционную партию Гоминьдан, с которой будет готов взаимодействовать, а не еще одного президента от Демократической прогрессивной партии (ДПП). Но подобные меры запугивания лишь больше отвадят ДПП взаимодействовать с Пекином, обостряя и так непростые двусторонние взаимоотношения, считает эксперт.