Тайвань недоволен отказом Франции помогать ему против Китая

Риторика президента Франции Эмманюэля Макрона, заявившего после визита в КНР, что европейцы не заинтересованы «в форсировании решения вопроса с Тайванем», вызвала острую реакцию у властей островного государства. Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву заявил в интервью CNN, что Тайбэй пытается получить разъяснения, что именно имел в виду Макрон. «Мы все еще пытаемся выяснить через французское правительство, о чем он [Макрон] говорил и что это значит», – сказал Ву, добавив, что «французское правительство демонстрирует поддержку Тайваню». При этом он же в интервью Bloomberg сказал, что члены парламента Франции собираются в ближайшее время посетить остров. По данным источников агентства, группа парламентариев отправится на Тайвань уже 16 апреля. Кроме того, агентство, ссылаясь на пресс-секретаря сената Франции, пишет, что пять сенаторов посетят Тайвань в конце апреля, где встретятся с официальными лицами. Известно, что в их повестке тема производства полупроводников. В последний раз французская делегация приезжала на Тайвань в сентябре 2022 г.