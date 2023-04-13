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Тайвань недоволен отказом Франции помогать ему против Китая

Но европейцы не хотят открыто поддерживать Париж в этом вопросе
Владимир Кулагин Глеб Мишутин
Президент Франции Эмманюэль Макрон вернулся из поездки в Китай с обновленным взглядом на проблему Тайваня / LUDOVIC MARIN / AFP

Риторика президента Франции Эмманюэля Макрона, заявившего после визита в КНР, что европейцы не заинтересованы «в форсировании решения вопроса с Тайванем», вызвала острую реакцию у властей островного государства. Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву заявил в интервью CNN, что Тайбэй пытается получить разъяснения, что именно имел в виду Макрон. «Мы все еще пытаемся выяснить через французское правительство, о чем он [Макрон] говорил и что это значит», – сказал Ву, добавив, что «французское правительство демонстрирует поддержку Тайваню». При этом он же в интервью Bloomberg сказал, что члены парламента Франции собираются в ближайшее время посетить остров. По данным источников агентства, группа парламентариев отправится на Тайвань уже 16 апреля. Кроме того, агентство, ссылаясь на пресс-секретаря сената Франции, пишет, что пять сенаторов посетят Тайвань в конце апреля, где встретятся с официальными лицами. Известно, что в их повестке тема производства полупроводников. В последний раз французская делегация приезжала на Тайвань в сентябре 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных