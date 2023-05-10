Кандидаты в конкурентных округах снимаются с праймериз «Единой России»Добровольное снятие участников с дистанции чаще всего является предметом договоренностей
Ряд участников праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты заксобраний и муниципальных советов выбыли из борьбы еще до голосования. Такие случаи произошли, в частности, в Екатеринбурге и Ярославской области, где ранее была отмечена наиболее высокая конкуренция среди кандидатов на выдвижение.
Сын депутата Госдумы, а в прошлом – известного биатлониста и лыжника, двукратного олимпийского чемпиона Сергея Чепикова Прохор отозвал свою кандидатуру с праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты Екатеринбургской городской думы. Информация о его участии исчезла с партийного сайта предварительного голосования. Чепиков-младший планировал участвовать в праймериз по одномандатному избирательному округу № 10, где баллотируется сын другого депутата – главы комиссии по межпарламентской деятельности заксобрания Свердловской области Вячеслава Вегнера Александр.
Снятие Прохора Чепикова с праймериз «Единой России» в Екатеринбурге – не первый подобный случай. 24 апреля, за несколько дней до окончания подачи документов для участия в предварительном голосовании, из борьбы по собственному желанию выбыл единственный зампред гордумы Виктор Тестов. По одномандатному округу № 7, где он участвовал в праймериз, также заявлен действующий депутат гордумы Алексей Мещеряков. Тестов объяснял свое решение уйти из политики желанием дать дорогу молодым. В начале мая «Единая Россия» отстранила от праймериз бывшего депутата гордумы Екатеринбурга от КПРФ Эдуарда Мансурова вскоре после публикации на YouTube видеоролика «Депутат от «Единой России» Эдуард Мансуров поливает грязью В. В.Путина».
Случаи снятия участников праймериз «Единой России» в конкурентных округах есть и в Ярославской области, где пройдут выборы в региональное заксобрание. Здесь отозвал свою кандидатуру депутат муниципалитета (гордумы) Ярославля Илья Горохов. Он баллотировался в одномандатном округе № 31, где также зарегистрирована для участия в предварительном голосовании действующий сенатор от Ярославской областной думы Наталия Косихина, но остался участником праймериз по списку партии.
Таким образом, в случае победы Косихиной на выборах и повторном ее делегировании в Совет Федерации в одномандатном округе № 31 в следующем году придется проводить дополнительные выборы депутата облдумы. Заместитель директора АО «Ярославский бройлер» Олеся Минеева сняла свою кандидатуру с праймериз в одномандатном округе № 22, по которому баллотируется директор ВГТРК «Ярославия» Яна Карушкина.
Заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов сказал «Ведомостям», что документы от кандидатов проверяются – предусмотрены нормы, регламентирующие порядок подачи, регистрации, участия и снятия. «Но никакого «личного фактора» нет», – заверил он. По словам Перминова, в партии «заинтересованы в максимальном количестве кандидатов в кандидаты и активном участии избирателей в выборе лучших – достойных, по мнению избирателей, для выдвижение кандидатами на выборы от «Единой России».
3 мая «Ведомости» сообщали, что в Екатеринбурге и Ярославской области могут пройти наиболее конкурентные праймериз «Единой России».
Добровольное снятие участников с дистанции чаще всего является предметом договоренностей и переговоров, считает политолог Евгений Минченко. «Как правило, кого-то убеждают снять свою кандидатуру, но в следующем электоральном сезоне он выдвигался на какую-то другую позицию», – отмечает он. По мнению политолога Ростислава Туровского, праймериз приобретают более управляемый характер: «Партия стремится минимизировать влияние фактора межэлитных противоречий, при снятии некоторых кандидатов победитель становится более очевидным».