Кандидаты в конкурентных округах снимаются с праймериз «Единой России»

Снятие Прохора Чепикова с праймериз «Единой России» в Екатеринбурге – не первый подобный случай. 24 апреля, за несколько дней до окончания подачи документов для участия в предварительном голосовании, из борьбы по собственному желанию выбыл единственный зампред гордумы Виктор Тестов. По одномандатному округу № 7, где он участвовал в праймериз, также заявлен действующий депутат гордумы Алексей Мещеряков. Тестов объяснял свое решение уйти из политики желанием дать дорогу молодым. В начале мая «Единая Россия» отстранила от праймериз бывшего депутата гордумы Екатеринбурга от КПРФ Эдуарда Мансурова вскоре после публикации на YouTube видеоролика «Депутат от «Единой России» Эдуард Мансуров поливает грязью В. В.Путина».