Эксперты ожидают конкуренции на праймериз «Единой России» в Екатеринбурге и Ярославской области

Эксперты ожидают конкуренции на праймериз «Единой России» в Екатеринбурге и Ярославской областиВ целом же кампания будет довольно предсказуемой
Конкурентная борьба на праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты заксобраний и городских советов ожидается в ряде округов в Екатеринбурге и Ярославской области (там выбирают городскую думу и заксобрание соответственно). В частности, в Екатеринбурге в последний момент документы для участия в предварительном голосовании подал депутат гордумы Тимофей Жуков, который в ноябре 2022 г. ушел добровольцем в зону специальной военной операции и вернулся на Урал в начале апреля. Он зарегистрировался в округе № 19, где баллотируется еще один действующий депутат – Алексей Вихарев.
Оба также участвуют в предварительном голосовании по списку «Единой России». Кроме того, два действующих депутата Екатеринбургской гордумы – Татьяна Вяткина и глава фракции «Единой России» Ира Овчинникова – участвуют в праймериз по округу № 4. В соответствии с принятыми 11 апреля поправками в устав Екатеринбурга 25 депутатов избираются в одномандатных округах и 10 – по партийным спискам (всего 35). Выборы в текущий созыв проходили по схеме 50/50, гордума состояла из 36 депутатов.