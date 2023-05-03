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Эксперты ожидают конкуренции на праймериз «Единой России» в Екатеринбурге и Ярославской области

В целом же кампания будет довольно предсказуемой
Александр Тихонов
Максим Стулов / Ведомости

Конкурентная борьба на праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты заксобраний и городских советов ожидается в ряде округов в Екатеринбурге и Ярославской области (там выбирают городскую думу и заксобрание соответственно). В частности, в Екатеринбурге в последний момент документы для участия в предварительном голосовании подал депутат гордумы Тимофей Жуков, который в ноябре 2022 г. ушел добровольцем в зону специальной военной операции и вернулся на Урал в начале апреля. Он зарегистрировался в округе № 19, где баллотируется еще один действующий депутат – Алексей Вихарев.

Оба также участвуют в предварительном голосовании по списку «Единой России». Кроме того, два действующих депутата Екатеринбургской гордумы – Татьяна Вяткина и глава фракции «Единой России» Ира Овчинникова – участвуют в праймериз по округу № 4. В соответствии с принятыми 11 апреля поправками в устав Екатеринбурга 25 депутатов избираются в одномандатных округах и 10 – по партийным спискам (всего 35). Выборы в текущий созыв проходили по схеме 50/50, гордума состояла из 36 депутатов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных