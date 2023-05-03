Эксперты ожидают конкуренции на праймериз «Единой России» в Екатеринбурге и Ярославской области

Конкурентная борьба на праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты заксобраний и городских советов ожидается в ряде округов в Екатеринбурге и Ярославской области (там выбирают городскую думу и заксобрание соответственно). В частности, в Екатеринбурге в последний момент документы для участия в предварительном голосовании подал депутат гордумы Тимофей Жуков, который в ноябре 2022 г. ушел добровольцем в зону специальной военной операции и вернулся на Урал в начале апреля. Он зарегистрировался в округе № 19, где баллотируется еще один действующий депутат – Алексей Вихарев.