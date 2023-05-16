Блок Эрдогана получил большинство в парламенте Турции

Несмотря на удержание контроля над парламентом, победа Эрдогана во втором туре не гарантирована в том числе из-за неожиданно высокого результата считавшегося маргинальным кандидата. Претендент на пост президента от крайне националистического партийного альянса «Отец» Синан Оган получил 5,2% голосов избирателей. Больше всего он получил у себя на родине в провинции Ыгдыр на востоке страны – почти 12% голосов, в то время как за Эрдогана там проголосовало всего 25%, а за Кылычдароглу – 62,4% избирателей. Оган имеет азербайджанское происхождение, выпускник аспирантуры российского МГИМО и был дважды исключен из ПНД в 2015 и 2017 гг., которая сегодня входит в правящую коалицию во главе с ПСР Эрдогана. С тех пор он беспартийный.