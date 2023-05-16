Блок Эрдогана получил большинство в парламенте Турции

Блок Эрдогана получил большинство в парламенте ТурцииДаже в случае поражения во втором туре сторонники действующего президента смогут блокировать реформы оппозиции
Турция готовится ко второму туру голосования после того, как ни Эрдоган, ни его основной конкурент из Республиканской народной партии (РНП) Кемаль Кылычдароглу не смогли получить абсолютного большинства на президентских выборах 14 мая. По данным турецкого телеканала TRT, после обработки почти 100% бюллетеней действующий президент получил 49,4% голосов избирателей, а его конкурент – 44,9%. Второй тур голосования назначен на 28 мая.
На прошедших в тот же день парламентских выборах пропрезидентская партийная коалиция «Народный альянс» получила большинство мест в парламенте – 49,3%, а оппозиционный «Национальный альянс» во главе с РНП – 35%. В результате коалиция Эрдогана получит уверенное большинство в 322 депутатских мандата из 600.
Результаты выборов, по сути, не привели к изменению баланса сил в Великом национальном собрании (парламент страны). Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) Эрдогана получила более 35,5%, а на выборах в 2018 г. она набрала 42%. С 11 до 10% снизилось представительство Партии националистического движения (ПНД) – партнера Эрдогана по коалиции. Немного улучшил свои показатели «Национальный альянс». На прошлых выборах он набрал 33% голосов, а на прошедших – 35%. Ухудшились позиции и прокурдской ДПН (шла на выборы под брендом Зеленой партии левых), лидер которой Селахаттин Демирташ с 2016 г. сидит в тюрьме, – с 11,7 до 8,8%.
Даже при условии победы Кылычдароглу во втором туре перед ним встанет проблема оппозиционного парламента, в котором большинство мест принадлежит проэрдогановским силам, считает доцент ИСАА МГУ Павел Шлыков. Оппозиции, по мнению эксперта, будет крайне сложно проводить конституционные преобразования и выполнять предвыборные обещания. В рамках кампании «Национальный альянс» выступал за сокращение полномочий президента и восстановление парламентской системы. Кроме того, реформы предусматривают возрождение упраздненного Эрдоганом в 2017 г. поста премьер-министра, подотчетного парламенту.
Несмотря на удержание контроля над парламентом, победа Эрдогана во втором туре не гарантирована в том числе из-за неожиданно высокого результата считавшегося маргинальным кандидата. Претендент на пост президента от крайне националистического партийного альянса «Отец» Синан Оган получил 5,2% голосов избирателей. Больше всего он получил у себя на родине в провинции Ыгдыр на востоке страны – почти 12% голосов, в то время как за Эрдогана там проголосовало всего 25%, а за Кылычдароглу – 62,4% избирателей. Оган имеет азербайджанское происхождение, выпускник аспирантуры российского МГИМО и был дважды исключен из ПНД в 2015 и 2017 гг., которая сегодня входит в правящую коалицию во главе с ПСР Эрдогана. С тех пор он беспартийный.
В ходе избирательной кампании Реджеп Эрдоган называл Огана «политическим карликом», которого «не стоит воспринимать всерьез». Пока Оган не спешит делать свой выбор. Более того, поздно вечером 14 мая Оган позвонил Кылычдароглу и поздравил его с выходом во второй тур. Но на следующий день в интервью Reuters он заявил, что согласится поддержать кандидата от оппозиции при условии, если тот откажется идти на уступки прокурдской ДПН. «Я проконсультировался с нашими избирателями, чтобы определиться, кого мы поддержим во втором туре. Но мы также ясно дали понять [оппозиции], что борьба с терроризмом и возращение беженцев домой – это наши красные линии», – добавил Оган.
В результате у Кылычдароглу сложилась патовая ситуация: если он пойдет на уступки националистам, он может растерять поддержку курдских избирателей (на этих выборах в провинциях c курдским населением он получил от 50 до 70%), а без поддержки националистических сил шансы на победу оппозиции приближаются к нулю.
Оган перетягивает канат на свою сторону, что вполне ожидаемо для политика, набравшего более 2,8 млн голосов избирателей, считает Шлыков. «Вероятно, он постарается выторговать для себя политические должности и другие дивиденды. В этом торге поучаствует не только Кылычдароглу, но и Эрдоган, – сказал эксперт. – Правда, не стоит забывать, что выборы не простое арифметическое сложение процентов. Даже если политик призовет голосовать за того или иного кандидата, это не означает, что все пойдут голосовать согласно этому призыву».
При этом, отмечает Шлыков, у оппозиции сохраняются шансы выиграть на президентских выборах: «Я бы не стал сбрасывать Кылычдароглу со счетов. Скорее всего, он начнет по полной использовать ресурсы популярного мэра Стамбула Экрема Имамоглу и не менее популярного градоначальника Анкары Мансура Яваша. Рейтинг каждого из них выше популярности самого лидера РНП. Мобилизация дополнительных голосов будет производиться за счет их харизмы».
Внешняя политика Анкары не претерпит серьезных изменений при любом исходе второго тура, считает младший научный сотрудник ИМЭМО РАН Алина Вернигора. «Главная их цель – смена сложившейся в Турции системы. У лидеров оппозиции сложился разный взгляд на внешнюю политику, – сказала эксперт. – Многовекторность – ее характерная черта, которая будет сохраняться. Будут предприниматься попытки восстановить отношения с Западом, но в той степени, пока это не наносит ущерб национальным интересам, если они могут зависеть от отношений с Россией».
В сирийском вопросе Турция, вероятно, пересмотрит свои подходы, продолжает турецкий политолог Хакан Аксай. «РНП давно выступает за восстановление прямых отношений с президентом Сирии Башаром Асадом. На каком-то этапе в будущем Анкара начнет процесс вывода своих вооруженных сил из арабской республики, – говорит эксперт. – Мне кажется, по этому вопросу процесс может идти быстрее при содействии Москвы. Правда, неизвестно, какую позицию займет Вашингтон: американцы, вероятно, будут препятствовать этому. Но мне кажется, эта проблема решится относительно быстро».
Наконец, в российском треке, отмечает Аксай, Турция и дальше будет играть роль медиатора в российско-украинском кризисе. «Анкара не станет присоединяться к антироссийским санкциям, если это не будет отвечать нашим национальным интересам. На этом направлении задача оппозиции – содействие в решении российско-украинского кризиса и посредничество в зерновом соглашении», – заключил эксперт.