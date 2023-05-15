«У Эрдогана нет такого административного ресурса, чтобы подкорректировать результаты выборов»

При этом официально представители оппозиции заявляют, что в случае победы приложат все силы для сохранения стабильных отношений с Россией. Надеин-Раевский отмечает, что вероятность выполнения этих обещаний не очень высока из-за ориентированности Республиканской народной партии, которую возглавляет Кылычдароглу, на Европу. Существует вероятность, что в случае проигрыша Эрдогана Турция, например, присоединится к санкциям против России, считает он.