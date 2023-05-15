Эрдоган не смог победить в первом туре президентских выборов

Эрдоган не смог победить в первом туре президентских выборовПо итогам подсчета 99,9% бюллетеней он набрал 49,34% голосов
Выборы президента Турции могут быть продлены на второй тур, поскольку ни один из кандидатов не набрал необходимых 50% голосов. По подсчетам агентства Evrensel, после обработки 99,83% бюллетеней действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,25%.
Его главный оппонент – лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу – получил 45,05%, а кандидат от националистического альянса Синан Оган – 5,28%. Также в выборах должен был участвовать лидер Партии отечества Мухаррем Индже, но 11 мая он решил снять свою кандидатуру, не уточнив причин. Однако его имя осталось в бюллетенях, он набрал 0,42% голосов.
Согласно данным, которые привел государственный телеканал TRT Haber, после подсчета 99,9% бюллетеней Эрдоган набирает 49,34%, а Кылычдароглу - 45%, пишет «РИА Новости». Если никто из кандидатов не наберет 50% голосов, в стране будет назначен второй тур президентских выборов, который, как ожидается, пройдет 28 мая.
Всего в выборах приняли участие 53,9 млн человек. Явка составила 88,84%. Согласно действующему законодательству Турции, для победы на выборах кандидат должен получить 50% голосов плюс один голос.
При этом Эрдоган во время выступления перед сторонниками выразил мнение, что одержит победу по итогам первого тура выборов, передает Evrensel. «Мы еще не знаем, завершились ли президентские выборы в первом туре из-за ограничения нашей избирательной системы 50% + 1 голос. Если решение нашей страны покажет, что президентские выборы завершены, то нет проблем. Если наш народ сделал выбор в пользу второго тура выборов, это также имеет место быть. Мы верим, что закончим этот тур с количеством голосов более 50%», – сказал он.
В то же время Кылычдароглу выразил уверенность, что выборы президента Турции будут продлены на второй тур, который состоится 28 мая. «Мы сделаем все, чтобы в течение следующих 15 дней вместе с нашим народом установить справедливость и правосудие. Пусть наш народ будет уверен, что мы обязательно победим», – сказал он на встрече со сторонниками.
На выборах в парламент также лидирует возглавляемая Эрдоганом Партия справедливости и развития (AK Parti), которая, по предварительным данным, получила 35,42% голосов и 266 мест в парламенте после обработки 98,62% бюллетеней. Республиканская народная партия, лидером которой является Кылычдароглу, набрала 25,4% и 168 мест. Партия националистического движения (МНР) получает 10,05% голосов и может занять в парламенте 51 место. Левая партия зеленых (Yesil Sol Parti) может занять 62 места в парламенте, набрав 8,79%. На парламентских выборах явка составляет 87,68%, передает Anadolu.
Первый тур выборов президента и парламента состоялся 14 мая, голосование завершилось в 17:00 по местному времени (совпадает с мск). Окончательные результаты будут обнародованы 19 мая в официальной газете.