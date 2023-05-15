Эрдоган не смог победить в первом туре президентских выборов

При этом Эрдоган во время выступления перед сторонниками выразил мнение, что одержит победу по итогам первого тура выборов, передает Evrensel. «Мы еще не знаем, завершились ли президентские выборы в первом туре из-за ограничения нашей избирательной системы 50% + 1 голос. Если решение нашей страны покажет, что президентские выборы завершены, то нет проблем. Если наш народ сделал выбор в пользу второго тура выборов, это также имеет место быть. Мы верим, что закончим этот тур с количеством голосов более 50%», – сказал он.