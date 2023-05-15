Реджеп Эрдоган набирает меньше 50% голосов избирателей

Кандидатов на выборах президента Турции могло бы быть больше, но четвертый претендент, глава близкой по идеологии к кемалистам (к которым себя относит и Кылычдароглу) Партии отечества Мухаррем Индже неожиданно снял свою кандидатуру за три дня до голосования. За неделю до начала голосования в турецком сегменте социальных сетей распространялись сведения о том, что Индже якобы «получил деньги от властей и купил себе роскошный дом». Кроме того, в сеть слили видеозапись порнографического содержания, в которой был запечатлен мужчина, похожий на Индже.