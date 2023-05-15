Реджеп Эрдоган набирает меньше 50% голосов избирателей

Реджеп Эрдоган набирает меньше 50% голосов избирателейЭто означает, что Турцию может ждать второй тур выборов президента
К 14 мая в бюллетенях на президентских выборах в Турции осталось лишь три кандидата. Основные конкуренты во время гонки – это лидер правящей умеренно исламистской Партии справедливости Реджеп Эрдоган, который находится у власти 20 лет (с 2003 г. – в качестве премьера, с 2014 г. – президента), а также депутат парламента, лидер левоцентристской Республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу.
Эрдоган первые часы после начала подсчета голосов побеждал, но отрыв от конкурента постепенно сокращался.
Сначала госагентство Anadolu сообщило, что по итогам обработки 34,36% бюллетеней президент получает 53,17% голосов, а Кылычдароглу – 40,88%. Результат третьего участника гонки, Синан Огана, колебался на уровне около 5,3% избирателей. Позже Эрдоган начал приближаться к результатам, которые могут грозить кандидату вторым туром. По итогам подсчета 83,75% бюллетеней президент получал уже 50,41% голосов, а лидер оппозиции – 43,79%. Когда обработали 81,1% – 50,01% (у Кылычдароглу – 44,21%).
Ниже 50% результат Эрдогана опустился после 23.00 по мск. Согласно результатам обработки 92,7% бюллетеней, за президента отдали голоса 49,94% избирателей. За его конкурента – 44,3%.
Пиар по-турецки
Кандидатов на выборах президента Турции могло бы быть больше, но четвертый претендент, глава близкой по идеологии к кемалистам (к которым себя относит и Кылычдароглу) Партии отечества Мухаррем Индже неожиданно снял свою кандидатуру за три дня до голосования. За неделю до начала голосования в турецком сегменте социальных сетей распространялись сведения о том, что Индже якобы «получил деньги от властей и купил себе роскошный дом». Кроме того, в сеть слили видеозапись порнографического содержания, в которой был запечатлен мужчина, похожий на Индже.
Позже он назвал эти материалы фейком. По словам самого Индже, на протяжении «50 дней подвергался атакам террористических организаций» и именно поэтому выбыл из кампании.
Бывший депутат от умеренно левой Республиканской народной партии (РНП) Индже принимал участие в прошлых президентских выборах в 2018 г. как главный оппозиционный кандидат и занял второе место, набрав более 30% голосов избирателей. Перед выборами его рейтинг, согласно последним опросам общественного мнения турецкого аналитического центра ORC, был не таким многообещающим: 4,3%.
Альянс против Эрдогана
Кылычдароглу также подвергался «моральному давлению». В частности, Эрдоган говорил, что он якобы поддерживает террористов из Рабочей партии Курдистана (РПК, в Турции и США ее считают террористической организацией), ЛГБТ-сообщество, и называл 72-летнего оппозиционера «пьяницей». Показывал он и видео, где за главного альтернативного кандидата агитировал представитель РПК.
Кылычдароглу шел на выборы (по традиции) не один: он представлял объединенный «Национальный альянс» оппозиции. Помимо самого кандидата туда вошли представители Хорошей партии Мерал Акшенер, а также мелкие партии с амбициозными лидерами. К примеру, умеренно исламистская Партия счастья Темеля Карамоллаоглы, либеральная партия DEVA экс-главы МИДа Али Бабаджана, Партия будущего экс-премьера Ахмета Давутоглу и Демократическая партия Гюльтекина Уйсала.
Каждому участнику «Национального альянса» (в том числе оппозиционным мэрам Стамбула Экрему Имамоглу и Анкары Мансуру Явашу – оба победили на выборах 2019 г., а представители власти не смогли оспорить этот результат) обещаны посты вице-президентов Турции. Правда, вице-президент в стране сейчас только один.
Оппозиция шла на выборы с блоком социальных и политических реформ. К примеру, «Национальный альянс» обещал сократить полномочия президента и восстановить парламентскую систему. Реформы предполагают возрождение упраздненного после проведенной Эрдоганом в 2017 г. конституционной реформы поста премьер-министра, подотчетного парламенту.
Кылычдароглу говорил о важности восстановления «взаимного доверия» Турции и США и возврата к американской программе истребителей пятого поколения F-35. Из нее Анкара была исключена в 2019 г., после того как Эрдоган закупил у Москвы зенитно-ракетные системы С-400. Одновременно блок отмечал важность сохранения отношений с Москвой на базе «равноправия и укрепления конструктивного диалога на институциональном уровне», подчеркивая, что Турция – член НАТО.
В то же самое время Кылычдароглу в своем Twitter 11 мая неожиданно опубликовал сообщение на русском и турецком языках с обвинениями в адрес российского руководства в «монтаже, заговоре, контенте Deep Fake» и призвал Россию «держать руки подальше», если Москва намерена «сохранить дружбу после 15 мая».
На следующий день в интервью Reuters Кылычдаорглу заявил, что у него есть доказательства причастности российской стороны к вмешательству в турецкие выборы. Ни о какой конкретике он не сообщил.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков категорически отверг эти обвинения. А эпизод предоставил новый повод Эрдогану раскритиковать оппозицию: «Кемаль начал приставать к России, заявляя о вмешательстве в выборы. Постыдись. Если я сейчас скажу, что США, Германия, Англия, Франция вмешиваются в выборы в Турции, что ты ответишь?»
В социальной же сфере символом «Национального альянса» был репчатый лук. Выбор именно этого продукта оппозиция объясняла тем, что за год цены на этот элемент традиционной турецкой кухни выросли на 600% и достигли 30 лир за килограмм ($1,5). Один из последних роликов на личной странице в Twitter Кылычдароглу, который он записал у себя на кухне, был полностью посвящен росту цен на продукты питания.
Что предложил Эрдоган
Предвыборная кампания Эрдогана, напротив, была сконцентрирована вокруг демонстрации технических и промышленных достижений страны. В апреле он презентовал первый турецкий электромобиль TOGG, национальный искусственный спутник Земли, первый в мире легкий авианосец «Анадолу» с ударными беспилотниками. В начале мая он организовал в Стамбуле фестиваль военной техники TEKNOFEST, где были продемонстрированы достижения турецкого ВПК. В мероприятии приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Ливии Абдул Хамид Дбейба и выразили поддержку Эрдогану.
Голосовать за действующего главу Турции также призвали президент Республики Сербской Милорад Додик, бывший член президиума Боснии и Герцеговины от мусульман Бакир Изетбегович. Помимо этого исламские религиозные деятели и богословы из разных стран подписали фетву, где призвали турецких граждан голосовать за Эрдогана. В социальной сфере он объявил за неделю до выборов о повышении зарплат на 45% для работников госсектора и пообещал бесплатную раздачу природного газа из нового месторождения в акватории Черного моря турецким домохозяйствам на год.
Внутренняя и внешняя политика Турции при Эрдогане не претерпит изменений, считает сочувствующий оппозиции турецкий политолог Хакан Аксай. «Но, возможно, будет больше политического давления на оппозицию. Некоторые думают, что это будут последние выборы в Турции», – сказал эксперт.
Не произойдет изменений политики Анкары на западном направлении, продолжает младший научный сотрудник ИМЭМО РАН Алина Вернигора. «Турция уже давно заявляет о своей автономности от западного курса. Не изменятся отношения, особенно с ЕС, где препятствием к каким-либо переговорам о вступлении в Евросоюз является позиция не столько самой Турции, сколько отдельных стран-членов, как минимум Греции и Кипра», – считает эксперт.
По словам Вернигоры, политический курс Эрдогана останется прежним в сирийском вопросе: «Этот вопрос для Анкары практически экзистенциальный, поэтому изменения и здесь не предвидятся, по моему мнению, хотя нельзя исключать интенсификацию переговоров на высоком уровне». Кылычдароглу, в свою очередь, предлагал восстановление прямых отношений с президентом Сирии Башаром Асадом, напоминает Аксай, не исключая, что в случае избрания оппозиции войска будут выведены из САР.