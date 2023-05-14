«У турецкой оппозиции нет предвзятого отношения к России»

– Кылычдароглу несколько раз выступал по поводу санкций и говорил, что Турция, безусловно, будет уважать решения Совбеза ООН. Если элементы отношений с Москвой будут отвечать национальным интересам страны, то руководство сохранит нынешний вектор. У оппозиции нет предвзятого отношения к России. Хотя Турция продолжает курс на членство в ЕС, европейские санкции не означают, что наша страна станет на 100% их соблюдать. Я лично несколько раз слышал от Кылычдароглу, что при нем Анкара не будет вводить ограничительные меры против Москвы, если это не будет отвечать нашим национальным интересам.