«У турецкой оппозиции нет предвзятого отношения к России»Близкий к оппозиции политолог о том, какую изменится политика Турции после выборов
14 мая в Турции одновременно проходят парламентские и президентские выборы. На пост главы государства претендует действующий президент (с 2014 г.), лидер правящей умеренно исламистской Партии справедливости и развития (AK Parti) Реджеп Эрдоган и глава светской умеренно левой Республиканской народной партии (РНП) Кемаль Кылычдароглу. Рейтинги двух кандидатов примерно равны: по последним результатам опроса общественного мнения турецкого аналитического центра ORC, за Эрдогана готовы проголосовать чуть более 44% избирателей, а за Кылычдароглу – 48%. В интервью «Ведомостям» выпускник Ленинградского университета, сопредседатель Российско-турецкого исследовательского центра политолог Хакан Аксай, также являющийся советником мэра Стамбула, рассказал, как изменится внутренняя и внешняя политика Турции после победы действующего президента либо оппозиции на выборах.
– Его политика не претерпит изменений. Но возможно будет больше политического давления на оппозицию. <...> Некоторые думают, что это будут последние выборы в Турции.
– Вероятность фальсификаций в стране не очень велика. Другое дело, что могут начаться беспорядки, потому что в ходе выборов несколько раз сторонники Эрдогана нападали на оппозицию, закидывали их кандидатов камнями. Слава богу, обошлось без кровопролития: оппозиционеры не поддались на провокации. У нас опасаются, что если Кылычдароглу победит с небольшим перевесом, то власти, возможно, не признают итоги голосования и потребует пересчета.
– Кылычдароглу несколько раз выступал по поводу санкций и говорил, что Турция, безусловно, будет уважать решения Совбеза ООН. Если элементы отношений с Москвой будут отвечать национальным интересам страны, то руководство сохранит нынешний вектор. У оппозиции нет предвзятого отношения к России. Хотя Турция продолжает курс на членство в ЕС, европейские санкции не означают, что наша страна станет на 100% их соблюдать. Я лично несколько раз слышал от Кылычдароглу, что при нем Анкара не будет вводить ограничительные меры против Москвы, если это не будет отвечать нашим национальным интересам.
– Да, Турция продолжит ту же политику.
– На этом направлении задача оппозиции – содействие в решении российско-украинского кризиса и посредничество в зерновом соглашении.
– Республиканская партия давно выступает за восстановление прямых отношений с Башаром Асадом. Это означает, что на каком-то этапе в будущем Анкара начнет процесс вывода своих вооруженных сил из арабской республики. Мне кажется, по этому вопросу процесс может идти быстрее при содействии Москвы. Правда, неизвестно, какую позицию займет Вашингтон: американцы, вероятно, будут препятствовать этому процессу. Но мне кажется, эта проблема решится относительно быстро.
– В предвыборной программе оппозиции не детализирован этот вопрос. Есть лишь общие слова, что Анкара продолжит линию сотрудничества со своими соседями, в частности, с кавказскими и центральноазиатскими народами.
Между Турцией и Азербайджаном особые отношения, в последнее время такие особые личные отношения сложились между Эрдоганом и президентом Ильхамом Алиевым. Последний недавно в Стамбуле выступил в поддержку действующего главы нашего государства. Несколько недель назад в Совете тюркских государств лидеры государств-участников организации в разной степени также высказались в поддержку Эрдогана. А бывший президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов даже выступил за вручение ему Нобелевской премии мира. Так или иначе, все лидеры будут работать с властью и не станут пересматривать отношения с Турцией из-за ухода Эрдогана.
– Кылычдароглу неоднократно заявлял, что он поставит этот вопрос в повестку парламента. Из-за этого политик заручился поддержкой со стороны прокурдской Демократической партии народов (ДПН), которая занимает сильные позиции на юго-востоке страны, а по количеству депутатов парламента занимает третье место. На этих выборах они, вместе со своими союзниками, рассчитывают получить от 10 до 14% голосов избирателей.
– Нет, об автономии речь не идет. Речь в первую очередь идет о прекращении политического давления на курдских активистов, освобождении сторонников ДПН, включая ее лидера Селахаттина Демирташа, из тюрем. Во-вторых, начнутся обсуждения об увеличении культурных прав курдов со всеми заинтересованными сторонами. Должно начаться демократическое обсуждение.
– Действительно, взгляды ХП по курдскому вопросу отличаются от остальных союзников по альянсу. Конфликтов пока нет. Но возможно, в ходе обсуждений они скажут свое слово. Они могут не согласными по многим моментам, но и им придется смириться, что демократическое государство предусматривает защиту прав этнических меньшинств.