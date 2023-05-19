В японской Хиросиме 19 мая открылся трехдневный саммит глав стран G7

Страны G7 уже анонсировали и новые совместные ограничения против России – речь об алмазах. Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отчиталась об эффекте от уже введенных санкций – по ее словам, санкции ЕС с начала военной операции на Украине привели к сокращению экспорта из европейских стран в Россию на 55%, а импорта – на 60%. Ранее, как писали «Ведомости», Вашингтонский Институт международных финансов (The Institute of International Finance, IIF) оценил санкционную политику против России как провальную. Торговые санкции, говорится в его докладе, оказались неэффективны и в лучшем случае породили множество «анекдотов об экспорте в Россию через страны бывшего СССР», иронизируют эксперты института. П