В японской Хиросиме 19 мая открылся трехдневный саммит глав стран G7Страны анонсировали новые совместные ограничения против России
В японской Хиросиме 19 мая открылся трехдневный саммит глав стран G7 (США, Япония, Германия, Великобритания, Италия, Канада, Франция, также приглашены лидеры Евросоюза, Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Островов Кука, Коморских Островов и Южной Кореи). Перед началом заседаний главы государств «семерки» посетили мемориальный парк, где почтили память жертв американской атомной бомбардировки 1945 г. При этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заранее подчеркнул, что Джо Байден не планирует делать никаких заявлений на эту тему.
В центре внимания на саммите G7 оказался вопрос дальнейшей поддержки Украины, а также вопросы экономической безопасности и защиты климата. Интригой оказалось участие в мероприятии президента Украины Владимира Зеленского – даже 19 мая Совет национальной безопасности и обороны Украины и МИД Японии отрицали его намерение посетить мероприятие. Но затем агентство Reuters назвало прибытие Зеленского на Саммит арабских государств в Саудовскую Аравию промежуточной остановкой на пути в Хиросиму, а вечером эту информацию подтвердил и руководитель его офиса Андрей Ермак.
Страны G7 уже анонсировали и новые совместные ограничения против России – речь об алмазах. Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отчиталась об эффекте от уже введенных санкций – по ее словам, санкции ЕС с начала военной операции на Украине привели к сокращению экспорта из европейских стран в Россию на 55%, а импорта – на 60%. Ранее, как писали «Ведомости», Вашингтонский Институт международных финансов (The Institute of International Finance, IIF) оценил санкционную политику против России как провальную. Торговые санкции, говорится в его докладе, оказались неэффективны и в лучшем случае породили множество «анекдотов об экспорте в Россию через страны бывшего СССР», иронизируют эксперты института. П
араллельно США 19 мая объявили о новых национальных экспортных и персональных санкциях, которые, по словам госсекретаря Энтони Блинкена, направлены против горнодобывающего, технологического и металлургического секторов.
В совместном заявлении лидеров «семерки» по ситуации на Украине говорится, что семь стран планируют сохранять суверенные активы России замороженными, «пока Москва не компенсирует ущерб от конфликта». Страны G7 будут принимать дальнейшие меры против финансового сектора России, но при этом сохранят финансовые каналы для «необходимых транзакций». В документе также отмечается, что страны G7 будут пресекать попытки «для предотвращения использования филиалов российских банков в третьих странах для избежания санкций». По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, цель – развивать санкции так, чтобы «обойти их было невозможно». Кроме того, страны G7 продолжат ограничивать экспорт в Россию промышленного оборудования и технологий. При этом «страны семерки» выразили поддержку продлению зерновой сделки.
Новая военная помощь Украине в общем заявлении G7 не конкретизирована. По словам координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джона Кирби, возможная поставка истребителей F-16 Украине не находится в повестке саммита, но при этом «тема может возникнуть на полях». Позже высокопоставленный представитель администрации США рассказал CNN о словах Байдена на саммите, что США поддержат усилия по обучению украинских пилотов современным самолетам, включая F-16.
Как сообщает издание Politico, продвигаемая Японией тема якобы исходящей со стороны Китая угрозы снова вносит раскол в единство союзников. Отмечается, что представители Вашингтона и Токио стремились на саммите достичь «консенсуса по значимым мерам безопасности для Индо-Тихоокеанского региона», но этому может помешать особая позиция ряда стран «семерки». Так, президент Франции Эммануэль Макрон уже несколько раз публично высказывался против усиления военной мощи НАТО в Азии. США же стремятся ввести новые ограничения на инвестиции в Китай, что также могут не поддержать другие страны объединения.
В итоге, как сообщает Reuters, проект итогового коммюнике саммита содержит утверждение, что статус Китая как второй экономики в мире означает, что «поиску сотрудничества с ним нет альтернативы». «Наши политические подходы не направлены на то, чтобы навредить Китаю, мы не стремимся помешать экономическому прогрессу и развитию Китая», – говорится в проекте документа, который еще может быть изменен до принятия. Тем не менее, страны G7 стремятся к «уменьшению чрезмерной зависимости» в критических цепочках поставок и противодействию «злонамеренным практикам КНР в области промышленного шпионажа».
Саммит G7 показал, что страны Запада, несмотря на дух трансатлантического единства, сохраняют границы в вопросах внутренних компромиссов, говорит научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. Действующая конфигурация международных отношений фиксирует эти границы, до определенной степени ограничивая сторонников радикализации санкционной политики или сдерживающих действий в отношении КНР, считает он. Кроме того, ожидание развития событий в зоне боевых действий на Украине также выполняет сдерживающую функцию, поскольку формируют ситуацию неопределенности, уверен Соколов.
Кисида стремится продемонстрировать солидарность с остальными участниками G7, и в марте приезжал на Украину последним из лидеров семи стран, отмечает доцент кафедры востоковедения МГИМО Владимир Нелидов. Япония рассматривает вопросы, связанные с Украиной и Китаем в одном глобальном идеологическом контексте. Речь идет о концепции «международного порядка, основанном на правилах», которую критикуют власти России, считающие ее прикрытием гегемонии США, говорит Нелидов. На этом фоне разногласия с нежелающими сильнее вовлекаться в споры в Азии европейцами действительно в G7 заметны, говорит он.