Байден и республиканцы не могут договориться о потолке госдолга

Байден и республиканцы не могут договориться о потолке госдолгаВ преддверии избирательной кампании партии стараются обеспечить себе максимально выгодные позиции
Переговоры между республиканцами и администрацией президента Джо Байдена по увеличению потолка госдолга зашли в тупик. С соответствующим заявлением 21 мая выступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, требования республиканской партии, изложенные спикером палаты представителей Кевином Маккарти, «отбросили назад» переговоры по госдолгу. «Команда спикера представила предложения, которые стали большим шагом назад и содержали набор крайних однопартийных требований, которые никогда не могли бы быть приняты обеими палатами конгресса. Лишь республиканское руководство, обязанное своему крылу MAGA (Make America Great Again, группировка праворадикальных республиканцев. – «Ведомости»), а не президент или демократическое руководство угрожает впервые в нашей истории привести нашу страну к дефолту, если не будут выполнены радикальные однопартийные требования», – подчеркнула Жан-Пьер.
Как отметила пресс-секретарь Белого дома, Байден неоднократно предлагал республиканцам более умеренные пути для повышения потолка госдолга. Среди инициатив президента были, например, сокращение прибылей крупных фармкомпаний и закрытие налоговых лазеек для нефтегазовых предприятий. Кроме того, Байден дал свое согласие на ограничение правительственных расходов, чего от него ранее требовали республиканцы. Тем не менее компромисса достичь не удалось. Белый дом, добавила Жан-Пьер, по-прежнему остается открытым для диалога и готов в любое время обсудить повышение потолка с конгрессменами.
Позиции республиканцев и демократов в отношении потолка госдолга не сходятся по ряду важных вопросов, таких как пособия по безработице, повышение налогов и ограничение госрасходов. Республиканцы требуют ужесточить требования для выдачи пособий, что не устраивает демократов, которые не хотят подставлять под удар граждан с низкими доходами. Кроме этого республиканцы намерены ввести ограничения на правительственные расходы сроком на 10 лет. Максимальный срок, на который согласны демократы, составляет всего два года. В свою очередь, республиканцы отклонили предложения соратников Байдена по увеличению налогов на богатых, а также налогообложению нефтяной и фармацевтической промышленности.
На случай, если с республиканцами договориться не получится, у Байдена есть еще одно возможное решение – оспорить конституционность потолка госдолга, задействовав 14-ю поправку к конституции. Она обязывает США платить по долговым обязательствам, как следствие, правительство получит возможность отменить потолок и выпускать больше облигаций. Тем не менее подобный маневр приведет уже к политическому столкновению с республиканцами и спорам о полномочиях исполнительной власти.
Как пишет газета The Washington Post (WP), Байден верит в свою способность добиться снятия потолка таким образом, но не уверен, что успеет сделать это до 1 июня, когда США придется объявлять дефолт по госдолгу. «Я верю, что у нас есть такие полномочия. Вопрос в том, сумеем ли мы их вовремя задействовать», – цитирует WP американского лидера. Примечательно, что ранее на саммите «семерки» Байден отказался давать иностранным партнерам гарантии того, что США не объявят дефолт. По его словам, он не отвечает за республиканцев, которые могут предпринять что-то из ряда вон выходящее и обрушить экономику США. Если это произойдет, весь мир постигнет серьезный финансовый кризис, добавляет WP.
Достигнутый в начале 2023 г. потолок госдолга США, утвержденный конгрессом, составляет $31,4 трлн. Администрация планирует его поднять примерно на $500 млрд.
Текущая ситуация с госдолгом США действительно становится серьезной, отмечает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. Обе стороны стоят на своем, пытаясь добиться максимальной выгоды перед уже скорыми выборами президента. Демократам предпочтительно увеличить потолок госдолга без обязательств, что открывает им возможность тратить большое количество средств на обеспечение успеха своей кампании. Республиканцам же, продолжает эксперт, принципиально важно оставить демократов без денег и ослабить таким образом их положение.
По мнению Васильева, компромисс сейчас возможен скорее на условиях республиканцев. Заключенная сделка не будет выгодна демократам, и тем не менее создается впечатление, что администрация уже готова отступить. Если же этого не произойдет, то стоит ожидать либо технического дефолта, либо задействования 14-й поправки и перехода финансового кризиса в политический. Эксперт поясняет, что использование 14-й поправки позволит Байдену отодвинуть конгресс от проблемы госдолга и взять на себя всю полноту экономической власти. Это повлечет за собой конституционный кризис, ведь правом на обсуждение важнейших бюджетных и экономических вопросов наделяется палата представителей. По итогам такого решения, говорит Васильев, возможна серьезная политическая эскалация вплоть до объявления Байдену импичмента.