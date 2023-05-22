Байден и республиканцы не могут договориться о потолке госдолга

Как пишет газета The Washington Post (WP), Байден верит в свою способность добиться снятия потолка таким образом, но не уверен, что успеет сделать это до 1 июня, когда США придется объявлять дефолт по госдолгу. «Я верю, что у нас есть такие полномочия. Вопрос в том, сумеем ли мы их вовремя задействовать», – цитирует WP американского лидера. Примечательно, что ранее на саммите «семерки» Байден отказался давать иностранным партнерам гарантии того, что США не объявят дефолт. По его словам, он не отвечает за республиканцев, которые могут предпринять что-то из ряда вон выходящее и обрушить экономику США. Если это произойдет, весь мир постигнет серьезный финансовый кризис, добавляет WP.