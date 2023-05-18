Демократы и республиканцы могут достигнуть компромисса по госдолгу США до 1 июня

Демократы и республиканцы могут достигнуть компромисса по госдолгу США до 1 июняОбе партии заявили о недопустимости дефолта
Администрация президента США Джо Байдена и республиканцы в конгрессе могут договориться о решении вопроса с повышением потолка госдолга. Об этом по итогам состоявшихся 16 мая переговоров президента с лидерами конгресса сообщило агентство Reuters. Основная дискуссия велась между Байденом и спикером палаты представителей республиканцем Кевином Маккарти. Спикер констатировал, что стороны до сих пор далеки друг от друга в своих позициях, но это не означает тупика в переговорах. «Возможно договориться о сделке (по госдолгу. – «Ведомости») к концу недели. Достичь соглашения не так сложно, мы знаем, что не будем объявлять дефолт», – заявил Маккарти. Договориться демократам и республиканцам предстоит до 1 июня – это дедлайн, после которого Вашингтон начнет сообщать о дефолте.
С Маккарти согласился и президент Байден. Он подчеркнул, что обе стороны убеждены в недопустимости технического дефолта, который «введет экономику в рецессию». Позднее, выступая 16 мая на официальном мероприятии в честь американцев еврейского происхождения, Байден подтвердил, что администрация и республиканцы в конгрессе «не дадут Америке впервые в истории объявить дефолт». Точные пункты возможного компромисса пока не разглашаются, но, как сообщает Associated Press, темами для переговоров могут стать возвращение в бюджет неиспользованных $30 млрд, выделенных на борьбу с последствиями пандемии COVID-19, установление новых бюджетных ограничений, изменение правил выдачи лицензий в энергетическом секторе и повышение требований к получателям пособий по безработице. Последнее предложение, пишет AP со ссылкой на неназванного конгрессмена-демократа, для партии особенно неприятно. 16 мая на совещании конгрессменов-демократов они условились о неприемлемости этого условия республиканцев.
Дискуссия вокруг повышения потолка госдолга настолько важна, что Байдену пришлось отменить часть своей международной программы, чтобы уделить внимание переговорам по этой проблеме. 17 мая AP сообщило, что президент не посетит с визитом Папуа-Новую Гвинею и Австралию и не примет участия в сиднейском саммите блока Quad – четырехстороннего стратегического диалога между США, Индией, Японией и Австралией. Позднее австралийские власти вовсе отменили саммит. «Поскольку это [вопрос с госдолгом] должно быть решено до 1 июня – в противном случае будут довольно серьезные последствия для экономики США, которые отразятся на мировой экономике, – он [Байден] по понятным причинам был вынужден принять это решение», – заявил премьер-министр Австралии Энтони Албаниз.
Проблема с госдолгом США вновь обрела острый характер, после того как в январе он вырос до отметки в $31,4 трлн (144% ВВП по итогам 2022 г.), достигнув тем самым порога, установленного в 2021 г. Обычно демократы и республиканцы сравнительно легко договаривались о новом увеличении порога, однако в этот раз споры вокруг госдолга превратились в тяжелый межпартийный конфликт. Демократы во главе с президентом Байденом требовали, чтобы потолок госдолга был повышен, как обычно, без обязательств. Республиканцы, занимающие большинство в палате представителей, настаивали на том, что поднятие потолка должно быть увязано с обязательством правительства сократить расходы бюджета.
В конце апреля республиканцы одобрили законопроект, который в обмен на повышение потолка до $32,9 трлн предполагал сокращение государственных расходов на общую сумму $4,5 трлн в течение десятилетия, а также ограничение ежегодного роста правительственных трат цифрой 1%. Подобная инициатива была встречена демократами, контролирующими сенат, в штыки, а президент Байден отказался вести с Маккарти переговоры о госдолге, потребовав его немедленного повышения и пригрозив наложить вето на республиканский законопроект.
Республиканцы и демократы действительно приближаются к компромиссу, считает эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов. Нежелание обеих партий заканчивать конфликт дефолтом очевидно. Республиканцы, продолжает эксперт, хотят только надавить на демократов, чтобы получить максимум политической выгоды, но при этом не перестараться и не довести до реального дефолта. В реальном обрушении экономики США Маккарти и его соратники не заинтересованы, ведь тогда пострадают их электоральные перспективы. Сам вопрос госдолга, напоминает эксперт, был и остается политическим, для его решения американскому руководству достаточно сказать «да». Что же касается суммы, на которую может быть повышен потолок, то ее Наумов оценивает примерно в $500 млрд. Последнее повышение в 2021 г. составило $480 млрд, и вполне логично ожидать примерно такого же повышения.
Стороны не могут не договориться о госдолге, ведь никто из них не хочет дефолта США, говорит редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. По его словам, тяжелая дискуссия вокруг госдолга – не что иное, как жесткая и умелая политическая торговля между республиканцами и демократами. Это столкновение между партиями приняло такой острый характер из-за возросшей суммы самого долга, а также из-за баланса сил, сложившегося по итогам последних выборов. Если одна партия контролирует Белый дом, а вторая – конгресс, то такие конфликты будут происходить в любом случае, резюмирует Лукьянов.