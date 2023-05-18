Демократы и республиканцы могут достигнуть компромисса по госдолгу США до 1 июня

Республиканцы и демократы действительно приближаются к компромиссу, считает эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов. Нежелание обеих партий заканчивать конфликт дефолтом очевидно. Республиканцы, продолжает эксперт, хотят только надавить на демократов, чтобы получить максимум политической выгоды, но при этом не перестараться и не довести до реального дефолта. В реальном обрушении экономики США Маккарти и его соратники не заинтересованы, ведь тогда пострадают их электоральные перспективы. Сам вопрос госдолга, напоминает эксперт, был и остается политическим, для его решения американскому руководству достаточно сказать «да». Что же касается суммы, на которую может быть повышен потолок, то ее Наумов оценивает примерно в $500 млрд. Последнее повышение в 2021 г. составило $480 млрд, и вполне логично ожидать примерно такого же повышения.