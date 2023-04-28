Республиканцы попытались ограничить расходы бюджета США законом

Для США проблема госдолга всегда остается одной из ключевых, поясняет научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. Дискуссия по госдолгу существенно обострилась в условиях достижения потолка, и уровень поляризации американского общества только нарастает. На сегодня, добавляет эксперт, разногласия между республиканцами и демократами настолько серьезны, что они просто не могут договориться о повышении потолка, как раньше не раз делали. Не улучшает ситуацию и скорая предвыборная кампания, для которой обе стороны хотят набрать политические очки, в том числе и демонстрируя свою позицию по госдолгу. Сложившийся кризис обе партии используют, чтобы как можно сильнее навредить своему противнику. Хотя затягивание конфликта вредит США, пока политическая целесообразность превалирует над здравым смыслом. По мнению Сокольщика, республиканцы и демократы все же договорятся о повышении потолка, но их острый конфликт демонстрирует, как сильно усугубилась дисфункция политической системы США.