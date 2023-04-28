Республиканцы попытались ограничить расходы бюджета США законом

Республиканцы попытались ограничить расходы бюджета США закономДемократы не допустят его реализации и не хотят компромисса
Палата представителей конгресса США приняла инициированный республиканцами законопроект, который разрешает увеличение потолка госдолга в ближайшие 10 лет только вместе с сокращением расходов бюджета. Протащить его удалось с трудом – «за» проголосовало 217 конгрессменов, а «против» – 215, все демократы и четверо республиканцев. План, опубликованный ранее лидером республиканского большинства Кевином Маккарти, включает в себя повышение потолка госдолга еще на $1,5 трлн. Взамен за повышение потолка до $32,9 трлн республиканцы требуют сокращения государственных расходов на общую сумму в $4,5 трлн в течение десятилетия. Вдобавок Белый дом должен ограничить ежегодный рост расходов 1%. По идее Маккарти, если администрация захочет потратить сверх этого показателя, ей потребуется разрешение конгресса.
Законопроект вызвал резкую критику со стороны демократов, которые занимают большинство в сенате и контролируют Белый дом. Президент США Джо Байден отказался вести с Маккарти переговоры и потребовал, чтобы потолок госдолга был повышен автоматически, как это делалось в прошлом. 26 апреля пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что «президент Байден никогда не заставит средний класс и работающие семьи нести бремя снижения налогов для самых богатых, как делает этот законопроект. Президент ясно дал понять, что у этого законопроекта нет шансов стать законом». Сенатор-демократ Чак Шумер назвал законопроект мертворожденным и предупредил, что он лишь приближает США к дефолту и ставит под угрозу финансирование социальных программ.
25 апреля министр финансов США Джанет Йеллен объявила, что дефолт по госдолгу приведет страну к экономической и финансовой катастрофе. Дефолт теоретически возможен в том случае, если конгресс заблокирует возможность наращивания долга, что создаст проблемы для его обслуживания. Йеллен призвала конгресс немедленно повысить потолок, иначе все экономические успехи США со времен пандемии COVID-19 будут сведены на нет. «Дефолт увеличит стоимость заимствования на неопределенный срок. Будущие инвестиции станут существенно более дорогостоящими», – подчеркнула она.
Для США проблема госдолга всегда остается одной из ключевых, поясняет научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. Дискуссия по госдолгу существенно обострилась в условиях достижения потолка, и уровень поляризации американского общества только нарастает. На сегодня, добавляет эксперт, разногласия между республиканцами и демократами настолько серьезны, что они просто не могут договориться о повышении потолка, как раньше не раз делали. Не улучшает ситуацию и скорая предвыборная кампания, для которой обе стороны хотят набрать политические очки, в том числе и демонстрируя свою позицию по госдолгу. Сложившийся кризис обе партии используют, чтобы как можно сильнее навредить своему противнику. Хотя затягивание конфликта вредит США, пока политическая целесообразность превалирует над здравым смыслом. По мнению Сокольщика, республиканцы и демократы все же договорятся о повышении потолка, но их острый конфликт демонстрирует, как сильно усугубилась дисфункция политической системы США.
От решения вопроса госдолга зависит ни много ни мало исход президентских выборов, отмечает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. Демократам нужно обеспечить финансовую возможность привлекать избирателей за счет расходов на социальную сферу. В свою очередь, республиканцам нужно выбить эту почву из-под ног демократов, что самым положительным образом скажется на перспективах республиканской партии на выборах. Конфронтация между партиями, продолжает Васильев, приняла весьма острый характер. Байдену нужно переизбраться любой ценой, а республиканцам требуется победа, ведь иначе избиратели подумают, что наступила очередная эпоха власти демократов. Этим и объясняется бескомпромиссная позиция обеих партий по вопросу госдолга, которая сводится к тезису «все или ничего». Компромисс между ними все еще вероятен, но, учитывая, что сейчас конфликт идет по сценарию «кто первый дрогнет», в возможность партий договориться верится с трудом, подытоживает эксперт.