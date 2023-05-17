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Как инвестору заработать на ситуации с госдолгом в США

Обратить внимание на золото, долгосрочные трежерис и российские акции, советуют аналитики
Инга Сангалова
WIN MCNAMEE / Getty Images via AFP

Соединенные Штаты могут объявить дефолт по своему долгу уже 1 июня, в очередной раз подтвердила конгрессу 15 мая министр финансов Джанет Йеллен. Она допустила, что казначейство не сможет выполнять все обязательства, если американский парламент не изменит к началу июня лимит долга (сейчас он $31,4 трлн, или 117% ВВП). Пока демократы с республиканцами не могут договориться о его повышении или приостановке. Эксперты считают дефолт маловероятным, но все равно советуют пересмотреть свой инвестиционный портфель.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных