Как инвестору заработать на ситуации с госдолгом в США

Соединенные Штаты могут объявить дефолт по своему долгу уже 1 июня, в очередной раз подтвердила конгрессу 15 мая министр финансов Джанет Йеллен. Она допустила, что казначейство не сможет выполнять все обязательства, если американский парламент не изменит к началу июня лимит долга (сейчас он $31,4 трлн, или 117% ВВП). Пока демократы с республиканцами не могут договориться о его повышении или приостановке. Эксперты считают дефолт маловероятным, но все равно советуют пересмотреть свой инвестиционный портфель.