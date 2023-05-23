Набравший 5,17% кандидат призвал голосовать за Эрдогана во втором туре

Набравший 5,17% кандидат призвал голосовать за Эрдогана во втором туреНо исход выборов президента Турции еще не предопределен, предупреждают эксперты
Выбывший из президентской гонки в Турции кандидат-националист Синан Оган заявил о поддержке действующего президента Эрдогана (он набрал 49,4%) во втором туре, который состоится 28 мая. Свое решение он объявил в эфире местных телеканалов.
Соперником Эрдогана является лидер левоцентристской Республиканской народной партии (РНП) и оппозиционного Национального альянса Кемаль Кылычдароглу, получивший в первом туре 44,8%.
В своем выступлении Оган рассказал о том, как его предвыборная кампания внесла вклад в формирование националистической повестки дня в Турции, и вновь зачитал принципы, которые он выдвигал в качестве условий для поддержки кандидатов 17 мая. Они предполагают неприкосновенность статей конституции, в которых говорится о светском и турецком характере государства. Оган считает недопустимым участие прокурдских партий в правительстве. Он также потребовал продолжить непрерывную борьбу с террористами и запрещенными в Турции организациями, включая структуры проповедника Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого в организации попытки переворота в 2016 г. Наконец, Оган выступает за депортацию беженцев.
«Национальный альянс не смог победить Народный альянс [Эрдогана] и не смог предложить нам перспективу, которая вселяла бы в нас уверенность в завтрашнем дне. Но самое главное – он не смог обеспечить парламентского большинства. Наше решение принято на основе выгоды для турецкой нации, а не для нас самих», – сказал Оган. Согласно результатам парламентских выборов 14 мая, оппозиционный блок сумел набрать лишь 35% голосов избирателей, в то время как правящий альянс – 49,5%. Это означает, что в случае победы на выборах президента Кылычдароглу столкнется с оппозиционным парламентом и не сможет эффективно управлять страной.
Оган, будучи беспартийным, выдвигался от блока крайних националистов «Отец», куда вошли Партия победы (Zafer Partisi) и Партия справедливости (Adalet Partisi). На парламентских выборах они не преодолели 7%-ный барьер, получив всего 2,4% голосов избирателей. В преддверии переговоров Огана с Эрдоганом лидер Партии победы Умит Оздаг 22 мая объявил о роспуске блока «Отец». Помимо этого журналистам турецкого телеканала Halk TV Оздаг сообщил, что 23 мая он выступит с заявлением, какого кандидата поддержит его партия. А сразу после выступления Огана политик на своей странице в Twitter написал, что заявление бывшего соратника «является лишь его собственным политическим предпочтением».
Ранее Кылычдароглу согласился выполнить часть требований Огана. Более того, на пресс-конференции 19 мая перед турецкими журналистами он пообещал «выслать из страны порядка 10 млн беженцев», если он станет президентом. Сам Эрдоган еще до выборов в марте объявил, что он не будет высылать перемещенных лиц.
Выбор Огана не окажет решающего влияния на исход второго тура президентских выборов, считает доцент кафедры теории регионоведения Московского государственного лингвистического университета Икбаль Дюрре. «Во-первых, политик полностью не контролирует голоса националистов. Отданные за него голоса скорее отражают протестные настроения среди части националистически настроенного электората – они одновременно могут быть недовольны как политикой Эрдогана, так и кандидатурой Кылычдароглу, – отметил эксперт. – Во-вторых, основная масса националистов определилась еще в первом туре. За действующего президента в целом проголосовали ультранационалисты, а за оппозицию – умеренные националисты».
Фактор Огана мог бы оказаться токсичным активом для Кылычдароглу, продолжает Дюрре: «Чтобы привлечь голоса националистов, Кылычдароглу после первого тура активно использует националистическую риторику. Ранее он так не выступал. Но этим оппозиционер отпугивает курдский электорат и может поставить под удар перспективу своего избрания, поскольку курдов в стране в несколько раз больше, чем турецких ультранационалистов». Исход выборов, по словам Дюрре, решат голоса неопределившихся избирателей. «По итогам первого тура около 8–10% электората не приняли участие в выборах. Еще около 1,5 млн бюллетеней оказались испорчены. Из них большая часть, полагаю, не поддерживает действующую власть. Теоретически Кылычдароглу может мобилизовать этот резерв», – заключил эксперт.