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Набравший 5,17% кандидат призвал голосовать за Эрдогана во втором туре

Но исход выборов президента Турции еще не предопределен, предупреждают эксперты
Нурлан Гасымов
MURAT KULA / Anadolu Agency via AFP

Выбывший из президентской гонки в Турции кандидат-националист Синан Оган заявил о поддержке действующего президента Эрдогана (он набрал 49,4%) во втором туре, который состоится 28 мая. Свое решение он объявил в эфире местных телеканалов.

Соперником Эрдогана является лидер левоцентристской Республиканской народной партии (РНП) и оппозиционного Национального альянса Кемаль Кылычдароглу, получивший в первом туре 44,8%.

В своем выступлении Оган рассказал о том, как его предвыборная кампания внесла вклад в формирование националистической повестки дня в Турции, и вновь зачитал принципы, которые он выдвигал в качестве условий для поддержки кандидатов 17 мая. Они предполагают неприкосновенность статей конституции, в которых говорится о светском и турецком характере государства. Оган считает недопустимым участие прокурдских партий в правительстве. Он также потребовал продолжить непрерывную борьбу с террористами и запрещенными в Турции организациями, включая структуры проповедника Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого в организации попытки переворота в 2016 г. Наконец, Оган выступает за депортацию беженцев.

«Национальный альянс не смог победить Народный альянс [Эрдогана] и не смог предложить нам перспективу, которая вселяла бы в нас уверенность в завтрашнем дне. Но самое главное – он не смог обеспечить парламентского большинства. Наше решение принято на основе выгоды для турецкой нации, а не для нас самих», – сказал Оган. Согласно результатам парламентских выборов 14 мая, оппозиционный блок сумел набрать лишь 35% голосов избирателей, в то время как правящий альянс – 49,5%. Это означает, что в случае победы на выборах президента Кылычдароглу столкнется с оппозиционным парламентом и не сможет эффективно управлять страной.

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Оган, будучи беспартийным, выдвигался от блока крайних националистов «Отец», куда вошли Партия победы (Zafer Partisi) и Партия справедливости (Adalet Partisi). На парламентских выборах они не преодолели 7%-ный барьер, получив всего 2,4% голосов избирателей. В преддверии переговоров Огана с Эрдоганом лидер Партии победы Умит Оздаг 22 мая объявил о роспуске блока «Отец». Помимо этого журналистам турецкого телеканала Halk TV Оздаг сообщил, что 23 мая он выступит с заявлением, какого кандидата поддержит его партия. А сразу после выступления Огана политик на своей странице в Twitter написал, что заявление бывшего соратника «является лишь его собственным политическим предпочтением».

Ранее Кылычдароглу согласился выполнить часть требований Огана. Более того, на пресс-конференции 19 мая перед турецкими журналистами он пообещал «выслать из страны порядка 10 млн беженцев», если он станет президентом. Сам Эрдоган еще до выборов в марте объявил, что он не будет высылать перемещенных лиц.

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Выбор Огана не окажет решающего влияния на исход второго тура президентских выборов, считает доцент кафедры теории регионоведения Московского государственного лингвистического университета Икбаль Дюрре. «Во-первых, политик полностью не контролирует голоса националистов. Отданные за него голоса скорее отражают протестные настроения среди части националистически настроенного электората – они одновременно могут быть недовольны как политикой Эрдогана, так и кандидатурой Кылычдароглу, – отметил эксперт. – Во-вторых, основная масса националистов определилась еще в первом туре. За действующего президента в целом проголосовали ультранационалисты, а за оппозицию – умеренные националисты».

Фактор Огана мог бы оказаться токсичным активом для Кылычдароглу, продолжает Дюрре: «Чтобы привлечь голоса националистов, Кылычдароглу после первого тура активно использует националистическую риторику. Ранее он так не выступал. Но этим оппозиционер отпугивает курдский электорат и может поставить под удар перспективу своего избрания, поскольку курдов в стране в несколько раз больше, чем турецких ультранационалистов». Исход выборов, по словам Дюрре, решат голоса неопределившихся избирателей. «По итогам первого тура около 8–10% электората не приняли участие в выборах. Еще около 1,5 млн бюллетеней оказались испорчены. Из них большая часть, полагаю, не поддерживает действующую власть. Теоретически Кылычдароглу может мобилизовать этот резерв», – заключил эксперт.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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