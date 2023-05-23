Набравший 5,17% кандидат призвал голосовать за Эрдогана во втором туре

«Национальный альянс не смог победить Народный альянс [Эрдогана] и не смог предложить нам перспективу, которая вселяла бы в нас уверенность в завтрашнем дне. Но самое главное – он не смог обеспечить парламентского большинства. Наше решение принято на основе выгоды для турецкой нации, а не для нас самих», – сказал Оган. Согласно результатам парламентских выборов 14 мая, оппозиционный блок сумел набрать лишь 35% голосов избирателей, в то время как правящий альянс – 49,5%. Это означает, что в случае победы на выборах президента Кылычдароглу столкнется с оппозиционным парламентом и не сможет эффективно управлять страной.