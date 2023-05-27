Эксперты оценили идею о создании единого штаба по охране российско-украинской границы

В качестве примера организации штаба он привел Объединенную группировку войск, которая была создана в 1999 г. во время Второй чеченской войны. «Создается объединенный штаб, и ему подчиняются все силовики, все структуры, которые есть на территории. Он самодостаточен, у него есть все необходимые силы и средства для того, чтобы реагировать на какие-то события. Вот такие структуры сейчас нужны», – заявил он.