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Эксперты оценили идею о создании единого штаба по охране российско-украинской границы

Это поможет в предотвращении различных инцидентов, считают они
Евгения Дубровина Дарья Мосолкина Алексей Никольский
Константин Михальчевский / РИА Новости

После проникновения диверсионной группы через границу в Белгородской области глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия») предложил усилить координацию действий силовых ведомств непосредственно на приграничных территориях, создав объединенный штаб. Военные эксперты находят это решение давно назревшим.

Предложение о создании объединенного штаба, координирующего работу всех силовых ведомств по охране государственной границы с Украиной в приграничных российских регионах, Картаполов высказал в разговоре с РБК. Депутат подчеркнул, что на территории Белгородской области сосредоточено достаточно представителей силовых ведомств, но они «не сведены в единую структуру и в единую систему».

В качестве примера организации штаба он привел Объединенную группировку войск, которая была создана в 1999 г. во время Второй чеченской войны. «Создается объединенный штаб, и ему подчиняются все силовики, все структуры, которые есть на территории. Он самодостаточен, у него есть все необходимые силы и средства для того, чтобы реагировать на какие-то события. Вот такие структуры сейчас нужны», – заявил он.

Создание такого штаба позволит повысить эффективность управления и избежать разрозненности в действиях различных подразделений, согласен бывший военный, заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин («Единая Россия»). По его словам, в объединенный штаб должны замыкаться подразделения Росгвардии, погранвойск, Минобороны, ФСБ, МВД – «всех подразделений, задействованных в рамках специальной военной операции, под единым командованием».

Идея создания объединенного штаба в приграничной зоне назрела давно, говорит военный эксперт Юрий Лямин. «Вдоль линии фронта есть объединенные командования. А здесь, на приграничных территориях, насколько мне известно, все ведомства пока отдельно: Минобороны, пограничники, МВД», – отмечает он.

На случай каких-либо инцидентов у границ эффективнее, если решения и приказы идут «не через Москву», а объединенный штаб непосредственно на месте задействует сразу все силы. Такое оперативное объединенное командование, продолжает Лямин, если будет действовать постоянно, поможет в предотвращении различных инцидентов у границы.

Необходимо, чтобы силы Минобороны, пограничной службы и других подразделений, ФСБ, Росгвардии, МВД и МЧС работали при охране границы по единому плану, особенно в той ситуации, которая сложилась в Брянской, Курской и Белгородской областях, говорит директор фонда развития технологий XXI в. Иван Коновалов. В советское время все силовые структуры были увязаны в единое целое для охраны границы – на это, по словам эксперта, и нацелены предложения депутата Картаполова.

22 мая диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. В регионе был введен режим контртеррористической операции (КТО). 23 мая Минобороны РФ отчиталось об уничтожении более 70 террористов, вечером этого же дня режим КТО был снят. Следственный комитет РФ заявил о возбуждении уголовного дела по шести статьям Уголовного кодекса, в том числе о теракте.

Перед этим атаке подверглась Брянская область. Утром 2 марта губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что с территории Украины на территорию Климовского района в село Любечане проникла диверсионно-разведывательная группа, члены которой обстреляли автомобиль. К вечеру ФСБ объявила о пресечении «вылазки».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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