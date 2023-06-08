Владимир Путин поручил разработать механизмы отчислений в местные бюджеты от налогов и сборов

Максимов более оптимистичен. По его словам, уже десятилетия говорят о том, чтобы не стягивать бюджетное финансирование на федеральный и региональный уровень, что нужно оставлять гарантированный доход для муниципалитетов. «Чтобы муниципалитеты могли, к примеру, сами привлекать инвестиции, при этом понимая, что их работа приведет к пополнению бюджета муниципалитетов, что у них не заберут деньги, – это очень важно для развития территорий. В том числе это и поддержка для тех регионов, которые стимулируют свои муниципалитеты развиваться. Собственно, в поручениях как раз содержатся инициативы, которые на это направлены», – говорит он.