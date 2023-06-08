Владимир Путин поручил разработать механизмы отчислений в местные бюджеты от налогов и сборов

Владимир Путин поручил разработать механизмы отчислений в местные бюджеты от налогов и сборовПрезидент расписал поручения по развитию местного самоуправления
Правительство должно разработать предложения по внедрению дополнительных нормативов отчислений в местные бюджеты от федеральных и региональных налогов и сборов. Такое предложение есть в перечне поручений, которые по итогам заседания Совета по развитию местного самоуправления (МСУ) подписал президент Владимир Путин. Кроме темы, которая касается финансирования муниципалитетов, он также дал поручения, связанные с повышением уровня подготовки кадров в МСУ и с ограничением контрольно-надзорных мероприятий в отношении местных органов.
Поручения охватывают много тем, по которым сейчас есть проблемы в МСУ, но две основные – это ограничение контрольно-надзорной деятельности в отношении органов МСУ и внедрение риск-ориентированного подхода, что позволяет не проводить проверки ради проверок, а ограничить существующие риски, говорит председатель экспертного совета «Союза российских городов» Андрей Максимов. А второе – это создание всей цепочки обучения кадров. «В целом поручения очень подробные, направленные на то, чтобы технологизировать решение многих задач в системе МСУ», – говорит он.
Нехватка средств
Правительство вместе с комиссиями Госсовета должно расширить наиболее эффективные практики в регионах, которые стимулируют МСУ повышать доходы местных бюджетов. Также Белый дом должен поработать над изменениями в законодательство, которые направлены на уточнение подходов к определению уровня дотационности местных бюджетов. Кроме того, органам МСУ должны быть предоставлены гарантии компенсации расходов, которые возникают из-за передачи им отдельных государственных полномочий (недавно «Ведомости» писали о том, что в КС рассматривалось дело о передаче муниципалитетам полномочий по уборке свалок без соответствующих бюджетных средств).
Депутат Госдумы от партии «Новые люди», экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева позитивно оценивает поручения, особенно в части того, что президент предлагает «решить проблему беспросветной бедности муниципалитетов, увеличивая налоговые отчисления в местные бюджеты». «Это ровно то, о чем мы говорили несколько лет. Нужно искать новые пути пополнения бюджетов муниципалитетов. Президент обратил внимание на необходимость перераспределения налогов. Налоги должны оставаться там, где их собрали, местные бюджеты должны получать больше средств. Сейчас все попадает в общий федеральный котел, небольшая часть – в региональные котелки, а муниципалитетам почти ничего не достается. Система межбюджетных отношений выстроена несправедливо, нужна ее донастройка», – говорит она.
Очень важно, что глава государства поручил представить предложения по изменению бюджетного законодательства в части уточнения подходов к определению уровня дотационности местных бюджетов, подчеркивает Авксентьева: «Мне неоднократно приходилось объяснять в том числе и федеральным политикам, что дотационность регионов и местных бюджетов – это зачастую выдуманный конструкт».
То, что президент поручил дать МСУ гарантии по компенсации дополнительных расходов, возникающих в связи с осуществлением переданных им полномочий, – это «важнейший пункт». «В период работы мэром города Якутска я неоднократно сталкивалась с тем, что на муниципалитет сверху во исполнение какого-то нового федерального закона спускали новые полномочия, т. е. обязанности. А вот поиск средств всегда был отдан на откуп главам муниципальных образований», – говорит Авксентьева.
Финансовый вопрос для МСУ традиционно самый больной, говорит вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский: «Тут вряд ли возможны прорывы, поскольку центру важнее не оголять региональный уровень, а там нарастают свои аналогичные проблемы. Здесь правительство, реагируя на поручение, должно будет предложить некий компромисс». По его мнению, плюсом для городов при решение финансовых проблем скорее может стать разработка планов социально-экономического развития, которая сейчас практикуется на Дальнем Востоке. «Но все зависит от лоббистов этих городов», – заключает он.
Максимов более оптимистичен. По его словам, уже десятилетия говорят о том, чтобы не стягивать бюджетное финансирование на федеральный и региональный уровень, что нужно оставлять гарантированный доход для муниципалитетов. «Чтобы муниципалитеты могли, к примеру, сами привлекать инвестиции, при этом понимая, что их работа приведет к пополнению бюджета муниципалитетов, что у них не заберут деньги, – это очень важно для развития территорий. В том числе это и поддержка для тех регионов, которые стимулируют свои муниципалитеты развиваться. Собственно, в поручениях как раз содержатся инициативы, которые на это направлены», – говорит он.
Местные под контролем
Часть поручений касается проведения надзорных мероприятий. Правительству нужно представить предложения по применению риск-ориентированного подхода, профилактических мероприятий по устранению досудебного обжалования при осуществлении госконтроля за деятельностью органов МСУ, а также рассмотреть вопрос о разработке механизмов оптимизации задолженности органов МСУ по уплате ими штрафов. Генпрокуратура должна представить предложения по урегулированию процедуры надзорных мероприятий в органах МСУ, а также по корректировке правоприменительной практики осуществления такого надзора.
Муниципалитеты по всей России жалуются на возросшее количество проверок в отношении МСУ и муниципальных предприятий со стороны контрольных органов, говорит Авксентьева: «Сейчас действует мораторий на проверку субъектов малого и среднего бизнеса и вся мощь надзорных органов направлена на тех, кого им можно проверять, т. е. на муниципалитеты». Огромные штрафы же не помогают решить проблемы, добавляет она. Депутат приводит пример, когда у муниципалитета не хватает средств на капремонт какого-то социального объекта: «Сроки пропущены, выписан штраф, но денег все равно нет, капремонт не проводится».
Максимов согласен с Авксентьевой: «Проверяют все, что угодно, – от застройки до содержания кладбищ, от школ до качества бордюрного камня. Понятно, что без проверок не обойтись, но складывается ситуация, когда муниципалы круглосуточно должны объясняться с контрольными органами». Он приводит в пример «типичную ситуацию», которая коснулась многих глав небольших поселений: заканчивается место на кладбище, но людей хоронить нужно, поэтому границы кладбища расширяются за счет соседнего леса, из-за чего вырубаются деревья: «В итоге на глав муниципалитетов заводят дела за вырубку деревьев. Это показательная история». Внедрение же риск-ориентированного подхода, который предлагается в поручениях, – это не формальное соблюдение норм и инструкций, а акцент на возможных рисках, которые могут быть в случае нарушений, говорит Максимов.
Также правительство должно установить правила мониторинга реализации долгосрочных планов социально-экономического развития опорных населенных пунктов и вести по ним статистику. Это населенные пункты вне городских агломераций, где осуществляется ускоренное развитие инфраструктуры. Максимов поясняет, что это программа Минсельхоза, направленная на развитие сел, которые имеют позитивную или стабильную демографическую динамику, в них нужно сохранять и развивать социальную инфраструктуру, по ним должны приниматься дополнительные меры для развития.
Более грамотное самоуправление
Губернаторам поручено создать центры развития компетенций для государственных и муниципальных служащих наподобие «Сенежа». Администрации президента вместе с РАНХиГС нужно обеспечить до 1 сентября разработку программы развития муниципального кадрового резерва «Школа мэров» – для этого должно быть выделено финансирование. А правительство совместно с РАНХиГС должно представить предложения по совершенствованию образовательных программ по направлению «государственное и муниципальное управление».
Один из самых важных вопросов в поручениях – это продолжение образовательной вертикали на муниципальный уровень, отмечает Туровский: «Это очень важный вопрос для администрации президента. Она получит возможность многократно масштабировать практики обучения и кадрового отбора, характерные для регионального уровня».
Часть поручений затрагивает АНО «Диалог регионы», например, они вместе с правительством должны представить предложения по созданию цифровой платформы для коммуникации органов МСУ. Им же нужно рассмотреть вопрос о создании муниципальных центров управления (по аналогии с центрами управления регионами, которые занимаются мониторингом общественных настроений граждан). На все эти инициативы должно быть выделено финансирование.
Также президент поручил актуализировать оценку эффективности деятельности МСУ, приведя ее в соответствие с оценкой деятельности губернаторов. Нужно представить предложения по подготовке единых стандартов организации работы местных администраций с учетом лучших практик. Также дано поручение обсудить возможность приоритетного поступления на федеральную и государственную гражданскую службу, в случае если у человека есть стаж работы на муниципальных должностях.
Правительство должно создавать информационный контент, который был бы направлен на популяризацию муниципальной службы.
Из всего перечня поручений Авксентьева скептически оценивает только вопрос, связанный с созданием контента, направленного на популяризацию муниципальной службы: «Муниципальную службу можно сделать привлекательной, если повысить зарплаты для рядовых исполнителей. Многие из них получают копейки, а выполняют огромный объем работы и несут большую ответственность».