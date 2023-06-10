Правительство не поддержало законопроект о присоединении к России стран с общими ценностями

Правительство не поддержало законопроект о присоединении к России стран с общими ценностямиНо авторы документа пообещали снова внести его в парламент
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала законопроект, который позволяет присоединять к России страну или ее часть, разделяющую российские культурные ценности. «Ведомости» ознакомились с отзывом кабмина на инициативу.
Проект был внесен в июне 2022 г. депутатами «Справедливой России» Дмитрием Кузнецовым и Николаем Новичковым. Они предложили дополнить ст. 4 Федерального конституционного закона «О порядке принятия в РФ и образования в ее составе нового субъекта РФ» нормой, согласно которой принятие в Россию в качестве нового субъекта иностранного государства или его части, осуществляется «с учетом разделения большинством граждан иностранного государства или его части культуры Российской Федерации как уникального наследия ее многонационального народа».
Законом закреплены основные условия и процедура принятия в Россию и образования в ее составе нового субъекта, отмечают в правительстве. Это происходит на добровольной основе с учетом соблюдения конституционных принципов и положений, касающихся обеспечения соблюдения государственных интересов РФ, ее федеративного устройства, прав и свобод человека и гражданина, во взаимосвязи со сложившимися историческими, хозяйственными и культурными связями субъектов, напоминается в отзыве.
Предлагаемый законопроектом подход «не отвечает критерию правовой определенности, поскольку положения законопроекта носят оценочный характер», заключает правительство.
Вводимый термин про разделение культурных ценностей порождает очередную правовую неопределенность из-за неоднозначности формулировки, отмечает адвокат, управляющий партнер Altavista Владимир Воронин.
О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации
Статья 3. Основные требования к принятию в Российскую Федерацию и образованию в ее составе нового субъекта
1. Принятие в Российскую Федерацию и образование в ее составе нового субъекта осуществляются на добровольной основе.
2. При принятии в Российскую Федерацию и образовании в ее составе нового субъекта должны соблюдаться государственные интересы Российской Федерации, принципы федеративного устройства Российской Федерации, права и свободы человека и гражданина, а также учитываться сложившиеся исторические, хозяйственные и культурные связи субъектов Российской Федерации, их социально-экономические возможности.
«В законе, в который хотят внести изменения, уже указано, что [при принятии в состав РФ] должны учитываться не только культурные особенности, но и сложившиеся исторические и хозяйственные связи субъектов Российской Федерации, их социально-экономические возможности. Не вижу необходимости повторно указывать это в другой статье закона», – сообщил он «Ведомостям».
«Мы после 24 февраля 2022 г. [начала спецоперации на Украине] живем в другой реальности», – сообщил «Ведомостям» Новичков. Он отметил, что авторы законопроекта, скорее всего, будут готовить новую редакцию документа для его внесения в парламент. Важно «объединить в нашей общей цивилизации всех тех, кто любит Россию», считает он. В новом законопроекте будет важно уточнить критерии для определения принадлежности этой цивилизации, добавил он.
Россия весной 2014 г. приняла в свой состав Крым и город Севастополь, которые до этого были в составе Украины. Это произошло по результатам референдума, проведенного на полуострове. Крым с центром в Симферополе и Севастополь стали новыми регионами России.
Осенью 2022 г. в состав России вошли Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области. Перед этим на их территории прошли референдумы, а Москва признала их независимость.