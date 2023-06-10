Правительство не поддержало законопроект о присоединении к России стран с общими ценностями

О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации

Статья 3. Основные требования к принятию в Российскую Федерацию и образованию в ее составе нового субъекта

1. Принятие в Российскую Федерацию и образование в ее составе нового субъекта осуществляются на добровольной основе.

2. При принятии в Российскую Федерацию и образовании в ее составе нового субъекта должны соблюдаться государственные интересы Российской Федерации, принципы федеративного устройства Российской Федерации, права и свободы человека и гражданина, а также учитываться сложившиеся исторические, хозяйственные и культурные связи субъектов Российской Федерации, их социально-экономические возможности.