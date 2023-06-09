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Работа основных СМИ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей будет систематизирована

Таким образом, власти в новых регионах приступили к созданию единого информационного пространства
Александр Тихонов Андрей Чернов, Луганск Сергей Гаврилюк, Донецк
Сергей Аверин / РИА Новости

Как выяснили «Ведомости», власти в четырех новых регионах России приступили к работе по переформатированию информационного пространства. Одна из задач, которая стоит перед этими субъектами Федерации, – начать активнее работать с «социально-экономической повесткой» и «повесткой созидания», говорят три источника «Ведомостей», близкие к властям новых субъектов Федерации.

Ситуация такова, что события в новых регионах вызывают повышенное внимание общественности и СМИ, но информация, нужная и полезная для самих жителей регионов, в этом потоке либо отсутствует совсем, либо находится в тени других событий и рассредоточена по разным каналам, говорит один из собеседников «Ведомостей». Плюс информационное поле страдает сейчас от огромного количества фейков, добавляет он.

Собеседник говорит о необходимости создать в каждом регионе свой «канал проверенной верифицированной информации», который будут наполнять местные журналисты для своей родной аудитории. Источник слышал о запуске «спецпроекта наподобие «Мобильного репортера», когда жители региона смогут присылать в СМИ свои материалы, фото, видео и после определенной процедуры фактчекинга они будут публиковаться на страницах информагентств».

Предпосылки для систематизации работы уже существуют, уточняет один из источников «Ведомостей»: во всех четырех регионах информагентства уже созданы.

Как СМИ работают на новых территориях

В ДНР и ЛНР российские СМИ работают с 2014 г. Корпункты или представительства не открывались здесь из-за непризнанного статуса республик (Россия признала их независимость 21 февраля 2022 г.), поэтому собкорами федеральных изданий тут работали, как правило, местные журналисты.
Число работающих в Донбассе корреспондентов менялось в зависимости от информационной повестки. В октябре 2022 г. об открытии представительств в новых субъектах РФ объявила ВГТРК. К примеру, филиал ВГТРК в Луганске заработает в 2023 г., он будет арендовать часть офиса ГТРК ЛНР.

В ДНР действует Донецкое агентство новостей (ДАН), в ЛНР – Луганский информационный центр. Оба – официальные информресурсы региональных органов власти. В начале июня о запуске Херсонского агентства новостей сообщила региональная администрация. Его ключевой задачей называлось создание «серьезного информационного ресурса, который будет доносить до жителей объективную и всестороннюю информацию о происходящих процессах». Запорожское агентство новостей также было запущено в первые дни лета.

«Основными ньюсмейкерами в новых регионах являются представители данных территорий, которые высказывают свои мнения – некоторые достаточно активно – в публичном пространстве. Теперь работа по информированию людей будет вестись на постоянной основе [конкретными СМИ]», – считает политолог Алексей Макаркин. Политолог Илья Гращенков замечает, что до последнего времени сфера медиа в новых регионах была отдана на откуп «гражданскому обществу» – это военкоры, частные медиа, крупные Telegram-каналы». «Предпринимается попытка эту поляну изменить», – говорит он.

Консультировать агентства ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей будут федеральные журналисты (единого бренда у новых агентств в регионах не будет). Среди них источники «Ведомостей» называют, в частности, Лану Самарину, которая до недавнего времени работала на должности первого заместителя главного редактора ТАСС. До 2015 г. она возглавляла пресс-службу Минфина России, после чего пришла в ТАСС, активно участвовала в продвижении темы национальных проектов в регионах, в частности в наполнении портала «Национальныепроекты.рф».

Если работа будет налажена, то она, помимо прочего, позволит новым регионам жить в общем информационном контуре страны, что сейчас очень важно, говорит зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. «Силы экспертов с новых территорий могли бы взаимно друг друга опылять и обогащать, что позволит вести скоординированную политику», – сказал он «Ведомостям».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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