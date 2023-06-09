Работа основных СМИ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей будет систематизирована

Как СМИ работают на новых территориях

В ДНР и ЛНР российские СМИ работают с 2014 г. Корпункты или представительства не открывались здесь из-за непризнанного статуса республик (Россия признала их независимость 21 февраля 2022 г.), поэтому собкорами федеральных изданий тут работали, как правило, местные журналисты.

Число работающих в Донбассе корреспондентов менялось в зависимости от информационной повестки. В октябре 2022 г. об открытии представительств в новых субъектах РФ объявила ВГТРК. К примеру, филиал ВГТРК в Луганске заработает в 2023 г., он будет арендовать часть офиса ГТРК ЛНР.