Путин выступил против создания группы при президенте для работы в зоне спецоперации

Спустя два месяца, 20 декабря, президент распорядился создать рабочую группу по обеспечению взаимодействия властей и организаций по вопросам мобилизации, социальной и правовой защиты участников спецоперации. В группу вошли депутаты, сенаторы, члены Общественной палаты и военкоры. Группа занимается подготовкой предложений по совершенствованию правового регулирования в сфере своей деятельности и контролем их исполнением. Ежемесячно доклад о работе группы предоставляется президенту, он состоит из открытой и закрытой частей, говорил возглавивший группу первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.