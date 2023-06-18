Путин выступил против создания группы при президенте для работы в зоне спецоперации

Путин выступил против создания группы при президенте для работы в зоне спецоперацииВ армии должно быть единоначалие, подчеркнул глава государства
Президент России Владимир Путин считает, что создавать какую-то отдельную рабочую группу при администрации президента (АП) для работы в зоне военной спецоперации на Украине не нужно. При этом важно придумать, как собирать, селектировать информацию по наиболее перспективным техническим средствам, сказал он в закрытой части встречи с военкорами, состоявшейся 13 июня в Кремле.
Во время встречи, фрагмент которой опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин, военкоры предложили создать рабочую группу из представителей АП для координации и систематизации новых идей на передовой.
«Хотите загубить дело – создайте рабочую группу... Создать какую-то группу (при) администрации, чтобы она постоянно там шастала среди командиров, – здесь есть проблемы. В армии должно быть единоначалие, понимаете», – ответил Путин.
Глава государства при этом отметил, что первый замруководителя АП Сергей Кириенко и так «не вылезает» из зоны проведения спецоперации, там также бывают вице-премьер Марат Хуснуллин и министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Появление на передовой рабочей группы, «да еще напрямую от президента», Путин счел нецелесообразным, но наладить системную работу, собирать и селектировать информацию по наиболее перспективным техническим средствам, по его словам, необходимо.
«Подумайте пожалуйста, если идеи есть – дайте мне их», – попросил президент военкоров.
21 октября Путин подписал указ о создании Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ. В состав совета, который возглавил Михаил Мишустин, также вошли вице-премьеры Дмитрий Григоренко, Денис Мантуров, Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко, директор ФСБ РФ Александр Бортников, руководитель ФНС России Даниил Егоров, мэр Москвы Сергей Собянин, министр обороны Сергей Шойгу и др. Уже 25 октября состоялось первое заседание новой структуры.
Спустя два месяца, 20 декабря, президент распорядился создать рабочую группу по обеспечению взаимодействия властей и организаций по вопросам мобилизации, социальной и правовой защиты участников спецоперации. В группу вошли депутаты, сенаторы, члены Общественной палаты и военкоры. Группа занимается подготовкой предложений по совершенствованию правового регулирования в сфере своей деятельности и контролем их исполнением. Ежемесячно доклад о работе группы предоставляется президенту, он состоит из открытой и закрытой частей, говорил возглавивший группу первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.