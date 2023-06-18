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Путин выступил против создания группы при президенте для работы в зоне спецоперации

В армии должно быть единоначалие, подчеркнул глава государства
Денис Куренев
Пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин считает, что создавать какую-то отдельную рабочую группу при администрации президента (АП) для работы в зоне военной спецоперации на Украине не нужно. При этом важно придумать, как собирать, селектировать информацию по наиболее перспективным техническим средствам, сказал он в закрытой части встречи с военкорами, состоявшейся 13 июня в Кремле.

Во время встречи, фрагмент которой опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин, военкоры предложили создать рабочую группу из представителей АП для координации и систематизации новых идей на передовой.

«Хотите загубить дело – создайте рабочую группу... Создать какую-то группу (при) администрации, чтобы она постоянно там шастала среди командиров, – здесь есть проблемы. В армии должно быть единоначалие, понимаете», – ответил Путин.

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Глава государства при этом отметил, что первый замруководителя АП Сергей Кириенко и так «не вылезает» из зоны проведения спецоперации, там также бывают вице-премьер Марат Хуснуллин и министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Появление на передовой рабочей группы, «да еще напрямую от президента», Путин счел нецелесообразным, но наладить системную работу, собирать и селектировать информацию по наиболее перспективным техническим средствам, по его словам, необходимо.

«Подумайте пожалуйста, если идеи есть – дайте мне их», – попросил президент военкоров.

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21 октября Путин подписал указ о создании Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ. В состав совета, который возглавил Михаил Мишустин, также вошли вице-премьеры Дмитрий Григоренко, Денис Мантуров, Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко, директор ФСБ РФ Александр Бортников, руководитель ФНС России Даниил Егоров, мэр Москвы Сергей Собянин, министр обороны Сергей Шойгу и др. Уже 25 октября состоялось первое заседание новой структуры.

Спустя два месяца, 20 декабря, президент распорядился создать рабочую группу по обеспечению взаимодействия властей и организаций по вопросам мобилизации, социальной и правовой защиты участников спецоперации. В группу вошли депутаты, сенаторы, члены Общественной палаты и военкоры. Группа занимается подготовкой предложений по совершенствованию правового регулирования в сфере своей деятельности и контролем их исполнением. Ежемесячно доклад о работе группы предоставляется президенту, он состоит из открытой и закрытой частей, говорил возглавивший группу первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных