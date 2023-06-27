В республиках Донбасса не нашлось сочувствующих Евгению Пригожину

В республиках Донбасса не нашлось сочувствующих Евгению ПригожинуВласти ДНР и ЛНР в день мятежа призвали к сплочению вокруг президента
Власти Донецкой и Луганской народных республик, как и в большинстве регионов РФ, выразили единодушную поддержку президенту Владимиру Путину в день вооруженного мятежа, инициированного ЧВК «Вагнер». Сочувствующих Евгению Пригожину в Донбассе не нашлось.
Первая публичная реакция на вооруженный мятеж обозначилась в ДНР примерно к 10.00 субботы, 24 июня, во время обращения президента Владимира Путина. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, депутат Народного совета ДНР Елена Шишкина отметила важность сплочения и отражения внешней угрозы, а в действиях Пригожина усмотрела признаки терроризма. «Сегодня была странная ночь: ребята на Донецкой агломерации отстаивали нашу русскую землю, как и последние девять лет, а люди в брюках и с оружием намечали какой-то поход на Москву...» – недоумевала Шишкина в своем Telegram-канале.
Следом врио главы ДНР Денис Пушилин опубликовал в своем Telegram-канале: «Донецкая народная республика с президентом». Еще через два часа он опубликовал видео, в котором отметил, что для него происходящее – «особо болезненная тема потому, что совсем недавно был освобожден Артемовск (украинское название – Бахмут. – «Ведомости»), давалось это очень дорогой ценой, и ребята-«вагнера» порой совершали просто невозможное».
При этом Пушилин подчеркнул, что для достижения всеобъемлющей победы нужно сплочение вокруг верховного главнокомандующего. «Любые конфронтации внутри никогда ранее и сейчас не смогут привести к достижению поставленных целей», – подчеркнул врио главы ДНР, добавив, что на линии фронта бойцы на своих местах, отражают атаки противника и даже продвигаются вперед.
К обеду начали высказываться муниципалы. Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил о недопустимости обид и амбиций в условиях внутренних и внешних вызовов. Действия Пригожина он охарактеризовал как провокационные. К сплочению ради победы и поддержке президента призвал и Владислав Ключаров – глава администрации Макеевки, которая является вторым по числу населения городом республики. Мэр Мариуполя Олег Моргун отметил значительную помощь страны и личное внимание президента в восстановлении города, подчеркнув, что «наш город и все мариупольцы четко заявляют: мы вместе со всей Россией, мы за нашего президента – Владимира Владимировича Путина».
В Telegram-каналах местных администраций во второй половине дня начали размещать интервью с местными жителями, которые выражали поддержку президента и призывали к единению. Спикер парламента ДНР Владимир Бидёвка заявил, что сейчас «не место внутренним распрям, предательству и вооруженному мятежу». Почти на час опередила своего старшего коллегу председатель Молодежного парламента республики Екатерина Яременко. Она подсчитала, что в следующем году исполняется 10 лет со дня начала конфликта в Донбассе, вспомнив, что все это время Путин поддерживал жителей региона. Яременко заявила, что молодежь ДНР понимает, что «решения нашего главнокомандующего единственно верны и правильны».
В ЛНР практически сразу же после официального заявления Владимира Путина представители власти заявили о его полной поддержке. «Мы – единая страна, и мы – со своим президентом! Сегодня важно руководствоваться только интересами страны, ее жителей, а все разногласия надо забыть до Победы. Победы, которая обязательно будет за нами! Давайте не будем доставлять удовольствие нашим врагам, поддаваться на провокации», – заявил в своем Telegram-канале врио главы ЛНР Леонид Пасечник.
Со словами поддержки в адрес Путина выступил и премьер-министр ЛНР Сергей Козлов: «Позиция правительства однозначна. Сейчас нам нужно только одно – сплотиться и идти к Победе. К Победе – одной на всех. И никаких компромиссов. Мы – с президентом!» Председатель парламента ЛНР Денис Мирошниченко осудил действия ЧВК «Вагнер». «Каждый из нас осознает – сейчас наша страна ведет войну «на выживание». Здесь, в ЛНР, мы видим это особенно четко. Доставлять радость врагу разборками среди патриотов недопустимо! Никакие личные обиды не могут быть оправданием. Обиды надо забыть до полной Победы», – заявил он.
Практически все руководители администраций городов и районов ЛНР выступили с обращениями, в которых заверили жителей, что органы власти солидарны с президентом России. Обстановка в ЛНР оставалась спокойной, провокаций не было зафиксировано. Вечером 24 июня Пасечник выступил со вторым заявлением, в котором поблагодарил жителей за твердую и «недвусмысленную» поддержку властей.
«Представители власти и общественники, религиозные деятели и рабочие коллективы предприятий – сегодня мы в очередной раз доказали свою сплоченность перед лицом общей опасности и в один голос сказали: мы не допустим удара в спину нашим солдатам, обороняющим Луганщину от нацизма», – отметил врио главы ЛНР.
Курирующий ЛНР депутат Госдумы Виктор Водолацкий объяснил «Ведомостям» отсутствие поддержки Евгения Пригожина в регионе тем, что действия ЧВК «Вагнер» наносили урон национальной безопасности России, а все публичные политики республики решительно призвали людей сплотиться вокруг Владимира Путина. Водолацкий заметил, что Пригожина также не стал поддерживать 2-й армейский корпус ЛНР, который участвовал в совместных операциях с «Вагнером» при занятии населенных пунктов в ходе спецоперации.
После утреннего обращения Путина, в котором он заявил о вооруженном мятеже и назвал его участников предателями, политические игроки стали очень быстро демонстрировать свою безусловную преданность и резкое неприятие Пригожина, говорит политолог Алексей Макаркин. «А уже ближе к вечеру, когда выяснилось, что достигнута договоренность, те же самые люди, которые входят в систему, постарались в основном не комментировать. Потому что многие не хотели совершать ошибки, а любой нюанс мог быть расценен как ошибка. Никто не хотел промахнуться», – сказал он «Ведомостям».