В республиках Донбасса не нашлось сочувствующих Евгению Пригожину

Со словами поддержки в адрес Путина выступил и премьер-министр ЛНР Сергей Козлов: «Позиция правительства однозначна. Сейчас нам нужно только одно – сплотиться и идти к Победе. К Победе – одной на всех. И никаких компромиссов. Мы – с президентом!» Председатель парламента ЛНР Денис Мирошниченко осудил действия ЧВК «Вагнер». «Каждый из нас осознает – сейчас наша страна ведет войну «на выживание». Здесь, в ЛНР, мы видим это особенно четко. Доставлять радость врагу разборками среди патриотов недопустимо! Никакие личные обиды не могут быть оправданием. Обиды надо забыть до полной Победы», – заявил он.